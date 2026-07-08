Aduna、米国の主要通信事業者とともに、SMSコードに代わるネットワークベースの認証を導入

テキサス州プラノ, 2026年7月8日 /PRNewswire/ -- 標準化されたネットワークAPIの世界的な主要プロバイダーであるAdunaは、米国のモバイルエコシステム全体における不正行為を削減することを目的とした、デジタルセキュリティ分野における大いなる飛躍を発表しました。AT&T、T-Mobile、Verizonとの提携により、Adunaは、AIを悪用したなりすまし犯罪の急増から米国の数百万人のモバイルユーザーを保護するために設計されたネットワークソリューションを展開しています。

長年にわたり、SMSによるワンタイムパスワード（OTP）は、ユーザー認証の標準的な手段として利用されてきました。しかし、サイバー犯罪者がAIや巧妙なソーシャルエンジニアリングの手口を利用してOTPを回避するようになっているため、追加の認証手段の重要性がますます高まっています。

Adunaの番号認証ソリューションは、強力な所有物認証を通じて、ユーザーが本人であることを確認します。具体的には、通信事業者を通じて携帯電話番号の真正性を確認し、その番号が使用中のSIMカードおよび端末に関連付けられていることを検証します。これはリアルタイムで行われ、SMSによるワンタイムパスワード（OTP）のような手間やリスクもありません。

これまでのネットワークベースの検証の試みでは、ユーザーがWi-Fiに接続している場合や特定のデバイスを使用している場合に、しばしば問題が生じていました。今回のブレークスルーにより、こうした技術的な障壁が解消され、この技術がすべての主要なオペレーティングシステムやネットワーク種別においてシームレスに機能するようになりました。これは、米国内のほぼすべてのスマートフォンユーザーに対し、一貫性がありセキュアなログイン体験を提供することを目的としています。

「私たちは今、携帯電話番号が最もセキュアなデジタルパスポートの一つとなる時代を迎えつつあります」と、Adunaの最高経営責任者（CEO）であるAnthony Bartoloは述べています。「 通信事業者のネットワークを通じてユーザーをリアルタイムで直接認証することで、顧客の利便性を向上させると同時に、通信の傍受やアカウント乗っ取りによる不正利用のリスクを大幅に低減することができます。」

FTC[1]によると、昨年、米国の消費者が被った詐欺被害額は過去最高の159億ドルに達したことが報告されており、AIを活用した詐欺の手口がますます巧妙化していることへの懸念が高まるなか、今回のサービスが開始されました。Adunaのネットワークレベルのアプローチにより、以下の機能が提供されます。

高度なセキュリティ： 検証はほぼリアルタイムで行われるため、「中間者」攻撃の防止に役立ちます。

検証はほぼリアルタイムで行われるため、「中間者」攻撃の防止に役立ちます。 総リーチ数： 1回の統合により、企業はAT&T、T-Mobile、Verizonの各ネットワークにわたる本人確認済みの身元情報にアクセスできるようになります。

1回の統合により、企業はAT&T、T-Mobile、Verizonの各ネットワークにわたる本人確認済みの身元情報にアクセスできるようになります。 コンバージョン率の向上： 「テキストの受信待ち」という手順を省くことで、企業はより良いユーザー体験を提供でき、ログイン放棄の減少やカスタマーサポートコストの削減につながります。

通信事業者と加入者間の強固な所有物認証を活用することで、Adunaの番号認証は、デジタルIDの基準をさらに引き上げています。ハイパースケーラー、システムインテグレーター、アプリ開発者にとって、これはますます複雑化するデジタル環境において、消費者の信頼を取り戻す手段となります。

引用 – AT&T

「AT&Tでは、イノベーションのプラットフォームとしてのネットワークの進化に注力しています」と、 AT&Tビジネス部門のAT&Tコネクテッド・ソリューションズ担当バイスプレジデントであるLani Ingram氏は述べています。「Adunaの番号認証は、企業や開発者がネットワークとセキュアにやり取りを行ううえで重要な一歩となります。標準化されたネットワークAPIを通じて、SMSコードなどの従来の方法を超えたリアルタイム認証を実現しています。Adunaとの取り組みは、オープンイノベーションへの共通のコミットメントと、よりセキュアでシームレスなデジタル体験を大規模に提供するという私たちの決意を反映したものです。」

引用 – T-Mobile

「T-Mobileは長年にわたり、ネットワークベースの認証技術の先駆者としての役割を果たしてきました。その成果は、T-Lifeに組み込まれたシームレスでセキュアなユーザー体験から、より広範なエコシステムに提供しているネットワークインテリジェンスに至るまで、その実績が物語っています」と、T-Mobileのスペクトラム・ホールセール・ローミング担当シニアバイスプレジデントであるDirk Mosa氏は述べています。「番号認証により、開発者や企業は、当社の製品を支えているのと同じ、通信事業者レベルの信頼性に直接アクセスできるようになります。T-Mobileのネットワークこそがその実現の鍵であり、SMSコードの脆弱性を大規模に解消する、リアルタイムの所有物認証を実現しています。デジタルIDの未来は通信事業者のネットワークを通じて実現され、T-Mobileがまさにその先頭に立っています。」

引用 – Verizon

「巧妙な詐欺の新たな手口が増加しているなか、消費者が身を守るためには、ネットワークを活用した最新かつセキュアな本人確認手段が必要となります」と、Verizon Businessの戦略的コネクティビティ担当バイスプレジデントであるShamik Basu氏は述べています。「Adunaとの今回の提携を通じて、当社のネットワークを活用し、煩わしさを解消してシームレスな体験を実現します。これにより、ユーザーを保護すると同時に、企業と消費者の双方にとってデジタル体験を円滑にするリアルタイム認証体験を提供します。これは、セキュリティとユーザー体験が両立する、レジリエントなデジタルエコシステムを構築するうえで極めて重要なステップとなります。」

Adunaについて

Aduna は、世界をリードする通信事業者数社とEricssonによる画期的なベンチャー事業であり、共通のネットワークApplication Programming Interfaces（API）を通じて ネットワークを最大限に 活用し、世界中の開発者がイノベーションを加速できるよう支援することを目的としています。 提携会社には、AT&T、Bharti Airtel、Deutsche Telekom、KDDI、Orang、Reliance Jio、Singtel、Telefonica、Telstra、T-Mobile、Verizonおよび、Vodafoneが含まれます。Adunaの開発者向け提携プラットフォームには、Google Cloud、Infobip、Sinch、Vonageなどがあります。同社は、GSMAと Linux Foundationが推進するCAMARAオープンソースプロジェクトに基づく統合プラットフォームにおいて、世界各国の通信事業者のネットワークAPIを組み合わせることで、協業の促進、ユーザー体験の向上、産業の成長を促進を行い、標準化プラットフォームを提供しています。

ネットワークAPIとAdunaの詳細については、adunaglobal.comをご覧ください。

編集者向け注記 :

(1)FTC、詐欺対策に向けた同委員会の取り組みについてJoint Economic Committeeで証言 | Federal Trade Commission

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/2710073/Aduna_Logo.jpg

メディアお問い合わせ先：

Eメール： [email protected]

電話：+46 10 719 69 92

SOURCE Aduna