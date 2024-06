AeroPress, Inc. präsentiert AeroPress Go Plus, das Kaffeesystem für unterwegs

Rechtzeitig für sommerliche Unternehmungen präsentiert die weltweit am besten bewertete Kaffeepresse das Complete Travel Coffee System

PALO ALTO, Kalifornien, 3. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Pünktlich zum Vatertag und zu sommerlichen Unternehmungen stellt AeroPress, Inc., der Hersteller der kultigen Kaffeepresse mit mehr als 55.000 Fünf-Sterne-Bewertungen in über 60 Ländern, eine bahnbrechende Kaffeeinnovation vor − die AeroPress Go Plus, ein vollständiges Kaffeesystem für unterwegs. Aufbauend auf dem Bestseller AeroPress Go, der 2019 auf den Markt kam, wurde die AeroPress Go Plus als komplettes Kaffeesystem für unterwegs mit einer Vielzahl von Innovationen entwickelt, die durch vier (angemeldete) Patente unterstützt werden. Die AeroPress Go Plus vereint die revolutionäre 3-in-1-Brühtechnologie der Marke in einer kristallklaren Kaffeemaschine, die sich bequem in einem doppelwandigen, bleifreien Edelstahlbecher (erhältlich in Schwarz oder Cremeweiß) mit einem auslaufsicheren, magnetisierten Schiebedeckel verstauen lässt. Das becherhalterkompatible System wird mit einem maßgeschneiderten Reisemesslöffel, einem Rührer und einem integrierten Filterhalter geliefert und lässt sich kompakt, schnell und einfach für den Einsatz unterwegs zusammenpacken.

„Menschen, die viel unterwegs sind, haben es besonders schwer, unterwegs guten Kaffee zu finden, und es gab noch nie eine Kaffeelösung, die zuverlässig köstlich und bequem ist und zu ihrem Lebensstil passt − bis jetzt", sagt David Cole, Marketingleiter von AeroPress. „Die AeroPress Go Plus ist ein komplettes Kaffeesystem für unterwegs. Sie können sie auspacken, unseren samtweichen, charakteristischen Kaffee aufbrühen und alles in etwa zwei Minuten wieder einpacken. Sie bringt den charakteristischen Komfort und die Vielseitigkeit von AeroPress ins Auto, ins Büro, auf den Campingplatz, ins Hotel, in die Ferienwohnung oder wohin auch immer das Abenteuer Sie führt."

Die AeroPress Go Plus ist auch das erste neue Produkt mit dem neuen AeroPress-Branding - mit dem neuen Slogan „Press for Better Coffee" auf dem Becher und einem einzigartigen Schieber in AeroPress-Form auf dem Deckel. Sie gesellt sich zu dem bereits bestehenden Sortiment kultiger Kaffeelösungen, zu denen die AeroPress Go, die AeroPress Original, die AeroPress XL, die AeroPress Clear und die AeroPress Clear Colors gehören. Sie sind allesamt so konzipiert, dass sie ein völlig individuelles Kaffeeerlebnis mit vollständiger Kontrolle über Mahlgrad, Temperatur und Eintauchzeit bieten. Mit dem patentierten, tragbaren Design und dem extrem schnellen Brühvorgang (fertig in nur 60 Sekunden) ermöglicht es die AeroPress-Kaffeemaschine dem Benutzer, jederzeit und überall Hunderte von einzigartig köstlichen Rezepten zuzubereiten, darunter der charakteristische AeroPress-Kaffee, kaltgebrühter Kaffee und Kaffee in Espressomanier.

„Im vergangenen Jahr haben wir eine Reihe von aufregenden neuen Produkten auf den Markt gebracht, die die Nachfrage der Community nach Varianten und Zubehör für unser bestehendes Sortiment befriedigen", sagte Gerard Meyer, Geschäftsführer von AeroPress. „Die AeroPress Go Plus ist eine echte Innovation und die erste ihrer Art in dieser Kategorie. Unsere Community ist einfach überragend, und deshalb haben wir bei der Entwicklung der AeroPress Go Plus die Anregungen unserer Community zur Gestaltung des Endprodukts berücksichtigt. Einige der Eigenschaften, auf die wir Wert gelegt haben, sind die Möglichkeit, mehr Kaffee aufzubrühen, die Möglichkeit, den Brühvorgang durch die Verwendung einer durchsichtigen Kammer zu beobachten, und sicherzustellen, dass der Becher so dimensioniert ist, dass er bequem in kleinere Autobecherhalter passt. Für Kaffeeliebhaber gehört die Sorge um eine zuverlässige, schmackhafte Tasse Kaffee unterwegs - und sei es nur auf dem Weg ins Büro - nun der Vergangenheit an."

Die AeroPress Go Plus kostet 79,95 $ und ist derzeit zum Vatertag bis zum 15. Juni unter AeroPress.com mit einem Preisnachlass von 20 % erhältlich. Die AeroPress Go Plus wird in den kommenden Wochen bei Amazon und in den kommenden Monaten bei REI und internationalen Händlern erhältlich sein.

Für weitere Informationen über AeroPress, Brühmethoden, kommende Innovationen und mehr besuchen Sie AeroPress.com oder folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, YouTube und Pinterest.

INFORMATIONEN ZU AEROPRESS

AeroPress-Kaffeemaschinen bieten Kaffeeliebhabern in über 60 Ländern weltweit die Möglichkeit, ihre perfekte Tasse überall zuzubereiten. Diese einzigartige Technologie vereint das Beste aus drei Brühtechniken in einer einfach zu bedienenden, tragbaren und kostengünstigen Presse. Kaffeeliebhaber erhalten eine einzigartig köstliche Tasse Kaffee mit dem vollen Körper einer French Press, der Sanftheit eines Pour-over, der Reichhaltigkeit eines Espressos und einer Qualität des Abgangs, die noch lange nach dem letzten Schluck anhält. Mit ihrem ikonischen Design und dem unglaublich schnellen Brühvorgang sind AeroPress-Kaffeemaschinen bei Baristas, Kaffeeweltmeistern und anspruchsvollen Kaffeetrinkern sehr beliebt – und die mehr als 55.000 5-Sterne-Online-Bewertungen sprechen für sich. Für weitere Informationen über AeroPress besuchen Sie AeroPress.com oder folgen Sie uns auf Instagram, TikTok, YouTube und Pinterest.

