ADP Research: Nur 24 % der global tätigen Arbeitnehmer sind zuversichtlich, dass sie über die nötigen Qualifikationen für einen beruflichen Aufstieg verfügen

Studie untersucht das ungenutzte Potenzial von Arbeitnehmern im ersten Teil einer Studienreihe, die den aktualisierten Bericht „People at Work 2025" umfasst und auf der ADP Research Global Workforce Survey basiert

ROSELAND, N.J., 14. Januar 2025 /PRNewswire/ – Arbeitgeber, die in kontinuierliches Lernen und die Weiterentwicklung am Arbeitsplatz investieren, profitieren nicht nur von gut vorbereiteten Arbeitskräften, sondern auch von weiteren Vorteilen, die sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken. Laut der ersten Studie in der aktualisierten „People at Work 2025"-Berichtsreihe von ADP Research ist nur ein Viertel (24 %) der weltweiten Belegschaft zuversichtlich, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, um in naher Zukunft auf die nächste Karrierestufe aufzusteigen, während nur 17 Prozent der Arbeitnehmer der festen Überzeugung sind, dass ihre Arbeitgeber in die Fähigkeiten investieren, die sie für den beruflichen Aufstieg benötigen.

ADP Research

Für die Arbeitgeber geht die Notwendigkeit, der Kompetenzentwicklung Priorität einzuräumen, über den Aufbau einer Belegschaft hinaus, die mit der Dynamik der heutigen Arbeitswelt Schritt hält. Die Analyse von ADP Research ergab, dass die Vermittlung der Fähigkeiten von morgen an die Mitarbeiter mit Produktivität, Mitarbeiterbindung und Reputation korreliert.

„Unsere Untersuchungen zeigen, dass qualifizierte Arbeitskräfte ihren Arbeitgebern gegenüber loyaler sind – und produktiver. Doch nur ein kleiner Teil der Arbeitnehmer wird innerhalb von zwei Jahren nach der Einstellung weitergebildet", sagte Nela Richardson, Chief Economist bei ADP. „Wenn Unternehmen von dem bevorstehenden enormen technologischen Fortschritt profitieren wollen, müssen sie damit beginnen, in die Fähigkeiten und die berufliche Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter zu investieren."

Die Analyse der Qualifikationsentwicklung ist der Startschuss für „People at Work 2025", ADP Researchs jährlicher Blick auf die Arbeitswelt, die 2025 nicht nur mit neuen Daten, sondern auch mit einer Reihe von Berichten zu verschiedenen Themen rund um den Arbeitsplatz versehen wurde. Der aktualisierte Bericht stützt sich auf Arbeitsplatzdaten und Themen aus der globalen Arbeitskräfteerhebung von ADP Research, die seit 2015 durchgeführt wird. „People at Work 2025" bietet umfassende Einblicke in die Stimmung der Arbeitnehmer, wie sie fühlen und denken und was sie von ihrem Arbeitgeber erwarten, mit dem Ziel, Arbeitgeber zu befähigen, Herausforderungen zu meistern und Chancen in einer sich schnell verändernden Arbeitswelt zu nutzen.

Das ungenutzte Potenzial von Arbeitnehmern

Im ersten Teil der Berichtreihe „People at Work 2025" untersuchte das ADP-Forschungsteam die Auswirkungen der durch betriebliche Weiterbildung erworbenen Fähigkeiten und stellte fest, dass die meisten Arbeitnehmer der Meinung sind, dass ihre Arbeitgeber in Bezug auf die Kompetenzentwicklung mehr tun könnten. Die Analyse zeigt auch, welche Geschäftsmöglichkeiten sich durch den Aufbau umfassender Schulungsprogramme ergeben, die dazu beitragen, dass die Mitarbeiter auf die Arbeitswelt von morgen vorbereitet sind.

„Wir haben festgestellt, dass Bildung nicht ausreicht, um die Qualifikationslücke zu schließen", sagte Mary Hayes, Research Director of People & Performance bei ADP Research. „Nur 24 Prozent der Arbeitnehmer sind zuversichtlich, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um in den nächsten drei Jahren ihrer Karriere voranzukommen. Die Arbeitswelt verändert sich mit Lichtgeschwindigkeit, und Unternehmen müssen ihren Teil dazu beitragen, die Qualifikationslücke zu schließen."

