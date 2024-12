Aghanim anuncia pagamentos instantâneos para desenvolvedores de jogos para celular

LOS ANGELES, 19 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Aghanim, empresa pioneira em fintechs de jogos para celular, orgulhosamente anuncia um recurso revolucionário para desenvolvedores desse tipo de jogo: os Pagamentos Instantâneos. Fundada por ex-alunos da Harvard Business School com mais de 40 anos de experiência conjunta em videogames e fintechs, a plataforma da Aghanim garante que os desenvolvedores agora sejam pagos instantaneamente, um forte contraste com o padrão do setor de ciclos de pagamento de 45 dias usado por ecossistemas fechados como Google e Apple.

Os desenvolvedores de jogos, a força motriz por trás do ecossistema de jogos para celular avaliado em US$ 107 bilhões, muitas vezes perdem uma parte significativa de sua receita para as lojas de aplicativos dominantes. A espera de 45 dias para receber seus pagamentos dificulta ainda mais sua capacidade de reinvestir na aquisição, desenvolvimento e marketing de usuários. A Aghanim restaura o equilíbrio, capacitando os desenvolvedores a ir direto ao consumidor (DTC) e aumentando sua receita e lucro líquido em até 200% fora da plataforma. Essa transferência de poder permite que os desenvolvedores assumam o controle de seus ganhos e investimentos, promovendo um senso de independência e controle.

Projetado para aumentar a receita líquida e o lucro líquido das editoras de jogos para celular em até 200% fora da plataforma, a Aghanim é a primeira solução de ponta a ponta totalmente autogerenciada na indústria de jogos para celular que oferece criação e gerenciamento de hub de jogos baseados na web, comércio eletrônico integrado, automação de operações ao vivo, engajamento da comunidade e uma plataforma de pagamentos como um conjunto de ferramentas interoperáveis. Seus hubs de jogos baseados na web oferecem um valor significativo para os jogadores por meio de recursos competitivos, sociais e de metajogos, além de ofertas promocionais direcionadas que aumentam o engajamento do jogador. Ao permitir que os desenvolvedores adotem um modelo DTC, a Aghanim desbloqueia novos fluxos de receita e promove conexões mais profundas entre os desenvolvedores e seu público, dando aos desenvolvedores o poder de recuperar o controle de seus ganhos e promovendo um senso de independência e controle.

"Estamos entusiasmados em apresentar os Pagamentos Instantâneos aos desenvolvedores de jogos para celular que usam nossa plataforma", disse Constantin Andry, cofundador da Aghanim. "Nosso objetivo é transformar o cenário de jogos para celular, combinando nossa experiência em fintech de jogos com soluções avançadas de pagamento. Isso oferecerá um valor incomparável para desenvolvedores e editores em todo o mundo. A partir de agora, este será o novo padrão de pagamento para o setor."

Ao oferecer Pagamentos Instantâneos sem custo adicional, a Aghanim oferece aos desenvolvedores e editores de jogos qualificados uma flexibilidade financeira sem precedentes, permitindo-lhes reinvestir em áreas críticas, como a aquisição de usuários e o desenvolvimento da comunidade. Por exemplo, os desenvolvedores podem usar a receita adicional para executar campanhas de marketing direcionadas, melhorar os recursos do jogo ou organizar eventos da comunidade. Esse movimento aumenta significativamente a capacidade dos estúdios de jogos para celular de obter e implantar rapidamente receita líquida adicional, oferecendo uma vantagem competitiva em um setor com ritmo acelerado.

Atualmente, os Pagamentos Instantâneos estão em fase de lançamento e são implementados em um determinado número de territórios, enquanto outras limitações podem ser aplicadas. Os clientes da Aghanim agora podem enviar solicitações de Pagamentos Instantâneos no painel da Aghanim.

Para mais informações e para experimentar os benefícios dos Pagamentos Instantâneos, visite o site da Aghanim e siga-os no Linkedin. Junte-se à Aghanim e revolucione o cenário de jogos para celular conosco.

Sobre a Aghanim :

A Aghanim, fundada em junho de 2023, é uma empresa fintech de jogos para celular especializada em comércio integrado, automação de LiveOps, engajamento da comunidade e pagamentos. Com a missão de revolucionar a forma como os jogos para celular são monetizados e distribuídos, os hubs de jogos baseados na web da Aghanim capacitam os desenvolvedores a ir direto ao consumidor e desbloquear novos fluxos de receita.

