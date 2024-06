AeroPress, Inc. apresenta o Sistema de Café para Viagem AeroPress Go Plus

A tempo das aventuras de verão, a prensa de café mais bem avaliada do mundo revela um sistema completo de café para viagem

PALO ALTO, Califórnia, 3 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A tempo do Dia dos Pais e das aventuras de verão, a AeroPress, Inc., fabricante da icônica prensa de café com mais de 55.000 avaliações cinco estrelas em mais de 60 países, está introduzindo uma novidade única, um avanço na inovação do café — o Sistema Completo de Café para Viagem AeroPress Go Plus. Inspirado no AeroPress Go, que foi lançado em 2019 e se tornou um campeão de vendas, o AeroPress Go Plus foi criado para ser um sistema completo de café para viagem, com uma variedade de inovações respaldadas por quatro patentes (pendentes). O AeroPress Go Plus combina a revolucionária tecnologia de preparo 3 em 1 da marca em uma cafeteira transparente que se encaixa convenientemente em um copo de viagem de aço inoxidável com parede dupla, sem chumbo (disponível em preto ou creme) com tampa deslizante magnética à prova de vazamentos. O sistema, compatível com porta-copos, vem com uma colher medidora e um mexedor para viagem, além de um porta-filtro embutido, que se compacta de forma rápida e fácil para uso em trânsito.

A tempo das aventuras de verão, a prensa de café mais bem avaliada do mundo revela um sistema completo de café para viagem. A tempo das aventuras de verão, a prensa de café mais bem avaliada do mundo revela um sistema completo de café para viagem.

"Pessoas em movimento sempre tiveram dificuldade para encontrar um bom café na estrada e nunca houve uma solução para café que fosse realmente deliciosa, conveniente e que se encaixasse ao seu estilo de vida — até agora", comenta David Cole, CMO da AeroPress. "O AeroPress Go Plus é um sistema completo de café para viagem – você pode desembalá-lo, preparar nosso exclusivo café suave e aveludado e embalá-lo novamente em cerca de 2 minutos. Traz a conveniência e versatilidade pela qual a AeroPress é conhecida para o carro, escritório, acampamento, hotel, casa de temporada ou qualquer outro lugar para onde a aventura o levar."

O AeroPress Go Plus é também o primeiro produto novo a apresentar a nova marca AeroPress — exibindo o novo slogan 'Press for Better Coffee' no copo e apresentando um controle deslizante exclusivo com a forma da AeroPress na tampa. Ele se junta à linha existente de soluções icônicas para café, incluindo o AeroPress Go, AeroPress Original, AeroPress XL, AeroPress Clear e AeroPress Clear Colors, todos meticulosamente criados para oferecer uma experiência de café totalmente personalizável, com controle completo sobre a moagem, temperatura e tempo de imersão. Com um design patenteado e portátil e um processo de preparo extremamente rápido (pronto em apenas 60 segundos), as cafeteiras AeroPress permitem que os usuários criem centenas de receitas deliciosas e únicas, incluindo o café exclusivo da AeroPress, cold brew e café estilo espresso em qualquer lugar.

"No último ano, tivemos uma série de lançamentos de novos produtos empolgantes, atendendo à demanda da comunidade por variantes e acessórios de nossa linha existente", disse o CEO da AeroPress, Gerard Meyer. "O AeroPress Go Plus é uma verdadeira inovação e o primeiro do seu tipo na categoria. Nossa comunidade é fundamental, por isso, ao desenvolver o AeroPress Go Plus, incorporamos suas opiniões para ajudar a moldar o produto final. Algumas das características que priorizamos são a capacidade de preparar mais café, a possibilidade de observar o processo de preparo através de uma câmara transparente e garantir que o copo tenha o tamanho ideal para caber confortavelmente em porta-copos menores de carros. Para os amantes de café, ficou no passado a preocupação com uma xícara de café confiável e saborosa enquanto em viagem — mesmo que seja apenas uma ida para o escritório."

O AeroPress Go Plus é vendido por $79,95 e está atualmente em promoção de Dia dos Pais com 20% de desconto no site AeroPress.com até 15 de junho. O AeroPress Go Plus estará disponível na Amazon nas próximas semanas e na REI e em distribuidores internacionais nos próximos meses.

Para mais informações sobre a AeroPress, métodos de preparo, inovações futuras e mais, visite AeroPress.com ou siga-nos no Instagram, TikTok, YouTube e Pinterest. Para consultas sobre vendas na América do Norte, entre em contato com Chris Peasley em [email protected]; para consultas sobre vendas internacionais, entre em contato com Luca Granata em [email protected].

SOBRE A AEROPRESS

As cafeteiras AeroPress permitem que amantes do café em mais de 60 países ao redor do mundo preparem a xícara perfeita em qualquer lugar. Esta tecnologia única combina o melhor de três técnicas de preparo em uma prensa portátil, acessível e fácil de usar. Os amantes de café obtém uma xícara de café excepcionalmente deliciosa, encorpado como o café da prensa francesa, suave como um café coado, a riqueza de um espresso e a qualidade de acabamento que fica após o último gole. Com um design icônico e um processo de preparo incrivelmente rápido, as cafeteiras AeroPress são as favoritas entre baristas, campeões mundiais de café e os exigentes consumidores de café do dia a dia — e as mais de 55 mil avaliações online cinco estrelas falam por si. Para mais informações sobre a AeroPress, visite AeroPress.com ou siga-nos no Instagram, TikTok, YouTube e Pinterest.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2427583/AeroPress_complete_travel_coffee_system.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2427584/AeroPress_Go_Plus___Japanese_Iced_Coffee.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2393724/4738185/AeroPress_Logo.jpg

FONTE AeroPress