El 24 % de los trabajadores del mundo confían en tener habilidades para avanzar en su carrera profesional

El estudio examina el potencial desaprovechado de los trabajadores en el primero de una serie de estudios que componen el informe actualizado "People at Work 2025", basado en la Encuesta mundial sobre la fuerza laboral de ADP Research

ROSELAND, N.J., 14 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Los empleadores que invierten en el aprendizaje continuo y el desarrollo en el trabajo pueden obtener beneficios que van más allá de contar con una fuerza laboral bien preparada. Según el primer estudio de la serie de informes actualizados "People at Work 2025" de ADP Research, solo una cuarta parte (24 %) de la fuerza laboral mundial confía en que tiene las habilidades necesarias para avanzar al siguiente nivel laboral en el futuro cercano, mientras que solo el 17 % de los trabajadores está totalmente de acuerdo en que sus empleadores están invirtiendo en las habilidades que necesitan para avanzar en su carrera.

Para los empleadores, la necesidad de dar prioridad al desarrollo de habilidades es más profunda que la de construir una fuerza laboral que se mantenga al ritmo del dinámico lugar de trabajo actual. El análisis de ADP Research concluyó que brindar a los empleados las habilidades del mañana está correlacionado con la productividad, la retención y la reputación.

"Nuestra investigación muestra que una fuerza laboral cualificada es más leal a sus empleadores y más productiva. Sin embargo, solo una pequeña fracción de los trabajadores mejoran sus habilidades dentro de los dos años posteriores a su contratación", dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP. "Si las empresas quieren beneficiarse del enorme avance tecnológico que vendrá, deben comenzar por invertir en las habilidades y el progreso profesional de sus trabajadores".

El análisis del desarrollo de habilidades lanza "People at Work 2025", la perspectiva anual de ADP Research sobre el mundo del trabajo que se ha actualizado en 2025, además de renovarse como una serie de informes sobre diversos temas laborales. El informe actualizado se basa en datos y temas laborales de la Encuesta mundial sobre la fuerza laboral de ADP Research que se lleva a cabo desde 2015. "People at Work" ofrece una visión integral de cómo se sienten y piensan los trabajadores, así como de lo que esperan de sus empleadores, con el fin de empoderarlos para que se enfrenten a los desafíos y aprovechen las oportunidades en un mundo laboral que cambia rápidamente.

El potencial desaprovechado de los trabajadores

En la primera entrega de la serie de informes "People at Work 2025", el equipo de ADP Research examinó el impacto del desarrollo de habilidades adquiridas a través de la formación en el trabajo y descubrió que la mayoría de los trabajadores creen que sus empleadores podrían hacerlo mejor en lo que respecta al desarrollo de habilidades. El análisis también descubre la oportunidad de negocio que surge al desarrollar programas de formación integrales que ayuden a garantizar que los empleados estén preparados para el mundo laboral del mañana.

"Descubrimos que la educación no es suficiente para llenar el vacío de habilidades", dijo Mary Hayes, directora de investigación de People & Performance en ADP Research. "Solo el 24 % de los trabajadores confía en que tiene las habilidades necesarias para avanzar en los próximos tres años de sus carreras. El mundo del trabajo está cambiando a la velocidad de la luz y las organizaciones deben hacer su parte para cerrar la brecha de habilidades".

Otros hallazgos clave incluyen:

La oportunidad de progresar es importante, y no solo para los trabajadores. Cuando se pidió a los trabajadores de todo el mundo que indicaran las principales razones por las que se quedarían en su empresa, la oportunidad de avanzar en su carrera profesional ocupó el segundo lugar, después de la flexibilidad en los horarios.

Los trabajadores que sienten firmemente que su empresa les proporciona la formación que necesitan tienen casi 6 veces más probabilidades de recomendar su empresa como un excelente lugar para trabajar.

Estos mismos trabajadores también tienen 3,3 veces más probabilidades de describirse como altamente productivos.

También tienen el doble de probabilidades de decir que no tienen intención de abandonar su organización en comparación con los trabajadores que tienen las habilidades, pero carecen de oportunidades de formación en el trabajo.

Los trabajadores cíclicos, aquellos que realizan a diario tareas repetitivas similares, tienen en particular una pésima opinión de la inversión de los empresarios, ya que sólo el 9 % de los hombres y el 7 % de las mujeres expresan satisfacción con sus oportunidades de mejora de las habilidades.

