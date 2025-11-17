Em 2026, a área de RH será definida pelo impacto da inovação em IA no trabalho

Da concepção do trabalho baseada em habilidades até a IA agêntica, os especialistas da ADP apresentam insights sobre as tendências e os desenvolvimentos que definirão o trabalho em 2026

ROSELAND, N.J., 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- O 2026 HR Trends Guide (em português: Guia de Tendências de RH 2026) da ADP revela como as organizações em todo o mundo estão se preparando para um local de trabalho impulsionado por IA. Para alinhar melhor as pessoas e os objetivos estratégicos, as empresas estão adotando uma abordagem mais baseada em habilidades e usando dados e tecnologia para otimizar talentos, lidar com a conformidade e melhorar a experiência dos funcionários. O relatório também destaca a crescente importância da colaboração entre o RH e a TI, a governança responsável de IA e a transparência na formação do futuro do trabalho.

As organizações estão avaliando seus inventários de habilidades e alinhando as pessoas com os objetivos empresariais. À medida que a IA transforma o local de trabalho, os líderes estão adotando uma abordagem mais focada em habilidades, usando dados e tecnologia para identificar competências-chave e redefinir estrategicamente as funções para alinhar os talentos às necessidades do negócio.

À medida que o cenário de habilidades muda, as empresas têm altas expectativas para os benefícios que a IA oferecerá. 84% das grandes organizações concordam que a IA pode ajudar a agilizar processos, mas não substituirá funcionários, enquanto 76% das organizações de médio porte e 73% das organizações de pequeno porte concordam (ADP Market Pulse Study, abril de 2025).

Redefinir a IA como um parceiro colaborativo permite que os funcionários inovem, permaneçam envolvidos e cresçam ao mesmo tempo que as funções evoluem. Desenvolver essa mentalidade requer treinamento intencional, experimentação prática e liderança que modele a aprendizagem contínua.

"Ajudar as pessoas a adotar uma mentalidade de colaboração tecnológica é importante para a adoção bem-sucedida da IA. Integrar a tecnologia de IA nos fluxos de trabalho diários ajuda os funcionários a usá-la de forma eficaz e a se envolver mais plenamente com seu trabalho. Eles podem se concentrar menos em tarefas individuais e mais em resolver as necessidades das pessoas. Desta forma, a IA se torna um facilitador de conexão e engajamento humano, destacando o verdadeiro benefício dessa tecnologia e ajudando as pessoas a se sentirem valorizadas e integradas no trabalho." Tiffany Davis, diretora de aquisição de talentos, inclusão e diversidade da ADP

À medida que os países e os estados dos EUA consideram se e como regular a IA nas decisões de contratação, estão surgindo diferentes abordagens. A legislação na UE, no Colorado (EUA) e outras jurisdições enfatizam a importância de proteções quando a IA é usada no contexto da contratação e exigem limites, transparência e auditorias mais rigorosos.

"Ao avaliar qualquer ferramenta de IA, leve em consideração se ela foi desenvolvida usando dados seguros e de alta qualidade, se produz resultados confiáveis e significativos e se ajuda a agilizar, em vez de complicar, os processos de trabalho. Manter a supervisão humana, fornecer transparência aos funcionários, monitorar regularmente os resultados e abordar possíveis problemas desde o início são aspectos-chave de um programa de IA responsável." Helena Almeida, vice-presidente e consultora jurídica de IA da ADP

Os requisitos de transparência salarial estão a expandir-se, especialmente na UE. Até 2026, tanto a UE quanto muitos estados dos EUA estarão aumentando os requisitos de transparência salarial e equidade, levando os empregadores a apresentar informações mais claras sobre salários, promoções e lacunas de gênero.

"Com as leis de transparência salarial crescendo em todo o mundo, os empregadores devem avaliar seus níveis de remuneração agora, tanto interna como externamente, e garantir que as faixas salariais atuais sejam justas, competitivas e baseadas em critérios objetivos relacionados ao trabalho." Helena Almeida, vice-presidente e consultora jurídica de IA da ADP

Os empregadores continuam a enfrentar desafios de conformidade em várias jurisdições. Os empregadores devem lidar com um mosaico de regras locais, estaduais e federais, que podem variar amplamente e mudar com frequência. A complexidade aumenta para os empregadores que possam estar operando em diferentes países. Equilibrar a conformidade com várias leis, às vezes conflitantes, dificulta a criação de políticas consistentes.

"Conformidade e gerenciamento de risco são sempre considerações maiores do que simplesmente o que a lei exige. Ter várias leis com diferentes requisitos que se aplicam nem sempre implica em criar uma prática separada para cada lei. Muitas vezes é possível desenvolver um padrão, focado nos direitos dos funcionários e nas melhores práticas, que pode funcionar na maioria das circunstâncias e permitir que você tenha uma abordagem consistente." Meg Ferrero, vice-presidente e advogada-adjunta geral da ADP

A IA agêntica está emergindo como uma capacidade central de HCM. As organizações estão aproveitando a IA agêntica para agilizar as operações de RH de várias maneiras, como automatizar os processos de integração, simplificar as validações e a detecção de erros em fluxos de trabalho com muitos dados, como folha de pagamento, e gerar insights proativamente a partir de dados de RH com recomendações claras sobre ações e próximas etapas para impulsionar os resultados. Ao combinar os pontos fortes da intuição humana e o poder da IA agêntica, as empresas podem promover um ambiente colaborativo que melhora a eficiência geral.

"A IA agêntica abre novas fronteiras de automação, coordenando o trabalho em várias etapas e adaptando-se à variabilidade do mundo real. A supervisão humana fornece propósito e barreiras, esclarecendo objetivos, aprovando ações críticas e analisando impactos. Juntas, elas oferecem automação escalável que é confiável, compatível e resiliente quando as condições mudam." Amin Venjara, diretor de dados da ADP

O gerenciamento de dados está evoluindo à medida que as empresas implantam a IA agêntica. A IA agêntica está reformulando o gerenciamento de dados, exigindo que os líderes priorizem o fluxo contínuo de dados enquanto abordam qualidade, privacidade e segurança. Uma governança e proteções robustas são indispensáveis, pois a IA interage com os dados da empresa.

Enquanto uma compreensão do cenário de governança para IA agêntica ainda está emergindo, os líderes relatam que a governança para IA generativa existe hoje com 20% das pequenas empresas, metade das médias e dois terços das grandes empresas dizendo que têm um processo em vigor ("How companies do HR", análise interna da ADP, 2025).

O RH e a TI estão se tornando mais dependentes um dos outros à medida que a IA reconfigura o local de trabalho. À medida que a IA agêntica é cada vez mais adotada na força de trabalho, as interações entre humanos e agentes serão essenciais para a entrega do trabalho, exigindo que RH e TI trabalhem juntos para garantir que o trabalho seja feito de forma eficaz e responsável, ajudando os negócios a avançar. Para os líderes de RH, o sucesso dependerá cada vez mais da experiência da TI na seleção, implementação e gerenciamento de tecnologias complexas. Ao mesmo tempo, a TI contará com o RH para fornecer informações sobre como essas ferramentas afetam as pessoas em termos de adoção e impacto humano.

"A TI é definitivamente uma parte mais importante na tomada de decisão do que foi no passado. Suas preocupações principais são o gerenciamento de usuários, a segurança dos dados, as integrações e como elas funcionam. São modernos? São dimensionáveis? Conseguem se conectar uns com os outros? Como a manutenção será realizada nessas conexões?" Tonya James, vice-presidente de gerenciamento de produtos, folha de pagamento global da ADP

