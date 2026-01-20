Zadarma 推出多語言 AI 語音助理

倫敦2026年1月20日 /美通社/ -- 全球 VoIP 服務供應商 Zadarma 宣佈正式推出 Zadarma AI 語音助理。這款虛擬助理能以自然逼真的語音處理來電，並於辦公時間內外與客戶保持互動。

AI 語音助理會運用企業現有的知識庫，為客戶提供準確資訊。如有需要，系統亦可將通話即時轉駁至真人專員跟進。該 AI 助理全天候 24/7 運作，並支援八種語言。

Zadarma AI 語音助理的獨特優勢，在於其結合了多語言支援、內置雲端 PBX（雲端總機）及 CRM 系統整合，在維持高服務質素的同時，亦兼具成本效益。這種集多功能於單一平台的方案在市場上相當罕見。

在技術整合方面，該 AI 助理已與最新版本的 ChatGPT 全面接軌。預計於不久將來加入對 Gemini 的支援。

Zadarma AI 語音助理主要功能：

通話處理： 全面覆蓋辦公時間及非辦公時間。

全面覆蓋辦公時間及非辦公時間。 自然語音互動： 具備逼真、自然的語音對話能力。

具備逼真、自然的語音對話能力。 PBX 及 CRM 整合： 功能內置，即開即用。

功能內置，即開即用。 24/7 全天候服務： 全日隨時接聽來電，服務不間斷。

全日隨時接聽來電，服務不間斷。 知識庫整合： 直接調用您的知識庫，確保資訊準確無誤。

直接調用您的知識庫，確保資訊準確無誤。 通話分流： 當需要人工協助時，自動將通話轉駁至合適的員工。

當需要人工協助時，自動將通話轉駁至合適的員工。 多語言支援： 支援以八種語言進行溝通。

使用 Zadarma AI 語音助理無需具備深厚的技術背景。這讓中小企亦能輕鬆享用專業級的通訊功能。公司致力提供一套即開即用的工具，以實現可靠且高質素的語音互動體驗。

該服務現已開放予 Zadarma 免費雲端 PBX 的用戶使用。

透過 Zadarma AI 語音助理，企業現可提供更快捷可靠的支援，有效縮短客戶輪候時間，即使在非辦公時間，仍能維持高質素的服務水平。

Zadarma 簡介

Zadarma 是全球雲端通訊解決方案供應商，自 2006 年成立以來，一直致力於創新及持續優化其服務系列。Zadarma 將客戶體驗視為核心願景，旗下工具涵蓋雲端 PBX、CRM、主流 CRM 系統整合、全球電話號碼及全球通話服務等。

Zadarma 結合先進技術、可靠性與易用性，並提供 24/7 多渠道、多語言的客戶支援，深受全球客戶信賴。

SOURCE Zadarma IPTelecom Bulgaria Ltd