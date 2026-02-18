مجموعة Adani تستثمر 100 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالطاقة المتجددة بحلول عام 2035

التكتل المتنوع سيستثمر 100 مليار دولار بحلول عام 2035 في البنية التحتية لمراكز البيانات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بالطاقة المتجددة.

من المتوقع أن يحفز الإعلان 150 مليار دولار إضافية في الاستثمارات ذات الصلة ، مما يخلق منظومة للذكاء الاصطناعي تبلغ قيمتها 250 مليار دولار.

التوسع سيؤدي إلى زيادة قدرة مركز بيانات AdaniConnex من 2 غيغاوات إلى 5 غيغاوات عبر أكثر من حرم جامعي هندي.

أحمد أباد ، الهند ، 18 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- قالت مجموعة "أداني" (Adani) الهندية يوم الاثنين إنها ستستثمر 100 مليار دولار بحلول عام 2035 لبناء مراكز بيانات تعمل بالطاقة المتجددة مصممة لحمولات العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مما يمثل أحد أكبر الالتزامات الخاصة في البلاد تجاه البنية التحتية الرقمية.

يهدف الاستثمار إلى إيجاد طاقة ذات سيادة وعمود فقري للحوسبة لدعم منظومة الذكاء الاصطناعي المتنامية في الهند. وقالت المجموعة إن المبادرة يمكن أن تحفز استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار على مستوى الخوادم، والمنصات السحابية السيادية، والأنظمة الكهربائية المتقدمة والبنية التحتية ذات الصلة ، مما يشكل منظومة ذكاء اصطناعي متوقعة بقيمة 250 مليار دولار.

توسع خارطة الطريق قدرة مركز البيانات الوطني الحالية التي تبلغ 2 غيغاوات من شركة "أداني كونكس" (AdaniConnex) إلى 5 غيغاوات. تم تصميم المنصة لدمج إمكانات توليد الطاقة المتجددة ومرونة الشبكة والبنية التحتية الحاسوبية للذكاء الاصطناعي عالية الكثافة ضمن بنية موحدة.

تتعاون المجموعة مع شركة "جوجل" (Google) التابعة لشركة "ألفابت" (Alphabet) لتطوير حرم مركز بيانات الذكاء الاصطناعي على نطاق غيغاوات في مدينة "فيساخاباتنام" بولاية "أندرا براديش"، وتطور حرمًا إضافيًا في مدينة "نويدا" في "منطقة العاصمة الوطنية في دلهي". كما تتعاون مع شركة "مايكروسوفت" (Microsoft) في مشاريع في مدينتيّ "حيدر أباد" و"بونا" في الولايتين الهنديتين الجنوبية والغربية "تيلانغانا" و"ماهاراشترا" على التوالي. تجري مناقشات مع شركات التكنولوجيا العالمية الأخرى لإقامة المزيد مواقع حرم جامعي للذكاء الاصطناعي أخرى.

قال رئيس مجموعة "أداني" السيد "جوتام أداني": "الأمم التي تدمج الطاقة وقدرة الحوسبة ستحدد المرحلة التالية من النمو التكنولوجي".

سيتم ترسيخ العمود الفقري للطاقة المتجددة من خلال مشروع "خافدا" بقدرة 30 غيغاوات التابع لشركة "أداني جرين إنيرجي" (Adani Green Energy) في ولاية "غوجارات"، والذي تبلغ طاقته التشغيلية الحالية أكثر من 10 غيغاوات. وقد التزمت المجموعة بشكل منفصل بمبلغ إضافي قدره 55 مليار دولار لتوسيع محفظة الطاقة المتجددة، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة في البطاريات على نطاق واسع.

ستتضمن مراكز البيانات التبريد السائل المتقدم، وتصميم الطاقة عالية الكفاءة والقدرة المخصصة لنماذج اللغة الهندية الكبيرة ومبادرات البيانات الوطنية لدعم سيادة البيانات. سيتم حجز جزء من قدرة وحدات معالجة الرسومات للشركات الناشئة الهندية في مجال الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات البحثية والمبتكرين في مجالات التكنولوجيا العميقة.

