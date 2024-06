AeroPress, Inc. 推出 AeroPress Go Plus 旅行咖啡沖煮系統

正值夏季冒險旅程開始之際,全球評價最高的咖啡濾壓器品牌推出全新的全方位旅行咖啡沖煮系統

加州帕洛阿爾托2024年6月3日 /美通社/ -- 適逢父親節和夏季假期即將來臨,以在全球 60 多個國家和地區累積獲得超過 55,000 個五星評價的、以咖啡濾壓器而聞名的咖啡器具製造商——AeroPress, Inc. 隆重推出同類首創的咖啡革新產品 AeroPress Go Plus 全方位旅行咖啡沖煮系統。承襲 2019 年上市的暢銷產品 AeroPress Go,全新升級的 AeroPress Go Plus 是一套完整的旅行咖啡沖煮系統,並擁有多項正在申請專利的創新技術(共四項)。AeroPress Go Plus 將品牌革命性的 3 合 1 沖煮技術融入晶瑩剔透的咖啡沖煮器,巧妙地收納於雙層、無鉛、不銹鋼杯(提供黑色或奶油色款式)中,並配備防漏磁吸式滑蓋。這個適用於杯架的系統附有一個特製旅行量匙、攪拌器和一個內置濾網支架,體積小巧,方便快速攜帶,隨時隨地享用美味咖啡。

AeroPress 行銷總監 David Cole 表示:「經常外出的人士往往難以在旅途中找到好喝的咖啡,一直以來市面上缺乏既美味、方便又符合他們生活方式的咖啡解決方案。AeroPress Go Plus 是一套全方位的旅行咖啡沖煮系統,您可以在大約 2 分鐘內完成拆解、沖煮我們以天鵝絨般滑順口感著稱的招牌咖啡,然後再收納所有配件。AeroPress Go Plus 將品牌備受讚譽的便利性與多功能性延伸至汽車、辦公室、營地、酒店、度假屋,或任何探險目的地。」

AeroPress Go Plus 亦是首款採用全新 AeroPress 品牌設計的產品,不論是杯身上印有「Press for Better Coffee」標語,抑或是獨特模切成 AeroPress 咖啡濾壓器外形的杯蓋滑塊,皆彰顯品牌的新形象。AeroPress Go Plus 成為該品牌下述既有的一系列經典咖啡器的一員,諸如 AeroPress Go、AeroPress Original、AeroPress XL、AeroPress Clear 和 AeroPress Clear Colors。所有產品均經過精心設計,讓使用者能夠全面掌控研磨粗細度、水溫和浸泡時間,享受完全客製化的咖啡體驗。憑藉獲得專利的便攜式設計和極速的沖煮過程(只需短短 60 秒即可完成),AeroPress 咖啡沖煮器讓使用者無論走到哪裏,都能夠製作出數百種獨特美味的咖啡配方,包括經典的 AeroPress 沖煮方式、冷萃咖啡和濃縮風味咖啡。

「過去一年,我們推出了一系列給人留下深刻印象的新產品,回應社群用戶對現有產品線的衍生產品和配件需求」,AeroPress 行政總裁 Gerard Meyer 表示,「AeroPress Go Plus 是一款真正的創新產品,亦是同類首創產品。我們非常重視社群,因此在開發 AeroPress Go Plus 的過程中,采納了他們的意見,協助塑造最終產品。基於社群意見,我們在開發 AeroPress Go Plus 時尤其注重以下幾項功能:沖煮更多的咖啡、採用透明沖煮器令使用者能觀察沖煮過程,以及確保杯身尺寸適宜放入較小的汽車杯架。對於咖啡愛好者而言,即使只是到辦公室一趟,也不必再為旅途中能否喝到好喝的咖啡而煩惱了」。

AeroPress Go Plus 建議零售價為 79.95 美元,為慶祝父親節,AeroPress.com 現正提供 20%折扣優惠,優惠期至 6 月 15 日。AeroPress Go Plus 將於未來幾星期內在 Amazon 上架,並於未來幾個月內便可在 REI 及國際分銷商處銷售。

有關 AeroPress 的更多資訊、沖煮方法、即將發佈的創新產品等詳情,請瀏覽 AeroPress.com 或追蹤我們的 Instagram、TikTok、YouTube 和 Pinterest。有關北美銷售查詢,請透過 [email protected] 與 Chris Peasley 聯絡;有關國際銷售查詢,請透過 [email protected] 與 Luca Granata 聯絡。

關於 AEROPRESS

AeroPress 咖啡沖煮器讓全球超過 60 個國家/地區的咖啡愛好者,隨時隨地都能沖煮出完美的一杯咖啡。這個獨特技術將三種最優秀沖煮方式的優點相結合,造就出易於使用、攜帶方便且價格實惠的咖啡沖煮器。 咖啡愛好者利用法式咖啡濾壓壺,享受一杯獨特香醇,絲絨細滑、醇厚濃縮,留有餘韻的深烘咖啡。AeroPress 咖啡沖煮器憑藉其標誌性設計和難以置信的快速沖煮過程,深受咖啡師、世界咖啡冠軍和追求品質的日常咖啡愛好者青睞,累積超過 5.5 萬個線上五星評價就是最好的證明。有關 AeroPress 的更多資訊,請瀏覽 AeroPress.com 或追蹤 Instagram、 TikTok、 YouTube 和 Pinterest。

