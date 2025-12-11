ADSFF mobiliza capital, políticas e inovação para impulsionar a próxima era de sustentabilidade

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 11 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A ADGM, centro financeiro internacional (IFC) de Abu Dhabi, em parceria com o Global Climate Finance Centre (GCFC), a Hanwha e a EU GCC Cooperation on green transition project, sediou hoje a 8 edição do Abu Dhabi Sustainable Finance Forum (ADSFF). Realizado no último dia da ADFW, o fórum reuniu líderes de finanças climáticas, inovadores, formuladores de políticas e investidores institucionais, reforçando a posição de Abu Dhabi como uma força global no avanço da transição positiva para a natureza e com zero emissões líquidas.

Ao abrir o fórum, Salem Mohammed Al Darei, CEO da ADGM Authority, destacou como Abu Dhabi emergiu rapidamente como um centro de gravidade para o financiamento sustentável, promovendo políticas ambiciosas, construindo ecossistemas resilientes ao clima e avançando o capital em direção a soluções globais de alto impacto. Suas observações definiram o tom de um dia dedicado a abordar os caminhos de investimento, mecanismos regulatórios e parcerias transfronteiriças que moldarão a próxima era de finanças alinhadas ao clima.

Durante seu discurso, Al Darei disse: "Nosso compromisso é claro – Abu Dhabi continuará a servir como o destino onde o capital encontra propósito e o propósito encontra progresso. Como a Capital da Capital Verde, estamos construindo pontes entre as regiões e mobilizando capital para infraestrutura renovável, tecnologias verdes e inovação sustentável em mercados emergentes e desenvolvidos. Este fórum reflete a crescente estatura de Abu Dhabi como uma plataforma global para finanças sustentáveis, onde a ambição encontra a execução, e as parcerias impulsionam a transformação sistêmica "

Em uma sessão intitulada 'From Ambition to Action: Financing the Transition to a Green Economy,' Sua Alteza Sheikha Shamma bint Sultan bin Khalifa Al Nahyan, Presidente e CEO, Frontier25, discutiu então o que está sendo feito e o que mais é necessário para facilitar a transição da região para uma economia verde e promover a ação climática.

Em um dia inteiro de palestras, painéis de discussão, conversas ao lado da lareira e diálogos de definição de visão , o fórum explorou o investimento em energia renovável, o financiamento da biodiversidade, a análise de risco ESG habilitada para IA, as finanças sustentáveis islâmicas, a infraestrutura verde e as inovações climáticas de fronteira, desde ecossistemas projetados até infraestrutura digital resiliente ao clima.

Sob o tema unificador de alinhar o capital com a ambição climática, os participantes examinaram como os mercados financeiros podem acelerar o investimento em larga escala na transição energética, infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza. A programação incluiu várias sessões de destaque emblemáticas da liderança em expansão de Abu Dhabi em finanças orientadas para a sustentabilidade.

Uma sessão de manchetes explorou como o planejamento urbano à prova de futuro, as estruturas políticas voltadas para o futuro e os principais projetos alinhados ao clima estão reforçando a posição do emirado como uma plataforma global para o investimento sustentável. Os palestrantes avaliaram como o capital de longo prazo, as estratégias de resiliência climática e a colaboração transfronteiriça estão remodelando o cenário de finanças verdes.

Eventos de Abertura no Dia da Sustentabilidade

Coincidindo com o evento principal, o Women in Finance Forum reuniu líderes femininas influentes em finanças globais, investimentos, sustentabilidade e esferas regulatórias para discutir caminhos para uma maior inclusão, liderança e inovação no setor. Por meio de sessões como " Leaders in Motion: Women Driving Financial Innovation", o evento destacou o papel fundamental que as mulheres desempenham na definição do ritmo e na mudança do centro de influência, reformulando a inovação financeira nos mercados globais.

Além das sessões emblemáticas do dia, vários fóruns paralelos adicionaram profundidade e perspectiva da indústria, incluindo o 2º Fórum de Finanças e Investimentos da UE-GCC para a Transição Verde, o Google Finance & Technology Summit (GtFT25), o Islamic Finance Summit, a Abu Dhabi High-Level Roundtable on Climate Investment e Money Moves: Building Arab Youth Wealth and Confidence cada um reunindo líderes do setor e profissionais dedicados ao avanço do financiamento climático, estratégias de resiliência e colaboração de economia verde.

O ADSFF também destacou o progresso do Grupo de Trabalho de Finanças Sustentáveis dos Emirados Árabes Unidos (SFWG), que recentemente endossou os novos "Princípios para o Planejamento da Transição Climática" no âmbito do Fluxo de Trabalho Quatro, que representou um marco significativo orientando as instituições financeiras para práticas de planejamento de transição credíveis e transparentes alinhadas com os objetivos líquidos zero dos Emirados Árabes Unidos.

O fórum também saudou os novos signatários da Declaração de Finanças Sustentáveis de Abu Dhabi , elevando o total para 180 instituições comprometidas em apoiar as metas líquidas zero de longo prazo de Abu Dhabi e dos Emirados Árabes Unidos.

Recém-chegados e Colaborações

O quarto dia da ADFW testemunhou anúncios do J.P. Morgan, ERM, DLA Piper, Arab Bank (Switzerland) Middle East e iCapital, anunciando a criação de escritórios ou a expansão de seus negócios na ADGM. O J.P. Morgan está acelerando o crescimento de seus negócios de pagamentos do J.P. Morgan, trazendo suas melhores capacidades globais de tesouraria para os Emirados Árabes Unidos. Enquanto o Arab Bank – a recém-criada entidade regional do Swiss Private Bank Arab Bank (Suíça), a ERM – a maior consultoria especializada em sustentabilidade do mundo, e a DLA Piper, um escritório de advocacia global, estão estabelecendo novos escritórios na ADGM e expandindo sua presença na região.

Um total de 23 Memorandos de Entendimento (MoU) foram anunciados durante o último dia da ADFW. Foram firmadas parcerias entre entidades locais e internacionais como Tether, Crypto.com, Zodia, Presto, PCP, Warner bros. Discovery, Global World Gold Council, Bain Capital e muito mais.

