Lancement par Zadarma d'un agent vocal IA multilingue

LONDRES, 20 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Zadarma, fournisseur mondial de services VoIP (voix sur protocole internet), annonce le lancement de son agent vocal IA. Cet assistant virtuel traite les appels et emprunte une voix naturelle et réaliste pour communiquer avec les clients pendant les heurs de travail et en dehors.

L'agent vocal IA utilise les bases de connaissances existantes pour fournir aux clients des informations précises. Si nécessaire, il peut aussi directement transférer les appels à un agent humain. L'agent d'IA est disponible en huit langues, 24h/24 et 7j/7.

Ce qui distingue l'agent vocal IA de Zadarma, c'est sa combinaison unique de prise en charge multilingue, d'intégration native avec le standard téléphonique virtuel (PBX cloud) et le système de gestion des relations avec la clientèle (CRM), et de rentabilité sans compromis sur la qualité. De telles caractéristiques sont rarement réunies sur une seule plateforme.

L'agent d'IA est entièrement intégré aux dernières versions de ChatGPT. La compatibilité avec Gemini devrait aussi etre dans un avenir proche.

Caractéristiques principales de l'agent vocal IA de Zadarma :

Traitement des appels : Pendant les heures de travail et en dehors.

Pendant les heures de travail et en dehors. Interaction vocale naturelle: Élocution réaliste et naturelle.

Élocution réaliste et naturelle. Intégration au standard virtuel (PBX) et au système de gestion des relations avec la clientèle (CRM) : Native, fonctionnalité prête à l'emploi.

Native, fonctionnalité prête à l'emploi. Disponibilité 24h/24, 7j/7 : Réponse aux appels en continu.

Réponse aux appels en continu. Intégration des bases de connaissances : Utilisation des bases de connaissances pour fournir des informations précises.

Utilisation des bases de connaissances pour fournir des informations précises. Acheminement des appels : Transfert des appels au collaborateur compétent lorsqu'une assistance humaine est nécessaire.

Transfert des appels au collaborateur compétent lorsqu'une assistance humaine est nécessaire. Prise en charge multilingue : Communication en huit langues.

L'agent vocal IA de Zadarma ne nécessite pas de connaissances techniques avancées. Même les petites entreprises peuvent ainsi bénéficier de fonctions de communication professionnelles. Zadarma s'attache à proposer un outil prêt à l'emploi qui offre des interactions vocales fiables et de qualité.

Le service est déjà disponible pour les utilisateurs du standard téléphonique virtuel (PBX cloud) gratuit de Zadarma.

Grâce à l'agent vocal IA de Zadarma, les entreprises peuvent désormais fournir une assistance plus rapide et plus fiable, réduire les délais d'attente et maintenir un service de qualité, même en dehors des heures d'ouverture.

À propos de Zadarma

Fournisseur mondial de solutions de communication en cloud, Zadarma s'emploie à innover et à améliorer en permanence sa gamme de services depuis 2006. Sur la base d'outils tels que le standard téléphonique virtuel (PBX cloud), le système de gestion des relations avec la clientèle (CRM), l'intégration avec les principaux systèmes CRM, les numéros de téléphone mondiaux ou encore les services d'appels internationaux, Zadarma place l'expérience des clients au cœur de sa vision.

Bénéficiant de la confiance de clients à travers le monde, Zadarma combine des technologies de pointe, une grande fiabilité, une utilisation intuitive et un service client multicanal et multilingue disponible 24h/24 et 7j/7.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860655/Zadarma_Logo.jpg