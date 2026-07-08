Aduna presenta la autenticación basada en la red como alternativa a los códigos SMS junto a las principales empresas de telecomunicaciones de EE. UU.

PLANO, Texas, 8 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, Aduna, proveedor líder mundial de API de red estandarizadas, anunció un gran avance en seguridad digital diseñado para reducir el fraude en todo el ecosistema de telefonía móvil de EE. UU. En colaboración con AT&T, T-Mobile y Verizon, Aduna está implementando una solución de red diseñada para ayudar a proteger a millones de usuarios de telefonía móvil de EE. UU. de la creciente ola de robo de identidad impulsado por IA.

Durante años, los códigos de acceso de un solo uso (OTP) de mensajes SMS han servido como el método predeterminado para autenticación de usuario. Sin embargo, ahora que los ciberdelincuentes aprovechan la IA y las sofisticadas estafas de ingeniería social para sortear los códigos de un solo uso, las opciones de autenticación adicionales son cada vez más importantes

La solución de verificación de números de Aduna confirma que los usuarios son quienes dicen ser mediante una sólida autenticación basada en la posesión, que confirma la autenticidad de un número de teléfono móvil con el operador y la correlación de este con la tarjeta SIM y el dispositivo que se está utilizando. Este proceso se hace en tiempo real y sin el obstáculo ni el riesgo que suponen los códigos de un solo uso por SMS.

Los intentos anteriores de verificación basada en la red a menudo tenían problemas cuando los usuarios usaban wifi o dispositivos específicos. El último avance aborda estas barreras técnicas, lo que permite que la tecnología funcione sin problemas en todos los principales sistemas operativos y tipos de red. Este avance está diseñado para ofrecer una experiencia de inicio de sesión coherente y segura para prácticamente todos los usuarios de teléfonos inteligentes en Estados Unidos.

"Estamos entrando en una era en la que su número de teléfono móvil es uno de sus pasaportes digitales más seguros", afirmó Anthony Bartolo, director ejecutivo de Aduna. "Al autenticar a los usuarios directamente a través de la red del operador de telefonía en tiempo real, podemos reducir los obstáculos con los clientes y, al mismo tiempo, reducir considerablemente el riesgo de fraude por interceptación o adquisición de cuentas".

El lanzamiento se produce cuando los consumidores estadounidenses informaron un récord de pérdidas por fraude de 15.900 millones de dólares el año pasado, según la Comisión Federal de Comercio (FTC[1], por sus siglas en inglés), en medio de la creciente preocupación por las estafas cada vez más sofisticadas habilitadas para IA. El enfoque a nivel de red de Aduna ofrece:

Seguridad avanzada: la verificación se realiza casi a tiempo, lo que ayuda a prevenir los ataques de "hombre en el medio".

la verificación se realiza casi a tiempo, lo que ayuda a prevenir los ataques de "hombre en el medio". Alcance total: una sola integración brinda a las empresas acceso a datos de identidad verificados en las redes de AT&T, T-Mobile y Verizon.

una sola integración brinda a las empresas acceso a datos de identidad verificados en las redes de AT&T, T-Mobile y Verizon. Mejor conversión: al eliminar el paso de "esperar un mensaje de texto", las empresas pueden ofrecer mejores experiencias de usuario, menos inicios de sesión sin continuar y reducir los costos de atención al cliente.

Al aprovechar la sólida autenticación basada en la posesión entre las empresas de telefonía y sus suscriptores, la verificación de números de Aduna está estableciendo un estándar más alto para la identidad digital. Para hiperescaladores, integradores de sistemas y desarrolladores de aplicaciones, ofrece una forma de recuperar la confianza del consumidor en un panorama digital cada vez más complejo.

Declaración de AT&T

"En AT&T, estamos enfocados en avanzar en la red como una plataforma para la innovación", declaró Lani Ingram, vicepresidenta de Soluciones Conectadas de AT&T en AT&T Business. "La verificación de números de Aduna marca un paso importante en la forma en que las empresas y los desarrolladores interactúan de forma segura con la red. A través de las API de red estandarizadas, estamos habilitando la autenticación en tiempo real que va más allá de los métodos tradicionales, como los códigos SMS. Nuestro trabajo con Aduna refleja un compromiso compartido con la innovación abierta y experiencias digitales más seguras y fluidas a escala".

Declaración de T-Mobile

"T-Mobile ha sido pionera en la autenticación basada en la red durante años, y los resultados hablan por sí solos, desde las experiencias fluidas y seguras que hemos incorporado en T-Life hasta la inteligencia de red que ahora estamos poniendo a disposición del ecosistema en general", señaló Dirk Mosa, vicepresidente sénior de Espectro, Ventas al por mayor y Roaming de T-Mobile. "Con la verificación numérica, los desarrolladores y las empresas obtienen acceso directo a la misma confianza a nivel de operador que impulsa nuestros propios productos. La red de T-Mobile es el habilitador: ofrece autenticación basada en posesión en tiempo real que elimina vulnerabilidades de códigos SMS a escala. El futuro de la identidad digital funciona con la red de empresas de telecomunicaciones y T-Mobile lidera el camino".

Declaración de Verizon

"Con nuevas y sofisticadas formas de fraude en aumento, los consumidores necesitan lo último en verificación de identidad segura y basada en la red para ayudar a mantenerlos protegidos", indicó Shamik Basu, vicepresidente de Conectividad Estratégica de Verizon Business. "Mediante esta colaboración con Aduna, estamos aprovechando nuestra red para ayudar a reemplazar obstáculos por fluidez, lo que permite una experiencia de autenticación en tiempo real que ayuda a proteger a nuestros usuarios y agiliza la experiencia digital para empresas y consumidores por igual. Este es un avance fundamental para construir un ecosistema digital resiliente, en el que la seguridad y la experiencia del usuario vayan de la mano".

Acerca de Aduna

Aduna es una empresa histórica entre algunos de los principales operadores de telecomunicaciones del mundo y Ericsson, dedicada a permitir a los desarrolladores de todo el mundo acelerar la innovación y aprovechar las redes en todo su potencial mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) de red comunes. Sus socios de riesgo incluyen a AT&T, Bharti Airtel, Deutsche Telekom, KDDI, Orange, Reliance Jio, Singtel, Telefónica, Telstra, T-Mobile, Verizon y Vodafone. Las plataformas de socios desarrolladores de Aduna incluyen Google Cloud, Infobip, Sinch y Vonage. Al combinar las API de red de múltiples operadores a nivel mundial bajo una plataforma unificada basada en el proyecto de código abierto CAMARA, impulsado por la GSMA y la Linux Foundation, Aduna ofrece una plataforma estandarizada para promover la colaboración, mejorar las experiencias de los usuarios e impulsar el crecimiento del sector.

Para obtener más información sobre las API de red y Aduna, visite adunaglobal.com.

Notas para los editores :

(1) La FTC testifica ante el Comité Económico Conjunto sobre los esfuerzos de la Agencia para combatir el fraude | Comisión Federal de Comercio

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FUENTE Aduna