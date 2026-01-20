Zadarma lanza el agente de voz de IA multilingüe

LONDRES, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Zadarma, proveedor mundial de servicios de voz sobre protocolo de Internet (VoIP, por sus siglas en inglés), anuncia el lanzamiento del agente de voz con IA de Zadarma. Este asistente virtual gestiona llamadas, utiliza una voz natural y realista y se comunica con los clientes durante y fuera del horario laboral.

El agente de voz de IA utiliza su base de conocimiento existente para ofrecer información exacta a los clientes. Además, puede transferir llamadas a un agente real cuando sea necesario. El agente de IA está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es capaz de relacionarse en ocho idiomas.

Lo que distingue al agente de voz con IA de Zadarma es su combinación única de soporte multilingüe, integración nativa con la centralita virtual y CRM y rentabilidad sin comprometer la calidad. Esta combinación no suele estar disponible en una sola plataforma.

El agente de IA está totalmente integrado con las últimas versiones de ChatGPT. Se espera que el soporte para Gemini se agregue en un futuro próximo.

Características clave del agente de voz con IA de Zadarma:

Gestión de llamadas: durante y fuera del horario laboral.

durante y fuera del horario laboral. Interacción de voz natural: forma de hablar realista y natural.

forma de hablar realista y natural. Integración con centralita virtual y CRM: incorporada y lista para usar.

incorporada y lista para usar. Disponibilidad las 24 horas los 7 días de la semana: responde a las llamadas 24/7.

responde a las llamadas 24/7. Integración de la base de conocimiento: utiliza su base de conocimiento para ofrecer información exacta.

utiliza su base de conocimiento para ofrecer información exacta. Enrutamiento de llamadas: transfiere las llamadas al empleado adecuado cuando se requiere asistencia humana.

transfiere las llamadas al empleado adecuado cuando se requiere asistencia humana. Soporte multilingüe: se comunica en ocho idiomas.

El agente de voz con IA de Zadarma no requiere conocimientos técnicos avanzados. Esto significa que incluso las pequeñas empresas pueden acceder a funciones de comunicación profesional. La empresa se dedica a ofrecer una herramienta lista para usar que ofrece interacciones de voz confiables y de alta calidad.

El servicio ya está disponible para los usuarios de la centralita virtual gratuita de Zadarma.

Con el agente de voz con IA de Zadarma, las empresas ahora pueden ofrecer atención más rápida y confiable, reducir los tiempos de espera y mantener un servicio de alta calidad incluso fuera de su horario comercial.

Acerca de Zadarma

Zadarma es proveedor de soluciones de comunicación en la nube a nivel mundial, comprometido con la innovación y la mejora continua de su conjunto de servicios desde 2006. Con herramientas como la centralita virtual, CRM, integración con sistemas de CRM líderes, números de teléfono, servicios de llamadas a nivel mundial y mucho más, Zadarma sitúa la experiencia del cliente como eje central de su visión.

Con la confianza de clientes de todo el mundo, Zadarma combina tecnología avanzada con confiabilidad, facilidad de uso y atención al cliente multicanal y multilingüe las 24 horas, los 7 días de la semana.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2860655/Zadarma_Logo.jpg

FUENTE Zadarma IPTelecom Bulgaria Ltd