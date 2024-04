aelf lidera a fusão de IA e blockchain para moldar o futuro da tecnologia

A blockchain baseado em Singapura gira em torno da inteligência artificial para desbloquear novas fronteiras em eficiência, escalabilidade, inteligência e segurança da blockchain; e implanta um fundo de ecossistema de US$ 50 milhões para apoiar as iniciativas de transformação da IA.

SINGAPURA, 12 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Em um movimento transformador para o setor de blockchain, aelf, uma rede de blockchain pioneira, anunciou sua mudança estratégica para integrar a inteligência artificial (IA) em seu blockchain. Este salto significativo marca o início de uma nova fase para a própria blockchain, passando de uma rede descentralizada para um ecossistema vibrante enriquecido com modelos e agentes de IA de última geração, ampliando suas funcionalidades e enriquecendo as experiências do usuário.

"A integração de computação, LLM (modelo de linguagem grande) e agentes dentro da blockchain da empresa não é apenas uma melhoria; é uma evolução", afirmou Auric, fundador da aelf. "Há 7 anos, identificamos o futuro da blockchain e desenvolvemos incansavelmente sistemas modulares, processamento paralelo, pontes entre cadeias e arquitetura nativa de nuvem, que são agora o que o setor tem tratado. Agora, imaginamos a IA como o próximo catalisador para o futuro da blockchain e estamos determinados a ser os primeiros na Ásia a concretizar esta evolução. Esta transformação da IA consiste em cultivar um sistema autoevolutivo, uma blockchain mais inteligente e de autoaprendizagem, onde cada novo bloco é mais avançado que o anterior."

Para nutrir e acelerar a convergência de IA e blockchain, a aelf Ventures, ramo de investimento da aelf, implantará estrategicamente seu Fundo de Ecossistema de US$ 50 milhões para apoiar iniciativas inovadoras de IA que buscam a habilitação da blockchain. Com a implementação de kits de ferramentas compatíveis ao desenvolvedor, a aelf catalisará ainda mais esta inovação de blockchain de IA, capacitando a comunidade a usar estas novas tecnologias para pré-processamento de dados, treinamento no modelo, ajuste fino e implantação, desenvolvimento de agentes, implantação na cadeia e monetização com o ambiente de blockchain da aelf.

Os projetos e jogos eletrônicos existentes na blockchain da aelf estão definidos para integrar estes recursos de IA, enquanto novos projetos se beneficiarão da base robusta da aelf, oferecendo um ecossistema de blockchain dinâmico e responsivo que oferece maior eficiência, protocolos de segurança reforçados e automação inteligente sofisticada.

Esta transformação da IA incorpora o compromisso da aelf em promover um ambiente de inovação contínua e manter sua posição na vanguarda da tecnologia blockchain. Com uma dedicação inabalável para expandir suas capacidades, a aelf permanece concentrada em gerar valor centrado no usuário e impulsionar todo o domínio de blockchain.

Sobre a aelf

A aelf, a blockchain pioneira de nível 1, apresenta sistemas modulares, processamento paralelo, arquitetura nativa de nuvem e tecnologia de múltiplas cadeias laterais para escalabilidade ilimitada. Fundada em 2017 com seu hub global com sede em Singapura, a aelf é a primeira no setor a liderar a Ásia na evolução da blockchain com integração de IA de última geração, transformando a blockchain em um ecossistema mais inteligente e em autoevolução.

A aelf facilita a criação, integração e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (dApps) em sua blockchain com seu kit de desenvolvimento de software (SDK) C# nativo e SDKs em outras linguagens, incluindo Java, JS, Python e Go. O ecossistema da aelf também abriga uma gama de dApps para apoiar uma rede de blockchain próspera.

Para mais informação, acesse https://aelf.com.

