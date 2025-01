ADP Research: apenas 24% dos trabalhadores globais estão confiantes de que possuem habilidades para progredir na carreira

O estudo examina o potencial inexplorado dos trabalhadores no primeiro de uma série de estudos que compõem o relatório atualizado "People at Work 2025", baseado na Pesquisa Global da Força de Trabalho da ADP Research

ROSELAND, Nova Jersey, 15 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Os empregadores que investem no aprendizado contínuo e no desenvolvimento no trabalho podem colher benefícios que vão além de ter uma força de trabalho qualificada. De acordo com o primeiro estudo da série de relatórios "People at Work 2025" da ADP Research, apenas um quarto (24%) da força de trabalho global está confiante de que possui as habilidades necessárias para avançar para o próximo nível de trabalho em um futuro próximo, enquanto apenas 17% dos trabalhadores concordam totalmente que seus empregadores estão investindo nas habilidades de que precisam para progredir na carreira.

Para os empregadores, a necessidade de priorizar o desenvolvimento de habilidades é mais profunda do que a criação de uma força de trabalho que acompanhe o ritmo do dinâmico local de trabalho atual. A análise da ADP Research constatou que fornecer aos funcionários as habilidades do futuro está relacionado à produtividade, à retenção e à reputação.

"Nossa pesquisa mostra que uma força de trabalho qualificada é mais fiel a seus empregadores e mais produtiva. No entanto, apenas uma pequena fração dos trabalhadores é qualificada em até dois anos após a contratação", disse Nela Richardson, economista-chefe da ADP. "Se as empresas quiserem se beneficiar dos enormes avanços tecnológicos que estão por vir, elas devem começar investindo nas habilidades e na progressão de carreira de seus funcionários".

A análise de desenvolvimento de habilidades lança o "People at Work 2025", a perspectiva anual da ADP Research sobre o mundo do trabalho, que recebeu uma atualização de dados em 2025, além de ter sido reformulada como uma série de relatórios sobre vários temas relacionados ao local de trabalho. O relatório atualizado se baseia em dados e tópicos do local de trabalho da Pesquisa Global sobre a Força de Trabalho da ADP Research, realizada desde 2015. O "People at Work" fornece informações abrangentes sobre como os trabalhadores se sentem e pensam, bem como sobre o que esperam de seus empregadores, com o objetivo de capacitar os empregadores a enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades em um mundo do trabalho em rápida transformação.

O potencial inexplorado dos trabalhadores

Na primeira parte da série de relatórios "People at Work 2025" , a equipe da ADP Research examinou o impacto do desenvolvimento de habilidades aprendidas por meio de treinamento no trabalho e descobriu que a maioria dos trabalhadores acha que seus empregadores poderiam ser melhores no que diz respeito ao desenvolvimento de habilidades. A análise também revela a oportunidade de negócios que surge com a criação de programas de treinamento abrangentes que ajudam a garantir que os funcionários estejam preparados para o mundo do trabalho do futuro.

"Descobrimos que a educação não é suficiente para preencher a lacuna de habilidades", disse Mary Hayes, diretora de pesquisa de pessoas e desempenho da ADP Research. "Apenas 24% dos trabalhadores estão confiantes de que possuem as habilidades necessárias para avançar nos próximos três anos de suas carreiras. O mundo do trabalho está mudando na velocidade da luz, e as organizações precisam fazer a sua parte para suprir a lacuna de habilidades".

Outras descobertas importantes incluem:

A oportunidade de avançar é importante, e não apenas para os trabalhadores. Quando foi solicitado aos trabalhadores de todo o mundo que indicassem os principais motivos pelos quais permaneceriam em seus empregadores, a oportunidade de avanço na carreira ficou atrás apenas da flexibilidade de horários.

Os funcionários que acreditam que seus empregadores fornecem o treinamento de que precisam têm quase seis vezes mais probabilidade de recomendar suas empresas como ótimos lugares para trabalhar.

Esses mesmos trabalhadores também têm 3,3 vezes mais chances de se descreverem como altamente produtivos.

Eles também têm duas vezes mais chances de dizer que não têm intenção de deixar suas organizações em comparação com os trabalhadores que têm as habilidades, mas não têm oportunidades de treinamento no local de trabalho.

Os "cycle workers", aqueles que realizam tarefas repetitivas semelhantes diariamente, em particular, têm uma visão desanimadora do investimento dos empregadores, em que apenas 9% dos homens e 7% das mulheres expressam satisfação com suas oportunidades de aprimoramento.

A renovada série "People at Work 2025" se aprofundará em tópicos importantes em nível de mercado, cruciais para o mundo do trabalho cada vez mais sem fronteiras. Analisando alguns dos resultados de mercado por mercado da história do lançamento do desenvolvimento de habilidades, a análise da ADP Research revela:

Os trabalhadores do Oriente Médio e da África têm maior probabilidade de acreditar que possuem as habilidades necessárias para avançar na carreira para o próximo nível de emprego nos próximos três anos (38%), seguidos pela América Latina (32%), América do Norte (22%), Ásia-Pacífico (21%) e Europa (17%).

