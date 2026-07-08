Aduna, em parceria com as principais operadoras de telefonia móvel dos EUA, lança a autenticação baseada em rede como alternativa aos códigos via SMS

PLANO, Texas, 8 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Aduna, fornecedora líder global de APIs de rede padronizadas, anunciou hoje um grande avanço na segurança digital destinada a reduzir fraudes em todo o ecossistema de telefonia móvel dos EUA. Em colaboração com a AT&T, a T-Mobile e a Verizon, a Aduna está lançando uma solução de rede projetada para ajudar a proteger milhões de usuários de celular dos EUA contra a crescente onda de roubo de identidade utilizando IA.

Durante anos, os Códigos de Senha de Uso Único (OTPs) de SMS serviram como método padrão para a autenticação de usuários. No entanto, como os cibercriminosos agora estão utilizando IA e esquemas sofisticados de engenharia social para contornar as senhas de uso único (OTP), opções adicionais de autenticação estão se tornando cada vez mais importantes

A solução de Verificação de Números da Aduna confirma que os usuários são quem dizem ser por meio de forte autenticação baseada em posse —confirmando a autenticidade de um número de celular com a operadora e sua associação com o cartão SIM e o dispositivo usado. Isso é feito em tempo real, sem o atrito e o risco dos OTPs de SMS.

Tentativas anteriores de verificação baseada em rede frequentemente tiveram dificuldades quando os usuários estavam conectados ao Wi-Fi ou usando dispositivos específicos. A mais recente inovação aborda essas barreiras técnicas, permitindo que a tecnologia funcione perfeitamente em todos os principais sistemas operacionais e tipos de rede. Isso foi projetado para proporcionar uma experiência de login consistente e segura para praticamente todos os usuários de smartphones nos Estados Unidos.

"Estamos entrando em uma era em que seu número de celular é um dos seus passaportes digitais mais seguros", afirmou Anthony Bartolo, CEO da Aduna. "Ao autenticar os usuários diretamente pela rede da operadora em tempo real, podemos diminuir os obstáculos para os clientes e, ao mesmo tempo, reduzir significativamente o risco de fraude por meio de interceptação ou invasão de contas."

O lançamento ocorre enquanto consumidores americanos relataram um recorde de US$ 15,9 bilhões em perdas por fraude no ano passado, segundo a FTC[1], em meio a crescentes preocupações com golpes cada vez mais sofisticados utilizando IA. A abordagem em nível de rede da Aduna oferece:

Segurança avançada: a verificação ocorre quase em tempo real, o que ajuda a prevenir ataques do tipo "man-in-the-middle"..

a verificação ocorre quase em tempo real, o que ajuda a prevenir ataques do tipo "man-in-the-middle".. Alcance total: uma única integração oferece às empresas acesso a dados de identidade verificados nas redes da AT&T, T-Mobile e Verizon.

uma única integração oferece às empresas acesso a dados de identidade verificados nas redes da AT&T, T-Mobile e Verizon. Melhor conversão: ao eliminar a etapa de "aguardar uma mensagem de texto", as empresas podem oferecer melhores experiências aos usuários, reduzir o número de logins abandonados e diminuir os custos com atendimento ao cliente.

Ao aproveitar a sólida autenticação baseada na posse do aparelho entre as operadoras e seus assinantes, a Verificação de Números da Aduna está estabelecendo um padrão mais elevado para a identidade digital. Para hiperescaladores, integradores de sistemas e desenvolvedores de aplicativos, ela oferece uma maneira de recuperar a confiança do consumidor em um cenário digital cada vez mais complexo.

Citação – AT&T

"Na AT&T, estamos focados em promover a rede como uma plataforma para a inovação", disse Lani Ingram, vice-presidente da AT&T Connected Solutions, AT&T Business. "A Verificação de Números da Aduna é um passo importante na forma como empresas e desenvolvedores interagem de forma segura com a rede. Por meio de APIs de rede padronizadas, estamos habilitando a autenticação em tempo real que vai além de métodos legados, como códigos SMS. Nosso trabalho com a Aduna reflete um compromisso comum com a inovação aberta e com a oferta de experiências digitais mais seguras e integradas em grande escala."

Citação – T-Mobile

"A T-Mobile vem sendo pioneira na autenticação baseada em rede há anos, e os resultados falam por si — desde as experiências integradas e seguras que incorporamos ao T-Life até a inteligência de rede que agora estamos disponibilizando para um ecossistema mais amplo", afirmou Dirk Mosa, vice-presidente sênior de Espectro, Venda por Atacado e Roaming da T-Mobile. "Com a Verificação de Números, desenvolvedores e empresas obtêm acesso direto à mesma confiança no nível da operadora que alimenta nossos próprios produtos. A rede da T-Mobile é o elemento fundamental — oferecendo autenticação em tempo real baseada na posse do dispositivo, o que elimina as vulnerabilidades dos códigos SMS em grande escala. O futuro da identidade digital passa pela rede das operadoras, e a T-Mobile está liderando o caminho."

Citação – Verizon

"Com o aumento de novas e sofisticadas formas de fraude, os consumidores precisam das mais recentes tecnologias de verificação de identidade segura e baseada em rede para ajudar a mantê-los protegidos", afirmou Shamik Basu, vice-presidente de Conectividade Estratégica da Verizon Business. "Por meio dessa colaboração com a Aduna, estamos aproveitando nossa rede para ajudar a substituir os obstáculos por uma experiência fluida, possibilitando uma autenticação em tempo real que ajuda a proteger nossos usuários e agiliza a jornada digital tanto para as empresas quanto para os consumidores." Este é um passo fundamental na construção de um ecossistema digital resiliente, onde a segurança e a experiência do usuário andam de mãos dadas."

Sobre a Aduna

A Aduna é uma iniciativa pioneira entre algumas das principais operadoras de telecomunicações do mundo e a Ericsson, dedicada a permitir que desenvolvedores em todo o mundo acelerem a inovação, aproveitando ao máximo o potencial das redes por meio de Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) comuns. Seus parceiros de empreendimento incluem AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefonica, Telstra, T-Mobile, Verizon e Vodafone. As plataformas de parceiros de desenvolvimento da Aduna incluem Google Cloud, Infobip, Sinch e Vonage. Ao combinar APIs de rede de múltiplas operadoras globalmente em uma plataforma unificada baseada no projeto open-source CAMARA, liderada pela GSMA e Linux Foundation, a Aduna fornece uma plataforma padronizada para fomentar a colaboração, melhorar a experiência do usuário e estimular o crescimento do setor.

Para saber mais sobre APIs de rede e a Aduna, acesse adunaglobal.com.

Notas aos editores :

(1) A FTC presta depoimento perante a Comissão Econômica Conjunta sobre os esforços da agência no combate à fraude | Comissão Federal de Comércio

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FONTE Aduna