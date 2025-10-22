ACM Biolabs報告：晚期實體瘤患者肌肉注射ACM-CpG顯現良好安全性信號及早期藥效學活性

新加坡 2025年10月22日 /美通社/ -- 致力於開發新一代納米顆粒免疫療法的臨床階段生物技術公司ACM Biolabs，今日宣布其正在進行的ACM-CpG一期研究取得了積極的早期臨床結果。ACM-CpG是一種TLR9激動劑，由ACM通過與新加坡國立癌症中心的戰略合作，並利用公司的專有聚合物囊泡技術平台開發而成。

臨床前實驗表明，ACM納米顆粒制劑可從根本上改變CpG的作用機制，通過全面激活免疫「冷」腫瘤中的TLR9受體，實現髓系細胞調控。目前一期試驗（NCT06587295）[i]正在新加坡國立癌症中心招募晚期實體瘤患者，旨在評估ACM-CpG的安全性、耐受性及藥效學。

早期臨床數據顯示，這些臨床前發現結果正在人體中得到驗證。在晚期實體瘤患者中，每周或每兩周肌肉注射低至0.25mg CpG的ACM-CpG，通過免疫生物標志物數據證實，可引發強勁的全身免疫激活。該療法展現出高度良好的安全性與耐受性，截至目前未觀察到劑量限制性毒性。

ACM Biolabs首席執行官Madhavan Nallani博士表示：「TLR9長期以來被視為經過驗證的免疫靶點，但其治療潛力始終受限於遞送系統和安全性問題。我們的肌肉注射納米顆粒遞送技術能在保障優異安全性的前提下實現全身免疫激活，這不僅為聯合療法創造了機會，也為缺乏治療選擇的患者群體提供了靶向單藥治療的新可能。該平台未來還可支持更多給藥途徑，使我們能夠針對不同腫瘤類型量身定制治療策略，解決未滿足的重大醫療需求。」

新加坡國立癌症中心腫瘤內科高級顧問Amit Jain博士稱：「我們迄今觀察到的安全性表現及明確的藥效學活性令人鼓舞。在0.25mg劑量組的三名患者中，已有兩名患者通過單藥治療實現了持續八個月的疾病控制。我們期待探索優化給藥方案的途徑，為晚期癌症患者最大化治療潛力。」

該合作項目獲得了新加坡業界協調基金預先定位計劃（IAF-PP）的部分資助，此計劃旨在促進產業界與科研機構間的戰略合作。本研究正在晚期頭頸癌、肺癌、膀胱癌及腎癌患者中評估ACM-CpG的療效，旨在完成作用機制的臨床驗證，為全球臨床開發提供支持。

關於 ACM Biolabs Pte Ltd

ACM Biolabs總部位於新加坡，在瑞士巴塞爾和澳大利亞悉尼設有子公司。作為一家臨床階段的生物技術公司，該公司利用其專有的聚合物-脂質體混合納米顆粒遞送平台，開發靶向疫苗和免疫療法。其研發管線涵蓋腫瘤學、傳染病及炎症領域的候選藥物，重點關注精准免疫調節與新一代藥物遞送技術。

SOURCE ACM Biolabs