Os trabalhadores do Oriente Médio e da África também foram os mais propensos a dizer que seus empregadores investem nas habilidades necessárias para avançar na carreira no futuro (28%), seguidos pela América do Norte (18%), América Latina e Ásia-Pacífico (17%) e Europa (12%).

Por mercados, os trabalhadores da Nigéria foram os mais propensos a acreditar que tinham as habilidades necessárias para avançar na carreira para o próximo nível de emprego nos próximos três anos (45%), seguidos pelo Egito (44%), África do Sul (42%), Índia e Brasil (37%), Arábia Saudita (36%), Chile (32%), Argentina (30%) e Peru (30%).

(32%), (30%) e (30%). Por mercados, os trabalhadores do Egito foram os mais propensos a dizer que seus empregadores investem nas habilidades necessárias para avançar na carreira no futuro (35%), seguidos pela Índia (32%), África do Sul (29%), Arábia Saudita (28%), Nigéria (27%), Brasil e Tailândia (24%), Vietnã e Singapura (23%) e Filipinas (21%).

"People at Work 2025" Metodologia da Série de Relatórios

Pela primeira vez, o "People at Work" se baseia na Pesquisa Global da Força de Trabalho da ADP Research, um estudo consistente realizado anualmente desde 2015. A pesquisa foi elaborada pela equipe de analistas da ADP Research, obtendo informações sobre o mercado de trabalho a partir da perspectiva dos próprios trabalhadores, com o objetivo de fornecer insights que possam melhorar o mundo do trabalho, compreendendo melhor o sentimento e as expectativas dos trabalhadores.

Com base em dados de pesquisa de quase 38.000 adultos que trabalham em 34 mercados de seis continentes, o "People at Work 2025" apresenta uma amostra mais consistente e representativa da força de trabalho global para fornecer comparações regionais e entre mercados do sentimento dos trabalhadores na região da Ásia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Médio e África e América do Norte.

Os entrevistados vêm de uma ampla variedade de setores, formações educacionais, ambientes de trabalho remoto e presencial, além de conjuntos de habilidades. Eles representam uma variedade de funções gerenciais e de colaboradores individuais, trabalhando para empregadores de todos os tamanhos.

Um atributo exclusivo da série de relatórios "People at Work 2025" é a medição do sentimento do trabalhador em detalhes granulares em todos os tipos de trabalhadores, usando uma metodologia exclusiva desenvolvida pela ADP Research. Além das características demográficas e dos empregadores, os entrevistados da pesquisa são classificados pelo tipo de trabalho que realizam – conhecimento, tarefa qualificada ou cíclico – independentemente do setor.

A capacidade da "People at Work" de captar sentimentos ao longo dessas diferentes dimensões geográficas e de trabalhadores oferece aos empregadores uma visão detalhada e granular da força de trabalho global que eles podem aproveitar para entender melhor suas forças de trabalho e impulsionar o crescimento por meio de decisões de talentos orientadas por dados.

"O futuro do trabalho será cada vez mais global e dinâmico em suas prioridades", disse Richardson. "O novo formato da série People at Work permite uma análise mais focada dos dados por tópico e região, garantindo que líderes empresariais de todo o mundo com necessidades variadas recebam o mesmo nível de pesquisa com dados práticos sobre uma ampla variedade de assuntos que afetam seus funcionários".

Cada relatório combinará tendências globais com percepções de cada mercado sobre tópicos do local de trabalho que vão desde a inteligência artificial e o impacto da inflação sobre ter vários empregos até tendências salariais e desenvolvimento de carreira.

Fique atualizado sobre a série de relatórios "People at Work 2025"

Publicada no início de 2025, a renovada série de relatórios "People at Work 2025" pode ajudar as empresas a se manterem no caminho certo do local de trabalho atual e, ao mesmo tempo, prepará-las para capitalizar as oportunidades que surgirão com o futuro do trabalho.

Para se manter atualizado sobre os estudos mais recentes da série de relatórios "People at Work 2025", acesse aqui.

Sobre a ADP Research

A missão da ADP Research é tornar o futuro do trabalho mais produtivo por meio de descobertas orientadas por dados. As empresas, os trabalhadores e os formuladores de políticas confiam em nossos dados refinados e em nossa perspectiva exclusiva para tomar decisões fundamentadas que afetam os locais de trabalho em todo o mundo.

Sobre a ADP (NASDAQ – ADP)

Projetar maneiras melhores de trabalhar por meio de produtos de ponta, serviços premium e experiências excepcionais que permitem que as pessoas atinjam seu potencial máximo. RH, Talento, Gestão do Tempo, Benefícios e Folha de Pagamento. Informado por dados e concebido para as pessoas. Saiba mais em ADP.com.