Weitere wichtige Ergebnisse sind:

Die Möglichkeit, voranzukommen, ist wichtig, und zwar nicht nur für Arbeitnehmer. Bei der Frage nach den wichtigsten Gründen, warum sie bei ihrem Arbeitgeber bleiben würden, rangieren die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten nach der Flexibilität bei der Zeitplanung an zweiter Stelle.

nach den wichtigsten Gründen, warum sie bei ihrem Arbeitgeber bleiben würden, rangieren die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten nach der Flexibilität bei der Zeitplanung an zweiter Stelle. Arbeitnehmer, die das Gefühl haben, dass ihr Arbeitgeber die von ihnen benötigten Schulungen anbietet, empfehlen ihr Unternehmen mit fast sechsmal höherer Wahrscheinlichkeit als großartigen Arbeitsplatz.

Diese Arbeitnehmer bezeichnen sich auch mit 3,3-mal höherer Wahrscheinlichkeit als hochproduktiv.

Sie geben auch doppelt so häufig an, dass sie nicht vorhaben, ihre Organisation zu verlassen, im Vergleich zu Arbeitnehmern, die zwar über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, aber keine Möglichkeiten zur Weiterbildung am Arbeitsplatz haben.

Arbeiter im Schichtbetrieb, die täglich ähnliche, sich wiederholende Aufgaben ausführen, haben insbesondere eine schlechte Meinung von den Investitionen der Arbeitgeber. Nur 9 Prozent der Männer und 7 Prozent der Frauen sind mit ihren Weiterbildungsmöglichkeiten zufrieden.

Die aktualisierte Reihe „People at Work 2025" wird sich auf der Ebene der einzelnen Märkte eingehend mit Schlüsselthemen befassen, die für die zunehmend grenzenlose Arbeitswelt entscheidend sind. Bei näherer Betrachtung einiger der Ergebnisse der Markteinführung zur Kompetenzentwicklung zeigt die Analyse von ADP Research:

Arbeitnehmer im Nahen Osten und in Afrika waren am ehesten der Meinung, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um in den nächsten drei Jahren auf die nächste Karrierestufe aufzusteigen (38 %), gefolgt von Lateinamerika (32 %), Nordamerika (22 %), Asien-Pazifik (21 %) und Europa (17 %).

Arbeitnehmer im Nahen Osten und in Afrika waren auch am ehesten der Meinung, dass ihr Arbeitgeber in die Fähigkeiten investiert, die für ihre zukünftige Karriereentwicklung erforderlich sind (28 %), gefolgt von Nordamerika (18 %), Lateinamerika und Asien-Pazifik (17 %) sowie Europa (12 %).

Nach Märkten betrachtet waren Arbeitnehmer in Nigeria am ehesten davon überzeugt, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um in den nächsten drei Jahren auf die nächste Karrierestufe aufzusteigen (45 %), gefolgt von Ägypten (44 %), Südafrika (42 %), Indien und Brasilien (37 %), Saudi-Arabien (36 %), Chile (32 %), Argentinien (30 %) und Peru (30 %).

am ehesten davon überzeugt, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um in den nächsten drei Jahren auf die nächste Karrierestufe aufzusteigen (45 %), gefolgt von Ägypten (44 %), Südafrika (42 %), Indien und Brasilien (37 %), Saudi-Arabien (36 %), (32 %), Argentinien (30 %) und (30 %). Nach Märkten geordnet gaben Arbeitnehmer in Ägypten am häufigsten an, dass ihr Arbeitgeber in die Fähigkeiten investiert, die für ihre zukünftige Karriereentwicklung erforderlich sind (35 %), gefolgt von Indien (32 %), Südafrika (29 %), Saudi-Arabien (28 %), Nigeria (27 %), Brasilien und Thailand (24 %), Vietnam und Singapur (23 %) sowie den Philippinen (21 %).

Methodik der Berichtsserie „People at Work 2025" „People at Work" basiert erstmals auf dem ADP Research Global Workforce Survey, einer seit 2015 jährlich durchgeführten, fundierten Studie. Die Umfrage wurde vom Analystenteam von ADP Research konzipiert, um Informationen über den Arbeitsmarkt aus der Perspektive der Arbeitnehmer selbst zu erhalten. Ziel war es, Erkenntnisse zu gewinnen, die die Arbeitswelt verbessern können, indem die Stimmung und die Erwartungen der Arbeitnehmer besser verstanden werden.

