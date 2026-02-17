Adani Group invertirá 100.000 millones de dólares en centros de datos de IA con energías renovables

-Adani Group invertirá 100.000 millones de dólares en centros de datos de IA alimentados con energías renovables para 2035

El conglomerado diversificado invertirá 100.000 millones de dólares para 2035 en infraestructura de centros de datos de Inteligencia Artificial (IA) con energía renovable.

Se espera que el anuncio impulse 150.000 millones de dólares adicionales en inversiones relacionadas, creando un ecosistema de IA proyectado de 250.000 millones de dólares.

La expansión ampliará la capacidad del centro de datos de AdaniConnex de 2 gigavatios (GW) a 5 GW en varios campus de la India.

AHMEDABAD, India, 17 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Adani Group de India dijo el lunes que invertirá 100 mil millones de dólares para 2035 para construir centros de datos alimentados con energía renovable diseñados para cargas de trabajo de Inteligencia Artificial (IA), lo que marca uno de los mayores compromisos privados del país con la infraestructura digital.

La inversión busca establecer una red troncal soberana de energía y computación para respaldar el creciente ecosistema de IA de la India. El grupo afirmó que la iniciativa podría catalizar inversiones adicionales de 150.000 millones de dólares en servidores, plataformas de nube soberana, sistemas eléctricos avanzados e infraestructura relacionada, conformando un ecosistema de IA proyectado de 250.000 millones de dólares.

La hoja de ruta amplía la capacidad actual del centro de datos nacional de AdaniConnex, de 2 gigavatios (GW), a 5 GW. La plataforma está diseñada para integrar la generación de energías renovables, la resiliencia de la red y una infraestructura de computación de IA de alta densidad dentro de una arquitectura unificada.

El grupo se está asociando con Google (de Alphabet) para desarrollar un campus de centro de datos de IA a escala de gigavatios en Visakhapatnam, Andhra Pradesh, y está desarrollando campus adicionales en Noida, en la Región de la Capital Nacional de Delhi (NCR). También colabora con Microsoft en proyectos en Hyderabad y Pune, en los estados de Telangana y Maharashtra, al sur y oeste de la India, respectivamente. Se están llevando a cabo conversaciones con otras empresas tecnológicas globales para establecer más campus de IA.

El presidente de Adani Group, Gautam Adani, afirmó: "Las naciones que integren la energía y la capacidad informática definirán la siguiente fase del crecimiento tecnológico".

La columna vertebral de las energías renovables se sustentará en el proyecto Khavda de 30 GW de Adani Green Energy en Gujarat, de los cuales más de 10 GW están en funcionamiento. El grupo ha comprometido, por separado, 55.000 millones de dólares adicionales para ampliar su cartera de energías renovables, incluyendo sistemas de almacenamiento de energía en baterías a gran escala.

Los centros de datos incorporarán refrigeración líquida avanzada, diseño energético de alta eficiencia y capacidad dedicada a los modelos lingüísticos de gran tamaño de la India y a las iniciativas nacionales de datos para respaldar la soberanía de los datos. Una parte de la capacidad de la Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) se reservará para empresas emergentes de inteligencia artificial, instituciones de investigación e innovadores en tecnologías avanzadas de la India.