La serie renovada "People at Work 2025" profundizará en temas clave a nivel de mercado por mercado, cruciales para el mundo del trabajo cada vez más sin fronteras. Al analizar algunos de los hallazgos mercado por mercado del lanzamiento del programa de desarrollo de habilidades, el análisis de ADP Research revela lo siguiente:

Los trabajadores de Oriente Medio y África fueron los más proclives a creer que tienen las habilidades necesarias para avanzar en su carrera al siguiente nivel laboral en los próximos tres años (38 %), seguidos de América Latina (32 %), América del Norte (22 %), Asia-Pacífico (21 %) y Europa (17 %).

y África fueron los más proclives a creer que tienen las habilidades necesarias para avanzar en su carrera al siguiente nivel laboral en los próximos tres años (38 %), seguidos de América Latina (32 %), América del Norte (22 %), Asia-Pacífico (21 %) y Europa (17 %). Los trabajadores de Oriente Medio y África también fueron los más proclives a decir que su empleador invierte en las habilidades necesarias para avanzar en su carrera en el futuro (28 %), seguidos de América del Norte (18 %), América Latina y Asia-Pacífico (17 %) y Europa (12 %).

y África también fueron los más proclives a decir que su empleador invierte en las habilidades necesarias para avanzar en su carrera en el futuro (28 %), seguidos de América del Norte (18 %), América Latina y Asia-Pacífico (17 %) y Europa (12 %). Por mercados, los trabajadores de Nigeria fueron los más proclives a creer que tienen las habilidades necesarias para avanzar en su carrera al siguiente nivel laboral en los próximos tres años (45 %), seguido de Egipto (44 %), Sudáfrica (42 %), India y Brasil (37 %), Arabia Saudita (36 %), Chile (32 %), Argentina (30 %) y Perú (30 %).

fueron los más proclives a creer que tienen las habilidades necesarias para avanzar en su carrera al siguiente nivel laboral en los próximos tres años (45 %), seguido de Egipto (44 %), Sudáfrica (42 %), y Brasil (37 %), Arabia Saudita (36 %), (32 %), (30 %) y Perú (30 %). Por mercados, los trabajadores de Egipto fueron los más proclives a decir que su empleador invierte en las habilidades necesarias para avanzar en su carrera en el futuro (35 %), seguido de India (32 %), Sudáfrica (29 %), Arabia Saudita (28 %), Nigeria (27 %), Brasil y Tailandia (24 %), Vietnam y Singapur (23 %) y Filipinas (21 %).

Metodología de la serie de informes "People at Work 2025"

Por primera vez, "People at Work" se basa en la Encuesta mundial sobre la fuerza laboral de ADP Research, un estudio sólido que se lleva a cabo anualmente desde 2015. La encuesta fue diseñada por el equipo de analistas de ADP Research obteniendo información sobre el mercado laboral desde la perspectiva de los propios trabajadores, con el objetivo de proporcionar información que pueda mejorar el mundo del trabajo al comprender mejor el sentimiento y las expectativas de los trabajadores.

Basado en datos de la encuesta de casi 38.000 adultos que trabajan en 34 mercados de seis continentes, "People at Work 2025" presenta una muestra más sólida y representativa de la fuerza laboral mundial para proporcionar comparaciones regionales y de mercado a mercado del sentimiento de los trabajadores en la región de Asia-Pacífico, Europa, América Latina, Oriente Medio y África, y América del Norte.

Los encuestados provienen de una amplia variedad de industrias, antecedentes educativos, entornos de trabajo presenciales y remotos y conjuntos de habilidades. Representan una variedad de roles de gestión y colaboradores individuales, y trabajan para empleadores de todos los tamaños.

Un atributo único de la serie de informes "People at Work 2025" es su medición del sentimiento de los trabajadores en detalle granular para todos los tipos de trabajadores utilizando una metodología propia desarrollada por ADP Research. Además de las características demográficas y del empleador, los encuestados se clasifican por el tipo de trabajo que realizan (conocimiento, tarea especializada o cíclico), independientemente de la industria.

La capacidad de "People at Work" para recopilar opiniones sobre las distintas dimensiones geográficas y de los trabajadores ofrece a los empleadores una visión detallada y precisa de la fuerza laboral global que pueden aprovechar para comprender mejor a sus empleados e impulsar el crecimiento a través de decisiones sobre talento basadas en datos.

"El futuro del trabajo será cada vez más global y dinámico en sus prioridades", afirmó Richardson. "El nuevo formato de la serie People at Work permite un análisis más centrado de los datos por tema y región, lo que garantiza que los líderes empresariales de todo el mundo con distintas necesidades reciban el mismo nivel de investigación práctica sobre una amplia gama de temas que afectan a sus empleados".

Cada informe combinará las tendencias globales con información sobre temas relacionados con el lugar de trabajo, mercado por mercado, que abarca desde la inteligencia artificial y el impacto de la inflación en el hecho de tener varios empleos hasta las tendencias salariales y el desarrollo profesional.

