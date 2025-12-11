Fintech Abu Dhabi da ADFW aponta para uma nova era das finanças impulsionada por inovação e disrupção

Abu Dhabi, EAU, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O terceiro dia da Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2025, evento principal da ADGM, apresentou a Fintech Abu Dhabi e RESOLVE, que reuniram os líderes mais influentes do mundo em finanças, tecnologia, direito e resolução de disputas.

Sob o tema central "Projetando a capital do capital", o dia apresentou uma combinação poderosa de liderança de pensamento, discussões sobre inovação disruptiva e insights de ponta, destacando a posição de Abu Dhabi como um hub financeiro orientado para o futuro e como uma potência jurídica.

Abrindo o dia, Sua Excelência Hamad Sayah Al Mazrouei, Subsecretário do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi e Presidente da ADGM Academy, disse, "O futuro das finanças não será escrito apenas por algoritmos, mas por pessoas com visão, coragem e propósito. Por meio de plataformas como a Fintech Abu Dhabi, não estamos apenas antecipando o que vem a seguir para o setor, mas ativamente construindo isso. As conversas perspicazes de hoje refletem a ambição de Abu Dhabi de se tornar a plataforma de lançamento para uma nova era de progresso financeiro inclusivo, inteligente e resiliente."

Fintech Abu Dhabi: O próximo capítulo da inovação financeira

A nona edição da Fintech Abu Dhabi, agora a maior e mais influente reunião de fintechs da região MENA, destacou as mudanças sísmicas que estão impactando os serviços financeiros – da tokenização e IA ao banco digital e stablecoins.

O palco principal recebeu uma série de conversas poderosas e diálogos de alto impacto com alguns dos líderes financeiros mais influentes do mundo. A programação incluiu figuras proeminentes do ecossistema global de fintech, como Brian Armstrong, CEO da Coinbase; Jeremy Allaire, CEO da Circle; Richard Teng, CEO da Binance; Jennifer Johnson, CEO da Franklin Templeton; Anthony Soohoo, CEO da MoneyGram; Ambareen Musa, CEO da GCC, Revolut; e muitos outros.

As sessões exploraram tópicos-chave, incluindo crédito digital, inovação regulatória, ativos digitais, adoção institucional e banco de última geração, oferecendo insights francos de CEOs de fintech, investidores e executivos seniores do setor bancário. A sessão com Tengexaminou a volatilidade dos mercados de cripto e fez a pergunta principal: O cripto pode amadurecer e se tornar uma infraestrutura confiável? Enquanto isso, os CEOs da Revolut, Capital.com, Erebor Group e Lukka exploraram como fundadores de fintech estão priorizando velocidade, clareza regulatória e confiança à medida que escalam em um clima que exige agilidade e resiliência.

Líderes bancários seniores do State Street, Al Hilal Bank e PiraeusGroup discutiram como instituições tradicionais estão evoluindo. Desde a adoção da IA até a redefinição da experiência do cliente, a sessão forneceu uma visão franca das ações de digitalização dentro da arquitetura bancária tradicional. Especialistas em investimentos em estágio inicial da FJ Labs e Standard Chartered Ventures detalharam suas estratégias para identificar startups bilionárias antes de se tornarem mainstream, focando em reconhecimento de padrões, disciplina de preços e a ciência emergente da descoberta de "unicórnios".

RESOLVE Explora o tema da "Coragem"

Em paralelo, a quarta edição da RESOLVE 2025 reuniu-se sob o tema "Coragem", focando em resolução internacional de disputas e em como os sistemas jurídicos devem evoluir diante da rápida transformação digital e de mercado. O fórum reuniu especialistas jurídicos globais, reguladores, líderes empresariais e formuladores de políticas para um dia dinâmico de palestras e discussões sobre a regulamentação transfronteiriça de criptomoedas, estratégias legais baseadas em IA e as implicações legais dos mercados de capitais globais.

Sua Excelência Abdullah Sultan bin Awad Al Nuaimi, Ministro da Justiça dos EAU, apresentou uma apresentação marcante sobre "Justiça com coragem", reforçando a liderança de Abu Dhabi na definição de padrões jurídicos progressivos. A Secretária-Geral e Diretora-Executiva das ADGM Courts, Linda Fitz-Alan, abriu o fórum com uma mensagem poderosa sobre navegar a disrupção jurídica com clareza e determinação. O dia contou com uma programação de palestrantes de alto nível, incluindo Matthew Lewis, Diretor Administrativo da Hintsa Performance; o cofundador e ex-CEO da Netflix, Marc Randolph; e a professora Nancy Gleason da MBZUAI.

Eventos paralelos , novos participantes, grandes colaborações e anúncios

Paralelamente aos eventos principais, ocorreram outros eventos paralelos, como o AI Abu Dhabi Forum, Blockchain Abu Dhabi, Risk 4.0 Forum e o evento da Bloomberg "The AI Evolution: From Potential to Practicality", além do Eastpoint Digital Assets Forum. Ao longo do dia, ocorreram reuniões fechadas, como a Web3 Leaders Roundtable – apresentada pela ADGM Emerging Tech e #Hashed e os Stablecoin Dialogues, com a participação de executivos seniores.

O terceiro dia da ADFW registrou anúncios da Galaxy Digital e do Eurasian Development Bank (EDB), que estão instalando escritórios no ADGM. Outro anúncio importante do dia veio da SAAS Properties, que apresentou oficialmente seu mais novo projeto – The Ritz-Carlton Residences, Al Maryah Island.

Um total de 24 memorandos de entendimento (MoU) foram anunciados durante o terceiro dia da ADFW. Foram assinadas parcerias entre entidades locais e internacionais, como Blackrock, Finstreet, Swiss Re, RIQ, Kitopi Global, Lulu Financial Group, Crypto.com, 42 Abu Dhabi, Hanwha e Kresus.

A ADFW continua por um último dia com seu evento em destaque – o Fórum de Finanças Sustentáveis de Abu Dhabi (ADSFF), e outros eventos importantes se concentrarão em sustentabilidade e finanças.

