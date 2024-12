Aghanim kündigt sofortige Auszahlungen für Entwickler von mobilen Spielen an

LOS ANGELES, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ – Aghanim, ein bahnbrechendes Fintech-Unternehmen für mobile Spiele, kündigt stolz eine bahnbrechende Funktion für Entwickler von Handyspielen an: Sofortige Auszahlungen. Die Plattform von Aghanim wurde von Absolventen der Harvard Business School gegründet, die zusammen über mehr als 40 Jahre Erfahrung in den Bereichen Videospiele und Fintech verfügen. Sie stellt sicher, dass Entwickler sofort bezahlt werden, was im krassen Gegensatz zu den branchenüblichen Zahlungszyklen von 45 Tagen steht, die von den sogenannten Walled Gardens wie Google und Apple verwendet werden.

Spieleentwickler, die treibende Kraft hinter dem 107 Mrd. USD schweren Ökosystem der mobilen Spiele, verlieren oft einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen an die dominierenden App-Stores. Die Wartezeit von 45 Tagen bis zum Erhalt ihrer Einnahmen erschwert es ihnen zusätzlich, in die Gewinnung neuer Nutzer, die Entwicklung und das Marketing zu investieren. Aghanim stellt das Gleichgewicht wieder her, indem es Entwicklern die Möglichkeit gibt, direkt an den Verbraucher zu gehen und ihre Einnahmen und Nettogewinne um bis zu 200 % außerhalb der Plattform zu steigern. Diese Machtverschiebung ermöglicht es den Entwicklern, die Kontrolle über ihre Einnahmen und Investitionen zu übernehmen, was ein Gefühl der Unabhängigkeit und Kontrolle fördert.

Aghanim wurde entwickelt, um die Nettoeinnahmen und Nettogewinne von Herausgebern mobiler Spiele um bis zu 200 % außerhalb der Plattform zu steigern. Aghanim ist die erste vollständig selbstverwaltete End-to-End-Lösung in der Branche für mobile Spiele, die die Erstellung und Verwaltung eines webbasierten Game Hubs, integrierten E-Commerce, Live-Ops-Automatisierung, Community-Engagement und eine Zahlungsplattform als Suite interoperabler Tools bietet. Die webbasierten Spielzentren bieten den Spielern durch wettbewerbsorientierte, soziale und Metaspiel-Funktionen sowie gezielte Werbeangebote, die das Engagement der Spieler fördern, einen erheblichen Mehrwert. Indem Aghanim Entwicklern die Möglichkeit gibt, ein DTC-Modell zu übernehmen, erschließt er neue Einnahmequellen und fördert tiefere Verbindungen zwischen Entwicklern und ihrem Publikum. Entwickler erhalten so die Möglichkeit, die Kontrolle über ihre Einnahmen zurückzugewinnen, und es wird ein Gefühl von Unabhängigkeit und Kontrolle gefördert.

„Wir freuen uns, Entwicklern von mobilen Spielen über unsere Plattform sofortige Auszahlungen anbieten zu können", so Constantin Andry, Mitbegründer von Aghanim. „Unser Ziel ist es, die mobile Gaming-Landschaft zu verändern, indem wir unsere Expertise im Bereich Gaming-Fintech mit fortschrittlichen Zahlungslösungen kombinieren. Dies bietet Entwicklern und Herausgebern weltweit einen unvergleichlichen Mehrwert. Von nun an wird dies der neue Auszahlungsstandard in der Branche sein."

Durch die Bereitstellung von Sofortauszahlungen ohne zusätzliche Kosten bietet Aghanim qualifizierten Spieleentwicklern und Herausgebern eine beispiellose finanzielle Flexibilität, die es ihnen ermöglicht, in wichtige Bereiche wie die Gewinnung von Nutzern und die Entwicklung der Community zu investieren. Mit den zusätzlichen Einnahmen können die Entwickler beispielsweise gezielte Marketingkampagnen durchführen, Spielfunktionen verbessern oder Community-Events organisieren. Dieser Schritt erhöht die Fähigkeit der Studios für mobile Spiele, schnell zusätzliche Nettoeinnahmen zu erzielen und einzusetzen, und bietet damit einen Wettbewerbsvorteil in einer sich schnell entwickelnden Branche.

Die sofortige Auszahlungen befindet sich derzeit in der Soft-Launch-Phase und wird in einer bestimmten Anzahl von Gebieten eingeführt, wobei andere Einschränkungen gelten können. Aghanim-Kunden können jetzt Anträge für Sofortauszahlungen im Aghanim-Dashboard stellen.

Für weitere Informationen und um die Vorteile von sofortigen Auszahlungen zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website von Aghanim und folgen Sie dem Unternehmen auf Linkedin. Schließen Sie sich Aghanim an und revolutionieren Sie gemeinsam die mobile Spielelandschaft.

Informationen zu Aghanim :

Aghanim, gegründet im Juni 2023, ist ein Fintech-Unternehmen für mobile Spiele, das sich auf integrierten Handel, LiveOps-Automatisierung, Community-Engagement und Zahlungen spezialisiert hat. Aghanim hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Monetarisierung und den Vertrieb von mobilen Spielen zu revolutionieren. Die webbasierten Game Hubs von Aghanim ermöglichen es Entwicklern, direkt zum Verbraucher zu gehen und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Medienkontakt: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2582196/Aghanim_Logo.jpg