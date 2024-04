aelf guida la fusione di IA e blockchain per plasmare il futuro della tecnologia

La blockchain con sede a Singapore punta sull'intelligenza artificiale per sbloccare nuove frontiere nell'efficienza, scalabilità, intelligenza e sicurezza della blockchain e distribuisce un fondo ecosistemico di 50 milioni di dollari per sostenere le iniziative di trasformazione dell'intelligenza artificiale.

SINGAPORE, 13 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Con una mossa trasformativa per il settore blockchain, aelf, una rete blockchain pionieristica, ha annunciato il suo cambiamento strategico per integrare l'intelligenza artificiale (IA) all'interno delle sue blockchain. Questo significativo passo in avanti segna l'inizio di una nuova fase per la blockchain di aelf, che passa da una rete decentralizzata a un vivace ecosistema arricchito con modelli e agenti IA all'avanguardia, ampliando le sue funzionalità e arricchendo le esperienze degli utenti.

"L'integrazione di calcolo, il modello LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) e gli agenti all'interno della blockchain di aelf non sono solo un miglioramento; sono un'evoluzione", ha affermato Auric, fondatore di aelf. "7 anni fa, abbiamo identificato il futuro della blockchain e abbiamo sviluppato incessantemente sistemi modulari, elaborazione parallela, ponti cross-chain e architettura cloud-native, di cui ora parla l'industria. Ora immaginiamo l'intelligenza artificiale come il prossimo catalizzatore per il futuro della blockchain e siamo determinati a essere i primi in Asia a portare a compimento questa evoluzione. Questa trasformazione dell'intelligenza artificiale riguarda la coltivazione di un sistema in autoevoluzione: una blockchain più intelligente e a con apprendimento automatico in cui ogni nuovo blocco è più avanzato del precedente."

Per favorire e accelerare la convergenza tra intelligenza artificiale e blockchain, aelf Ventures, il braccio finanziario di aelf, distribuirà strategicamente il suo fondo per l'ecosistema da 50 milioni di dollari per supportare iniziative innovative di intelligenza artificiale che mirano all'abilitazione della blockchain. Con il lancio di toolkit adatti agli sviluppatori, aelf catalizzerà ulteriormente questa innovazione della blockchain basata sull'intelligenza artificiale, consentendo alla comunità di utilizzare queste nuove tecnologie per la pre-elaborazione dei dati, la formazione dei modelli, la messa a punto e l'implementazione, lo sviluppo di agenti, l'implementazione on-chain. e monetizzazione con l'ambiente blockchain di Aelf.

I progetti e i giochi esistenti sulla blockchain di aelf sono destinati a integrare queste capacità di intelligenza artificiale, mentre i nuovi progetti beneficeranno delle solide basi di aelf, offrendo un ecosistema blockchain dinamico e reattivo che offre maggiore efficienza, protocolli di sicurezza rafforzati e sofisticata automazione intelligente.

Questa trasformazione dell'intelligenza artificiale incarna l'impegno di aelf nel promuovere un ambiente di innovazione continua e nel mantenere la sua posizione all'avanguardia nella tecnologia blockchain. Con una costante dedizione all'espansione delle proprie capacità, aelf rimane focalizzata sulla generazione di valore incentrato sull'utente e sulla spinta in avanti dell'intero dominio blockchain.

Informazioni su aelf

aelf, il pioniere della blockchain Layer 1, presenta sistemi modulari, elaborazione parallela, architettura nativa del cloud e tecnologia multi-sidechain per una scalabilità illimitata. Fondata nel 2017 con il suo hub globale con sede a Singapore, aelf è la prima azienda nel settore a guidare l'Asia nell'evoluzione della blockchain con un'integrazione dell'intelligenza artificiale all'avanguardia, trasformando la blockchain in un ecosistema più intelligente e in autoevoluzione.

aelf promuove la creazione, l'integrazione e l'implementazione di contratti intelligenti e app decentralizzate (dApp) sulla sua blockchain con il suo kit di sviluppo software (SDK) nativo C# e SDK in altri linguaggi, tra cui Java, JS, Python e Go. L'ecosistema di aelf ospita anche una gamma di dApp per supportare una fiorente rete blockchain.

Per ulteriori informazioni, visitare https://aelf.com.