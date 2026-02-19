Le groupe Adani investira 100 milliards de dollars dans des centres de données d'IA alimentés par des énergies renouvelables d'ici 2035

Le conglomérat diversifié investira 100 milliards de dollars d'ici 2035 dans des infrastructures de centres de données d'intelligence artificielle (IA) alimentées par des énergies renouvelables.

Cette annonce devrait catalyser 150 milliards de dollars supplémentaires d'investissements connexes, créant ainsi un écosystème de l'IA estimé à 250 milliards de dollars.

L'expansion fera passer la capacité des centres de données d'AdaniConnex de 2 gigawatts (GW) à 5 GW sur plusieurs campus indiens.

AHMEDABAD, Inde, 20 février 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe indien Adani a déclaré lundi qu'il investirait 100 milliards de dollars d'ici 2035 pour construire des centres de données alimentés par des énergies renouvelables et conçus pour les charges de travail d'intelligence artificielle (IA), marquant ainsi l'un des plus importants engagements privés du pays en faveur de l'infrastructure numérique.

L'investissement vise à mettre en place une infrastructure énergétique et informatique souveraine pour soutenir la forte croissance de l'écosystème d'IA en Inde. Le groupe a déclaré que l'initiative pourrait catalyser 150 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans les serveurs, les plateformes souveraines d'informatique en nuage, les systèmes électriques avancés et les infrastructures connexes, formant ainsi un écosystème d'IA estimé à 250 milliards de dollars.

Cette feuille de route porte à 5 GW la capacité des centres de données nationaux d'AdaniConnex, qui est actuellement de 2 gigawatts (GW). La plateforme est conçue pour intégrer la production d'énergie renouvelable, la résilience du réseau et l'infrastructure informatique de l'IA à haute densité au sein d'une architecture unifiée.

Le groupe s'associe à Google (Alphabet) pour développer un campus de centres de données d'IA de plusieurs gigawatts à Visakhapatnam, dans l'Andhra Pradesh, et développe d'autres campus à Noida, dans la région de la capitale nationale (NCR) de Delhi. Il collabore également avec Microsoft sur des projets à Hyderabad et à Pune, dans les États du sud et de l'ouest de l'Inde, respectivement le Telangana et le Maharashtra. Des discussions sont en cours avec d'autres entreprises technologiques internationales en vue d'établir d'autres campus d'IA.

Le président du groupe Adani, M. Gautam Adani, , a déclaré : « Les nations qui intègrent l'énergie et la capacité de calcul définiront la prochaine phase de la croissance technologique ».

L'épine dorsale des énergies renouvelables sera constituée par le projet Khavda de 30 GW d'Adani Green Energy au Gujarat, dont plus de 10 GW sont opérationnels. Le groupe a engagé séparément 55 milliards de dollars supplémentaires pour élargir son portefeuille d'énergies renouvelables, y compris des systèmes de stockage d'énergie par batterie à grande échelle.

Les centres de données seront dotés d'un système de refroidissement liquide avancé, d'une conception énergétique à haut rendement et d'une capacité dédiée aux grands modèles de langage indiens et aux initiatives nationales en matière de données, afin de soutenir la souveraineté des données. Une partie de la capacité des processeurs graphiques (GPU) sera réservée aux start-ups indiennes spécialisées dans l'IA, aux instituts de recherche et aux innovateurs en deep tech.

