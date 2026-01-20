Agente de voz com IA multilingue é lançado pela Zadarma

LONDRES, 20 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Zadarma, prestadora global de serviços VoIP, anuncia o lançamento do Zadarma AI Voice Agent. Este assistente virtual atende chamadas, utiliza uma voz natural e realista e se comunica com os clientes durante e fora do horário comercial.

O agente de voz com IA utiliza a sua base de conhecimento existente para fornecer informações precisas aos clientes. Ele também pode transferir chamadas para um operador humano quando necessário. O agente de IA está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, e oferece suporte a oito idiomas.

O que diferencia o Zadarma AI Voice Agent é sua combinação única de suporte multilingue, integração nativa com central telefónica em nuvem e CRM, e eficiência de custos sem comprometer a qualidade. Essa combinação raramente está disponível em uma única plataforma.

O agente de IA é totalmente integrado às versões mais recentes do ChatGPT. O suporte ao Gemini deve ser adicionado em um futuro próximo.

Principais recursos do Zadarma AI Voice Agent:

Atendimento de chamadas: durante e fora do horário comercial.

durante e fora do horário comercial. Interação por voz natural: fala realista e natural.

fala realista e natural. Integração com central telefónica e CRM: nativa e pronta para uso.

nativa e pronta para uso. Disponibilidade ininterrupta: atende chamadas a qualquer hora.

atende chamadas a qualquer hora. Integração com base de conhecimento: usa a sua base de conhecimento para fornecer informações precisas.

usa a sua base de conhecimento para fornecer informações precisas. Roteamento de chamadas: transfere chamadas para o funcionário adequado quando é necessária assistência humana.

transfere chamadas para o funcionário adequado quando é necessária assistência humana. Suporte multilingue: comunica em oito idiomas.

O Zadarma AI Voice Agent não exige conhecimentos técnicos avançados. Isto significa que até mesmo pequenas empresas podem ter acesso a funcionalidades de comunicação profissional. A empresa dedica-se a disponibilizar uma ferramenta pronta a utilizar, que garante interações por voz fiáveis e de elevada qualidade.

O serviço já se encontra disponível para utilizadores da central telefónica em nuvem gratuita da Zadarma

Com o Zadarma AI Voice Agent, as empresas podem agora oferecer um suporte mais rápido e fiável, reduzir os tempos de espera e manter um elevado nível de qualidade no atendimento, mesmo fora do horário comercial.

Sobre a Zadarma

A Zadarma é uma fornecedora global de soluções de comunicação em nuvem, comprometida com a inovação e com a melhoria contínua do seu portefólio de serviços desde 2006. Com ferramentas como central telefónica em nuvem, CRM, integração com os principais sistemas de CRM, números telefónicos globais, serviços de chamadas internacionais, entre outros, a Zadarma coloca a experiência do cliente no centro da sua visão.

Reconhecida por clientes em todo o mundo, a Zadarma alia tecnologia avançada à fiabilidade, facilidade de utilização e suporte ao cliente multicanal e multilingue, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2860655/Zadarma_Logo.jpg

FONTE Zadarma IPTelecom Bulgaria Ltd