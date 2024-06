AeroPress, Inc. presenta el sistema de café para viajes AeroPress Go Plus

Justo a tiempo para las aventuras de verano, la prensa de café mejor valorada del mundo presenta un sistema completo de café para viajes

PALO ALTO, Calif., 3 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Justo a tiempo para el Día del Padre y las aventuras de verano, AeroPress, Inc., el fabricante de la icónica prensa de café con más de 55.000 reseñas de cinco estrellas en más de 60 países, presenta un avance pionero en innovación en café: el sistema completo de café para viajes AeroPress Go Plus. Basado en el exitoso AeroPress Go, que debutó en 2019, el AeroPress Go Plus fue creado para ser un sistema completo de café para viajes con una variedad de innovaciones respaldadas por cuatro patentes (pendientes). El AeroPress Go Plus combina la revolucionaria tecnología de preparación 3 en 1 de la marca en una cafetera transparente que se empaqueta cómodamente en un vaso de acero inoxidable de doble pared, sin plomo (disponible en negro o crema) con una tapa deslizante magnetizada a prueba de fugas. El sistema compatible con portavasos viene con una cuchara de viaje personalizada, un agitador y un portafiltro incorporado, y se guarda de manera compacta, rápida y fácil para usar mientras viaja.

"A las personas que siempre están en movimiento les ha resultado especialmente difícil encontrar un buen café en la carretera y nunca ha habido una solución de café que sea fiable, deliciosa, conveniente y que se adapte a su estilo de vida, hasta ahora", comentó David Cole, director de marketing de AeroPress. "AeroPress Go Plus es un sistema de café para viajes completo: puede desempaquetarlo, preparar nuestro café suave y aterciopelado característico y volver a empaquetarlo todo en aproximadamente 2 minutos. Lleva la conveniencia y versatilidad por las que se conoce a AeroPress al automóvil, la oficina, el campamento, el hotel, el alquiler vacacional o donde sea que lo lleve la aventura".

AeroPress Go Plus también es el primer producto nuevo que presenta la nueva marca AeroPress, que muestra el nuevo eslogan 'Press for Better Coffee' en el vaso y presenta un exclusivo deslizador con forma de AeroPress en la tapa. Se suma a la línea existente de soluciones de café icónicas, que incluyen AeroPress Go, AeroPress Original, AeroPress XL, AeroPress Clear y AeroPress Clear Colors, todas ellas diseñadas cuidadosamente para proporcionar una experiencia de café totalmente personalizable con control total sobre el tamaño de la molienda, la temperatura y el tiempo de inmersión. Con un diseño portátil patentado y un proceso de preparación extremadamente rápido (listo en tan solo 60 segundos), las cafeteras AeroPress permiten a los usuarios crear cientos de recetas deliciosas y únicas, que incluyen el café exclusivo AeroPress, el café frío y el café estilo espresso dondequiera que vayan.

"Durante el último año hemos lanzado una serie de nuevos y emocionantes productos para satisfacer la demanda de la comunidad de variantes y accesorios de nuestra línea existente", afirmó Gerard Meyer, consejero delegado de AeroPress. "La AeroPress Go Plus es una verdadera innovación y la primera de su tipo en la categoría. Nuestra comunidad es primordial, por lo que al desarrollar la AeroPress Go Plus, incorporamos sus aportes para ayudar a dar forma al producto final. Algunas de las características que priorizamos son la capacidad de preparar más café, la capacidad de observar el proceso de preparación mediante el uso de una cámara transparente y garantizar que el vaso tenga el tamaño adecuado para caber cómodamente en portavasos más pequeños de los automóviles. Para los amantes del café, preocuparse por una taza de café de confianza y sabrosa mientras están en movimiento, incluso si es solo un viaje a la oficina, ahora es cosa del pasado".

AeroPress Go Plus se vende a 79,95 dólares y actualmente está a la venta por el Día del Padre con un 20 % de descuento en AeroPress.com hasta el 15 de junio. El AeroPress Go Plus estará disponible en Amazon en las próximas semanas y en REI y distribuidores internacionales en los próximos meses.

Para obtener más información sobre AeroPress, métodos de preparación, próximas innovaciones y más, visite AeroPress.com o siga en Instagram, TikTok, YouTube y Pinterest. Para consultas de ventas en América del Norte, contacte con Chris Peasley en [email protected]; para consultas de ventas en internacionales, contacte con Luca Granata en [email protected].

ACERCA DE AEROPRESS

Las cafeteras AeroPress ofrecen a los amantes del café en más de 60 países del mundo la posibilidad de preparar su taza perfecta en cualquier lugar. Esta tecnología única combina lo mejor de tres técnicas de preparación en una prensa portátil, asequible y fácil de usar. Los amantes del café obtienen una taza de café única y deliciosa con el cuerpo completo de una prensa francesa, la suavidad de un vertido, la riqueza del espresso y una calidad de acabado que perdura mucho después del último sorbo. Con un diseño icónico y un proceso de preparación increíblemente rápido, las cafeteras AeroPress son las favoritas de los aficionados entre los baristas, los campeones mundiales del café y los exigentes bebedores de café cotidianos, y las más de 55.000 reseñas en línea de 5 estrellas hablan por sí solas. Para obtener más información sobre AeroPress, visite AeroPress.com o siga en Instagram, TikTok, YouTube y Pinterest.

