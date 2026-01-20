Wielojęzyczny głosowy agent AI stworzony przez Zadarma
Zadarma IPTelecom Bulgaria Ltd
20 sty, 2026
LONDYN, 20 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Zadarma, globalny dostawca usług VoIP, ogłasza uruchomienie głosowego agenta AI. Ten wirtualny asystent obsługuje połączenia telefoniczne, komunikuje się naturalnym, realistycznym głosem oraz prowadzi rozmowy z klientami zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi.
Głosowy agent AI wykorzystuje istniejącą bazę wiedzy firmy, aby przekazywać klientom dokładne i aktualne informacje. W razie potrzeby może również przekierować połączenie do konsultanta. Agent jest dostępny 24/7 i obsługuje 8 języków.
Tym, co wyróżnia głosowego agenta AI Zadarma, jest unikalne połączenie wielojęzycznej obsługi, wbudowanej integracji z chmurową centralą PBX oraz systemem CRM, a także efektywności kosztowej bez utraty jakości. Takie połączenie funkcji rzadko jest dostępne w ramach jednej platformy.
Agent AI jest w pełni zintegrowany z najnowszymi wersjami ChatGPT. W najbliższym czasie planowane jest również dodanie wsparcia dla Gemini.
Kluczowe funkcje głosowego agenta AI Zadarma:
- obsługa połączeń w godzinach pracy i poza nimi,
- naturalna interakcja głosowa z realistyczną mową,
- wbudowana integracja z PBX i CRM,
- dostępność 24/7,
- integracja z bazą wiedzy klienta,
- inteligentne przekierowywanie połączeń do odpowiedniego pracownika,
- obsługa ośmiu języków.
Głosowy agent AI Zadarma nie wymaga zaawansowanej wiedzy technicznej, dzięki czemu nawet małe firmy mogą korzystać z profesjonalnych narzędzi komunikacyjnych. Firma koncentruje się na dostarczaniu gotowego do użycia rozwiązania, które zapewnia niezawodne i wysokiej jakości interakcje głosowe.
Usługa jest już dostępna dla użytkowników darmowej centrali PBX Zadarma.
Dzięki głosowemu agentowi AI Zadarma firmy mogą zapewnić szybszą i bardziej niezawodną obsługę, skrócić czas oczekiwania klientów oraz utrzymać wysoki poziom usług także poza standardowymi godzinami pracy.
O firmie Zadarma
Zadarma jest globalnym dostawcą rozwiązań komunikacji chmurowej, nieprzerwanie rozwijającym swoje usługi od 2006 roku. Firma oferuje m.in. chmurową centralę PBX, CRM, integracje z popularnymi systemami CRM, numery telefoniczne oraz usługi połączeń międzynarodowych, stawiając doświadczenie klienta w centrum swojej strategii.
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2860655/Zadarma_Logo.jpg
