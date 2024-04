aelf leidt de fusie van AI en Blockchain en geeft vorm aan de toekomst van technologie

Het in Singapore gevestigde blockchain gaat over op kunstmatige intelligentie om nieuwe grenzen te ontsluiten op het gebied van blockchainefficiëntie, schaalbaarheid, intelligentie en veiligheid; en zet een ecosysteemfonds van $ 50 miljoen in om de AI-transformatie-initiatieven te ondersteunen.

SINGAPORE, 13 april 2024 /PRNewswire/ -- In een transformerende stap voor de blockchainindustrie heeft aelf, een baanbrekend blockchainnetwerk, zijn strategische overstap aangekondigd om kunstmatige intelligentie (AI) te integreren in zijn blockchain. Deze belangrijke sprong voorwaarts markeert het begin van een nieuwe fase voor de aelf blockchain. De overgang van een gedecentraliseerd netwerk naar een levendig ecosysteem wordt nu versterkt met geavanceerde AI-modellen en agenten, met meer functionaliteiten en verrijkte van gebruikerservaringen.

"De integratie van computation, LLM (grote taalmodellen) en agenten binnen de blockchain van aelf is niet alleen een verbetering; het is een evolutie," aldus Auric, oprichter van aelf. "Sinds dat we zeven jaar geleden de toekomst van blockchain in kaart konden brengen, zijn we onophoudelijk bezig geweest met het ontwikkelen van modulaire systemen, parallelle verwerking, cross-chain bruggen en cloud-native architectuur, waar de industrie het nu over heeft. Nu zien we AI als de volgende katalysator voor de toekomst van blockchain en we zijn vastbesloten om de eerste in Azië te zijn die deze evolutie tot bloei brengt. Deze AI-transformatie gaat over het cultiveren van een zichzelf ontwikkelend systeem - een slimmere, zelflerende blockchain waarbij elk nieuw blok geavanceerder is dan het vorige."

Om de convergentie van AI en blockchain te voeden en te versnellen, zal aelf Ventures, de investeringstak van aelf, zijn $ 50 miljoen Ecosystem Fund strategisch inzetten om innovatieve AI-initiatieven te ondersteunen met als doel de blockchain mogelijk te maken. Met de uitrol van ontwikkelaarsvriendelijke toolkits zal aelf deze innovatieve AI blockchain katalyseren zodat de gemeenschap deze nieuwe technologieën kan gebruiken voor gegevensvoorverwerking, modeltraining, fine-tuning en implementatie, agentontwikkeling, on-chain implementatie en monetisatie in de aelf blockchain-omgeving.

Bestaande projecten en games op de aelf blockchain zijn klaar om deze AI-mogelijkheden te integreren, terwijl nieuwe projecten zullen profiteren van het robuuste fundament van aelf, met een dynamisch en responsief blockchain-ecosysteem dat zorgt voor verbeterde efficiëntie, versterkte beveiligingsprotocollen en geavanceerde intelligente automatisering.

Deze AI-transformatie getuigt van het streven van aelf om een omgeving van voortdurende innovatie te stimuleren en zijn positie in de voorhoede van de blockchaintechnologie te behouden. aelf heeft een vastberaden toewijding om de grenzen van zijn mogelijkheden te verleggen, terwijl het gericht blijft op het genereren van gebruikersgerichte waarde en het bevorderen van het hele blockchain-domein.

Over aelf

aelf, de pionier op het gebied van Layer 1 blockchain, beschikt over modulaire systemen, parallelle verwerking, cloud-native architectuur en multi-sidechain-technologie voor onbeperkte schaalbaarheid. aelf werd opgericht in 2017 en heeft zijn wereldwijde hub in Singapore. aelf is de eerste in de sector die Azië leidt in de ontwikkeling van blockchain met state-of-the-art AI-integratie, waardoor blockchain verandert in een slimmer en zichzelf ontwikkelend ecosysteem.

aelf vergemakkelijkt het bouwen, integreren en implementeren van slimme contracten en gedecentraliseerde apps (dApps) op zijn blockchain met zijn native C# software development kit (SDK) en SDK's in andere talen, waaronder Java, JS, Python en Go. Het ecosysteem van aelf herbergt ook een reeks dApps om een bloeiend blockchainnetwerk te ondersteunen.

Ga voor meer informatie naar https://aelf.com.