„People at Work 2025" basiert auf Umfragedaten von fast 38.000 berufstätigen Erwachsenen in 34 Märkten auf sechs Kontinenten und bietet eine robustere, repräsentativere Stichprobe der globalen Belegschaft, um regionale und marktübergreifende Vergleiche der Arbeitnehmerstimmung in der Asien-Pazifik-Region, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika sowie Nordamerika zu ermöglichen.

Die Befragten kommen aus einer Vielzahl von Branchen, mit unterschiedlichem Bildungshintergrund, aus Arbeitsumgebungen vor Ort und aus der Ferne sowie mit unterschiedlichen Qualifikationen. Sie repräsentieren eine Reihe von Management- und Einzelpositionen und arbeiten für Arbeitgeber aller Größenordnungen.

Ein einzigartiges Merkmal der Berichtsserie „People at Work 2025" ist die detaillierte Messung der Stimmung unter den Arbeitnehmern, wobei eine von ADP Research entwickelte Methodik zum Einsatz kommt. Zusätzlich zu den demografischen und Arbeitgebermerkmalen werden die Umfrageteilnehmer nach der Art ihrer Arbeit – Wissensarbeit, qualifizierte Tätigkeit oder zyklische Arbeit – unabhängig von der Branche klassifiziert.

„People at Work 2025" ist in der Lage, Stimmungen entlang dieser verschiedenen Arbeitnehmer- und geografischen Dimensionen zu erfassen und bietet Arbeitgebern einen fein abgestimmten und detaillierten Überblick über die globale Belegschaft, den sie nutzen können, um ihre Belegschaft besser zu verstehen und ihr Wachstum durch datengestützte Talententscheidungen voranzutreiben.

„Die Zukunft der Arbeit wird zunehmend globaler und dynamischer in ihren Prioritäten sein", sagte Richardson. „Das neue Format der People at Work-Reihe ermöglicht eine gezieltere Analyse der Daten nach Thema und Region und stellt so besser sicher, dass weltweit agierende Führungskräfte mit unterschiedlichen Bedürfnissen Zugang zu umsetzbaren Forschungsergebnissen zu einer Vielzahl von Themen erhalten, die sich auf ihre Mitarbeiter auswirken."

Jeder Bericht wird globale Trends mit Erkenntnissen zu einzelnen Märkten zu Arbeitsplatzthemen verknüpfen, die von künstlicher Intelligenz und den Auswirkungen der Inflation auf die Ausübung mehrerer Berufe bis hin zu Lohntrends und Karriereentwicklung reichen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit der „People at Work 2025" Berichtsreihe

Die überarbeitete Berichtsreihe „People at Work 2025", die Anfang 2025 veröffentlicht wird, kann Unternehmen dabei helfen, auf dem richtigen Weg für den Arbeitsplatz von heute zu bleiben, und sie gleichzeitig darauf vorbereiten, die Chancen zu nutzen, die die Zukunft der Arbeit mit sich bringen wird.

Um über die neuesten Studien in der „People at Work 2025" Berichtsreihe auf dem Laufenden zu bleiben, klicken Sie bitte hier.

Informationen zu ADP Research

ADP Research hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft der Arbeit durch datengestützte Erkenntnisse produktiver zu gestalten. Unternehmen, Arbeitnehmer und politische Entscheidungsträger verlassen sich auf unsere präzisen Daten und unsere einzigartige Perspektive, um fundierte Entscheidungen zu treffen, die sich auf Arbeitsplätze auf der ganzen Welt auswirken.

Informationen zu ADP (NASDAQ – ADP)

Bessere Arbeitsweisen durch innovative Produkte, erstklassige Dienstleistungen und außergewöhnliche Erfahrungen, die es Menschen ermöglichen, ihr volles Potenzial zu entfalten. HR, Talent, Zeitmanagement, Sozialleistungen und Gehaltsabrechnung. Auf der Grundlage von Daten und für Menschen entwickelt. Erfahren Sie mehr unter ADP.com.

ADP, das ADP-Logo, „Always Designing for People", der ADP National Employment Report, das ADP Research Institute und ADP Research sind Marken von ADP, Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Copyright © 2025 ADP, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832721/ADP_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2497479/ADP_Research_Logo.jpg