aelf à la tête de la fusion de l'IA et de la blockchain pour façonner l'avenir de la technologie

La blockchain basée à Singapour se tourne vers l'intelligence artificielle pour ouvrir de nouvelles frontières en matière d'efficacité, d'évolutivité, d'intelligence et de sécurité ; et déploie un fonds écosystème de 50 millions de dollars pour soutenir les initiatives de transformation de l'IA.

SINGAPOUR, 13 avril 2024 /PRNewswire/ -- Dans une démarche de transformation de l'industrie de la blockchain, aelf , un réseau de blockchain pionnier, a annoncé son changement stratégique pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans sa blockchain. Cette avancée significative marque le début d'une nouvelle phase pour la blockchain aelf, qui passe d'un réseau décentralisé à un écosystème dynamique enrichi de modèles et d'agents d'IA de pointe, élargissant ses fonctionnalités et enrichissant les expériences des utilisateurs.

« L'intégration du calcul, du LLM (grand modèle de langage) et des agents au sein de la blockchain d'aelf n'est pas seulement une amélioration, c'est une évolution », a déclaré Auric, fondateur d'aelf. « Il y a 7 ans, nous avons identifié l'avenir de la blockchain et développé sans relâche des systèmes modulaires, des traitements parallèles, des ponts inter-chaînes et une architecture cloud native, qui sont maintenant au cœur des discussions dans le secteur. Aujourd'hui, nous considérons l'IA comme le prochain catalyseur de l'avenir de la blockchain et nous sommes déterminés à être les premiers en Asie à concrétiser cette évolution. Cette transformation de l'IA consiste à cultiver un système auto-évolutif – une chaîne de blocs plus intelligente et auto-apprenante où chaque nouveau bloc est plus avancé que le précédent. »

Pour favoriser et accélérer la convergence de l'IA et de la blockchain, aelf Ventures, la branche d'investissement d'aelf, déploiera stratégiquement son Fonds pour l'écosystème de 50 millions de dollars afin de soutenir les initiatives innovantes en matière d'IA qui recherchent une activation de la blockchain. Avec le déploiement de boîtes à outils conviviales pour les développeurs, aelf catalysera davantage l'innovation dans le domaine de l'IA et de la blockchain en permettant à la communauté d'utiliser ces nouvelles technologies pour le prétraitement des données, l'entraînement des modèles, la mise au point et le déploiement, le développement d'agents, le déploiement sur la chaîne et la monétisation dans l'environnement de la blockchain aelf.

Les projets et jeux existants sur la blockchain aelf sont prêts à intégrer ces capacités d'IA, tandis que les nouveaux projets bénéficieront de la base solide d'aelf, offrant un écosystème blockchain dynamique et réactif qui offre une efficacité accrue, des protocoles de sécurité renforcés et une automatisation intelligente sophistiquée.

Cette transformation de l'IA incarne l'engagement d'aelf à favoriser un environnement d'innovation continue et à maintenir sa position à l'avant-garde de la technologie blockchain. Avec un dévouement inébranlable à l'expansion de ses capacités, aelf reste axé sur la génération de valeur centrée sur l'utilisateur et la progression de l'ensemble du domaine de la blockchain.

À propos d'aelf

aelf, le pionnier de la blockchain de couche 1, propose des systèmes modulaires, un traitement parallèle, une architecture cloud native et une technologie multi-chaînes pour une évolutivité illimitée. Fondée en 2017 avec son hub mondial basé à Singapour, aelf est la première entreprise du secteur à mener l'Asie dans l'évolution de la blockchain avec une intégration de pointe de l'IA, transformant ainsi la blockchain en un écosystème plus intelligent et auto-évolutif.

aaelf facilite la construction, l'intégration et le déploiement de contrats intelligents et d'applications décentralisées (dApps) sur sa blockchain grâce à son kit de développement logiciel (SDK) C# natif et à des SDK dans d'autres langages, notamment Java, JS, Python et Go. L'écosystème d'aelf héberge également une gamme de dApps pour soutenir un réseau de blockchain florissant.