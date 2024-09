L'ADFW dévoile les principaux leaders de la finance qui interviendront lors de l'édition 2024

La première cohorte de conférenciers comprend s senior leaders from global banking institutions such as UBS, State Street, BNY, Santander, Standard Chartered, First Abu Dhabi Bank, Emirates NBD, Abu Dhabi Islamic Bank, Starling Bank et OakNorth Bank.

La liste comprend les CEOs, Founders et Chairs of global investment power houses such as Bridgewater, Nuveen, Vista Equity Partners, General Atlantic, PGIM, GQG, Hillhouse, Investcorp, Prosus, Brookfield, AXA IM , Alterra, Brevan Howard , Two Sigma et Marshall Wace .

ABU DHABI, EAU, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Abu Dhabi Finance Week (ADFW), organisé par ADGM, a annoncé que son édition 2024 réunira plus de 300 intervenants du monde entier, y compris les PDG et les présidents de 50 institutions financières mondiales.

Parmi les orateurs confirmés figurent des titans de la finance tels que Sergio Ermotti - PDG du groupe UBS, Bill Huffman - PDG de Nuveen, David Hunt - président et PDG de PGIM, Isabelle Scemama - directrice mondiale d'AXA IM, Bill Ford - président et PDG de General Atlantic, Shayne Nelson - PDG du groupe Emirates NBD, Ray Dalio - Fondateur de Bridgewater, Rajiv Jain - Président et CIO de GQG Partners, Mohammed Alaradhi - Président exécutif d'Investcorp, Son Excellence l'Ambassadeur Majid AlSuwaidi - PDG d'Alterra, Jeremy Allaire - Co-Fondateur, Président et PDG de Circle et Mohamed Abdelbary - PDG d'ADIB.

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi , Président de l'ADGM , a déclaré : "Alors qu'Abu Dhabi continue de consolider sa position en tant que puissance financière mondiale, l'ADFW 2024 sera un moment charnière pour l'industrie financière. La participation de plus en plus importante de PDG d'institutions financières d'envergure mondiale souligne l'importance et l'influence croissantes de l'ADFW en tant que plateforme de premier plan. À l'ADGM, nous nous engageons à favoriser un dialogue constructif, à encourager l'innovation et à renforcer le rôle d'Abu Dhabi en tant que capitale des capitaux".

Les gouvernements locaux et régionaux ainsi que les leaders affiliés au gouvernement occuperont également le devant de la scène lors de l'ADFW de cette année avec des noms éminents tels que Son Altesse Sheikha Shamma bint Sultan Bin Khalifa Al Nahyan - Présidente et PDG de l'UAE Independent Climate Change Accelerators (UICCA), S.A.R. le Prince Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud - Fondateur et PDG de KBW Ventures, S.E. le Président de l'UAE Independent Climate Change Accelerators (UICCA), S.E. le Président de l'UAE Independent Climate Change Accelerators (UICCA). Abdulla Bin Touq AlMarri - Ministre de l'économie des EAU, S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi - Ministre d'État au commerce extérieur et ministre chargé de l'attraction et de la rétention des talents au ministère de l'économie des Émirats arabes unis, S.E.Mme. Dr. Amna bint Abdullah Al Dahak - Ministre du changement climatique et de l'environnement des EAU, S.E. Mohammed Ali Al Shorafa Al Hammadi - Président du département des municipalités et des transports (DMT).

Outre Robert Salomon, doyen de la faculté Stern de l'Université de New York, Chi-Man Kwan, PDG du groupe et fondateur de Raffles Family Office, Kim Fournais, PDG de Saxo Bank, Christian Angermeyer, fondateur d'Aperion Investments, Hatem Dowidar, PDG du groupe E&, , Rishi Khosla, cofondateur et PDG d'Oaknorth, Javier Carranza, responsable mondial de la gestion de patrimoine chez Grupo Santander, Shamsir Vayalil, fondateur et président-directeur général non exécutif de Burjeel Holdings, et Andrew Sullivan, vice-président exécutif et responsable des activités internationales chez Prudential.

