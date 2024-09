ADFW revela os principais líderes financeiros prontos para falar na edição de 2024

O grupo inicial de palestrantes inclui líderes seniores de instituições bancárias globais como UBS, State Street, BNY, Santander, Standard Chartered, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank, Starling Bank e OakNorth Bank.

A formação inclui os CEOs, Fundadores e Presidentes de empresas globais de investimento, como Bridgewater, Nuveen, Vista Equity Partners, General Atlantic, PGIM, GQG, Hillhouse, Investcorp, Prosus, Brookfield, AXA IM , Alterra, Brevan Howard , Two Sigma e Marshall Wace .

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Finance Week (ADFW), organizada pela ADGM, anunciou que sua edição de 2024 reunirá mais de 300 palestrantes de todo o mundo, incluindo os CEOs e presidentes de 50 instituições financeiras globais.

Entre os palestrantes confirmados estão os titãs das finanças, como Sergio Ermotti – CEO do Grupo UBS, Bill Huffman – CEO da Nuveen, David Hunt – Presidente e CEO da PGIM, Isabelle Scemama – Chefe Global da AXA IM, Bill Ford – Presidente e CEO da General Atlantic, Shayne Nelson – CEO do Grupo Emirates NBD, Ray Dalio – Fundador da Bridgewater, Rajiv Jain – Presidente e cio da GQG Partners, Mohammed Alaradhi – Presidente Executivo da Investcorp, Sua Excelência Embaixador Majid AlSuwaidi – CEO da Alterra, Jeremy Allaire –Co Fundador, Presidente e CEO da Circle e Mohamed Abdelbary – CEO da ADIB.

Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente da ADGM, disse: "À medida que Abu Dhabi continua a solidificar sua posição como uma potência financeira global, a ADFW 2024 será um momento crucial para o setor financeiro. A crescente participação de CEOs de instituições financeiras globalmente significativas ressalta a crescente proeminência e influência da ADFW como uma plataforma líder. Na ADGM, estamos empenhados em impulsionar um diálogo significativo, promover a inovação e reforçar o papel de Abu Dhabi como a capital do capital."

Os governos locais e regionais e os líderes afiliados ao governo também ocuparão o centro das atenções na ADFW deste ano, com nomes proeminentes como Sua Alteza Sheikha Shamma bint Sultan Bin Khalifa Al Nahyan – Presidente e CEO dos Aceleradores Independentes de Mudanças Climáticas dos Emirados Árabes Unidos (UICCA), Sua Alteza Real o Príncipe Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud – Fundador e CEO da KBW Ventures, Sua Excelência Abdulla Bin Touq AlMarri – Ministro da Economia dos Emirados Árabes Unidos, Sua Excelência Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi – Ministro de Estado do Comércio Exterior e Ministro encarregado da Atração e Retenção de Talentos no Ministério da Economia dos Emirados Árabes Unidos, Sua Excelência Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak – Ministro das Mudanças Climáticas e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, Sua Excelência Mohammed Ali Al Shorafa Al Hammadi - Presidente do Departamento de Municípios e Transportes (DMT).

Além de Robert Salomon – Dean of Stern at NYUAD, Chi-Man Kwan – Group CEO and Founder of Raffles Family Office, Kim Fournais – CEO, Saxo Bank, Christian Angermeyer – Founder, Aperion Investments, Hatem Dowidar – Group CEO of E&, , Rishi Khosla – Co-Founder & CEO of Oaknorth, Javier Carranza – Global Head of Wealth of Grupo Santander, Shamsir Vayalil – Founder and Non-Executive Chairman & CEO of Burjeel Holdings e Andrew Sullivan – EVP & Head of International Businesses of Prudential.

