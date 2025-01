ADP Research：全球僱員中只有 24% 有信心自己具備職業發展所需的技能

在以 ADP Research「全球勞動力調查」為基礎的《2025 年在職人士》報告更新版系列研究的第一項研究中,探討了員工尚未開發的潛力

新澤西州羅斯蘭2025年1月15日 /美通社/ -- 投資持續學習和在職發展的僱主將可獲得更好的收益,而這些利益不僅是擁有準備充足好的員工團隊。根據 ADP Research 更新的《2025 年在職人士》(People at Work 2025) 報告系列中的第一項研究,全球勞動人口中只有四分之一 (24%) 有信心自己具備在不久的將來晉升至下一級職位需的技能,而只有 17% 的勞動人口非常同意他們的僱主正投資在僱員職業發展所需的技能。

對於僱主來說,比起建立能夠與現今多變的工作環境同步的員工團隊,優先考慮技能發展的需求更為深入。ADP Research 的分析發現,為員工提供未來的技能,與生產力、留任率和聲譽息息相關。

ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 表示:「我們的研究表明,技能熟練的員工會更忠於僱主,生產力也更高。然而,只有少數工人在入職兩年內提升了技能。如果公司想從即將出現的巨大技術進步中獲益,就必須從投資員工的技能和職業發展開始。」

技能發展分析推出了《2025 年在職人士》,這是 ADP Research 對職場的年度觀察,該觀察在 2025 年進行了數據更新,亦改進為一系列關於各種職場主題的報告。更新後的報告建基於 ADP Research 自 2015 年起進行的「全球勞動力調查」(Global Workforce Survey) 中的職場數據和主題。《在職人士》(People at Work) 全面闡述員工的感受和想法,以及他們對僱主的期望,旨在讓僱主能夠在急速變化的職場世界中應對挑戰和把握機會。

員工尚未開發的潛力

在《2025 年在職人士》 報告系列的第一部分中,ADP Research 團隊研究了透過在職培訓學到的技能發展帶來的影響,發現大多數員工認為他們的僱主在技能發展方面可以做得更好。該分析進一步發現了,建立全面的培訓計劃以幫助確保員工為未來的職場世界做好準備可帶來商機。

ADP Research 人力與績效研究總監 Mary Hayes 表示:「我們發現教育不足以填補技能差距。只有 24% 的員工有信心自己擁有在職業生涯的未來三年中晉升所需的技能。職場世界正在迅速變化,機構需要盡其所能來彌合技能差距。」

其他主要發現包括:

向前邁進的機會非常重要,而且不僅對員工來說是這樣。當全球員工被問及他們留在僱主身邊的首要原因時,職業晉升機會僅次於工作安排靈活性。

如果員工非常同意僱主正在提供他們所需的培訓,他們將公司推薦為良好工作場所的機會高出近 6 倍。

這些員工將自己描述自己為高生產力的可能性也高出 3.3 倍。

與具有技能但缺乏在職培訓機會的員工相比,他們表示無意離開機構的可能性也是兩倍。

每天執行類似重複性工作的循環工作者,對僱主投資的看法尤其悲觀,只有 9% 的男性和 7% 的女性對自己的技能提升機會表示滿意。

更新的《2025 年在職人士》系列將深入探討各市場層面的關鍵主題,這對於越來越無分國界的職場世界至關重要。ADP Research 從啟動技能發展的故事深入發掘到一些各市場層面的發現,其分析顯示:

中東和非洲的員工有最多人相信他們擁有在未來三年內晉升至下一級職位所需的技能 (38%),其次是拉丁美洲 (32%)、北美 (22%)、亞太地區 (21%),以及歐洲 (17%)。

中東和非洲的員工亦有最多人表示他們的僱主正在投資他們未來職涯發展所需的技能 (28%),其次是北美(18%)、拉丁美洲和亞太地區(17%),以及歐洲 (12%)。

按市場劃分,尼日利亞的員工有最多人相信自己擁有在未來三年內晉升至下一級職位所需的技能 (45%),其次是埃及 (44%)、南非 (42%)、印度和巴西 (37%)、沙地阿拉伯 (36%)、智利 (32%)、阿根廷 (30%),以及秘魯 (30%)。

按市場劃分,埃及的員工有最多人表示他們的僱主正在投資他們未來職涯發展所需的技能 (35%),其次是印度 (32%)、南非 (29%)、沙地阿拉伯 (28%)、尼日利亞 (27%)、巴西和泰國 (24%)、越南和新加坡 (23%),以及菲律賓 (21%)。

《2025 年在職人士》 報告研究方法

《在職人士》首次以 ADP Research 「全球勞動力調查」為基礎,該調查是自 2015 年起每年進行的有力研究。調查由 ADP Research 的分析師團隊設計,透過從員工自身的角度獲取有關勞動力市場的資料,希望藉此提供見解,從而通過更好地了解員工情緒和期望來改善職場世界。

根據來自六大洲 34 個市場近 38,000 名在職成年人的調查數據,《2025 年在職人士》 提供了更有力和更具代表性的全球勞動力樣本,以提供亞太地區、歐洲、拉丁美洲、中東和非洲,以及北美地區的員工情緒的區域和市場層面比較。

受訪者來自不同的行業、教育背景、現場和遠端工作環境,以及技能組合。他們代表了一系列管理和個人貢獻者角色,為各種規模的僱主工作。

《2025 年在職人士》 報告系列的獨特之處,在於它使用 ADP Research 開發的專有方法,針對不同類型的員工進行詳細的員工情緒測量。除了人口統計和僱主特徵之外,調查受訪者還按照其工作類型(知識型、技能任務型或循環型)進行分類,不論行業為何。

《在職人士》能夠從這些不同的工人和地理層面收集情緒,為僱主提供了精細且顆粒化的全球勞動力的視野,他們可以利用這些資料更好地了解自己的員工團隊,並通過數據驅動的人才決策來推動成長。

Richardson 表示:「未來的工作優先順序將越來越全球化和動態。新的 《在職人士》 系列格式可以按主題和地區對數據進行更有針對性的分析,從而更好地確保具有不同需求的全球企業領導者在影響員工的各種主題上獲得相同水平的可操作研究。」

每份報告都會將全球趨勢與各市場對職場主題的洞察結合,主題包括人工智能和通脹對擁有多份工作的影響,到薪資趨勢和職業發展。

緊貼 《2025 年在職人士》 報告系列的最新動態

改版後的《2025 年 在職人士》報告系列會在 2025 年初出版,可以幫助公司保持在現今的職場環境中維持正確的方向,同時為把握未來工作帶來的機會做好準備。

如要了解《2025 年在職人士》 報告系列中的最新研究,請到訪此處。

