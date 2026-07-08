Aduna, en collaboration avec les principaux opérateurs américains, lance l'authentification basée sur le réseau comme alternative aux codes SMS

PLANO, Texas, 8 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Aduna, l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'API réseau standardisées, annonce aujourd'hui une avancée majeure en matière de sécurité numérique, destinée à réduire la fraude au sein de l'écosystème mobile américain. En collaboration avec AT&T, T-Mobile et Verizon, Aduna déploie une solution réseau conçue pour aider à protéger des millions d'utilisateurs mobiles américains contre la vague croissante d'usurpations d'identité orchestrées par l'IA.

Depuis des années, les mots de passe à usage unique (OTP) envoyés par SMS constituent la méthode par défaut d'authentification des utilisateurs. Cependant, comme les cybercriminels recourent désormais à l'IA et à des techniques sophistiquées d'ingénierie sociale pour contourner les OTP, il devient de plus en plus important de disposer d'options d'authentification supplémentaires.

La solution de vérification des numéros d'Aduna permet de s'assurer que les utilisateurs sont bien ceux qu'ils prétendent être grâce à une authentification robuste basée sur la possession : elle vérifie l'authenticité d'un numéro de téléphone mobile auprès de l'opérateur et s'assure qu'il est bien associé à la carte SIM et à l'appareil utilisés. Ce processus s'effectue en temps réel, sans les inconvénients ni les risques liés aux OTP envoyés par SMS.

Les premières tentatives de vérification via le réseau se heurtaient souvent à des difficultés lorsque les utilisateurs se connectaient au Wi-Fi ou utilisaient certains appareils. Cette dernière avancée permet de surmonter ces obstacles techniques, garantissant ainsi un fonctionnement fluide de la technologie sur tous les principaux systèmes d'exploitation et types de réseaux. Cette fonctionnalité a pour but d'offrir une expérience de connexion cohérente et sécurisée à la quasi-totalité des utilisateurs de smartphones aux États-Unis.

« Nous entrons dans une ère où votre numéro de portable est l'un de vos passeports numériques les plus sûrs », déclare Anthony Bartolo, CEO d'Aduna. « En authentifiant les utilisateurs directement via le réseau de l'opérateur en temps réel, nous pouvons faciliter l'expérience client tout en réduisant considérablement le risque de fraude par interception ou prise de contrôle de compte. »

Ce lancement intervient alors que les consommateurs américains ont accusé l'année dernière des pertes record liées à la fraude, s'élevant à 15,9 milliards de dollars, selon la FTC[1], dans un contexte d'inquiétude croissante face à des escroqueries de plus en plus sophistiquées reposant sur l'IA. L'approche au niveau du réseau d'Aduna offre :

une sécurité avancée : la vérification s'effectue en temps quasi réel, ce qui permet d'éviter les attaques de type MitM

la vérification s'effectue en temps quasi réel, ce qui permet d'éviter les attaques de type MitM une portée complète : une seule intégration permet aux entreprises d'accéder à des données d'identité vérifiées sur les réseaux d'AT&T, de T-Mobile et de Verizon

une seule intégration permet aux entreprises d'accéder à des données d'identité vérifiées sur les réseaux d'AT&T, de T-Mobile et de Verizon une meilleure conversion : en supprimant l'étape d'attente d'un SMS, les entreprises peuvent offrir une meilleure expérience utilisateur, réduire le nombre d'abandons lors de la connexion et diminuer les coûts liés au service client.

En s'appuyant sur une authentification solide fondée sur la possession du numéro entre les opérateurs et leurs abonnés, la solution de vérification des numéros d'Aduna établit une nouvelle référence en matière d'identité numérique. Pour les hyperscalers, les intégrateurs de systèmes et les développeurs d'applications, cela constitue un moyen de regagner la confiance des consommateurs dans un environnement numérique de plus en plus complexe.

Citation – AT&T

« Chez AT&T, nous nous attachons à faire évoluer le réseau pour en faire une plateforme au service de l'innovation », déclare Lani Ingram, vice-présidente d'AT&T Connected Solutions, AT&T Business. « La vérification des numéros d'Aduna marque une étape importante dans la manière dont les entreprises et les développeurs interagissent en toute sécurité avec le réseau. Grâce à des API réseau standardisées, nous permettons une authentification en temps réel qui va au-delà des méthodes traditionnelles telles que les codes SMS. Notre collaboration avec Aduna témoigne de notre engagement commun en faveur d'une innovation ouverte et d'expériences numériques fluides et plus sécurisées. »

Citation – T-Mobile

« T-Mobile est depuis des années un pionnier de l'authentification basée sur le réseau, et les résultats parlent d'eux-mêmes : qu'il s'agisse des expériences fluides et sécurisées que nous avons intégrées à T-Life ou de l'intelligence réseau que nous mettons désormais à la disposition de l'écosystème au sens large », déclare Dirk Mosa, vice-président principal, spectre, marché de gros et itinérance, T-Mobile. « Grâce à la vérification des numéros, les développeurs et les entreprises bénéficient d'un accès direct au même niveau de fiabilité que celui des opérateurs, qui est à la base de nos propres produits. Le réseau de T-Mobile est la clé de cette solution : il permet une authentification en temps réel basée sur la possession, qui élimine les vulnérabilités liées aux codes SMS. L'avenir de l'identité numérique passe par le réseau des opérateurs, et T-Mobile montre la voie. »

Citation – Verizon

« Face à la recrudescence de nouvelles formes sophistiquées de fraude, les consommateurs ont besoin des solutions les plus récentes en matière de vérification d'identité sécurisée et basée sur le réseau pour assurer leur protection », déclare Shamik Basu, vice-président, connectivité stratégique, Verizon Business. « Grâce à cette collaboration avec Aduna, nous tirons parti de notre réseau pour remplacer les obstacles par une expérience fluide, offrant ainsi une authentification en temps réel qui contribue à protéger nos utilisateurs et simplifie le parcours numérique tant pour les entreprises que pour les particuliers. Il s'agit d'une étape cruciale dans la mise en place d'un écosystème numérique résilient où sécurité et expérience utilisateur vont de pair. »

À propos d'Aduna

Aduna est une initiative phare réunissant certains des principaux opérateurs de télécommunications mondiaux et Ericsson, dont l'objectif est de permettre aux développeurs du monde entier d'accélérer l'innovation en exploitant pleinement le potentiel des réseaux grâce à des interfaces de programmation d'applications (API) réseau communes. Ses partenaires comprennent AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefónica, Telstra, T-Mobile, Verizon et Vodafone. Les plateformes de développeurs partenaires d'Aduna incluent Google Cloud, Infobip, Sinch et Vonage. En combinant les API réseau de plusieurs opérateurs à travers le monde entier au sein d'une plateforme unifiée basée sur le projet open source CAMARA, dirigé par la GSMA et la Linux Foundation, Aduna propose une plateforme standardisée qui promeut la collaboration, renforce l'expérience utilisateur et stimule la croissance du secteur.

Pour en savoir plus sur les API réseau et sur Aduna, visitez adunaglobal.com.

Notes aux rédacteurs :

(1) La FTC témoigne devant le Joint Economic Committee au sujet des efforts antifraude déployés par l'agence | Federal Trade Commission

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2710073/Aduna_Logo.jpg

Contact avec les médias :

Email : [email protected]

Tél. : +46 10 719 69 92