阿哈利姆隆重宣佈為手機遊戲開發者帶來即時收款的革命性突破

洛杉磯2024年12月19日 /美通社/ -- 引領業界創新的手機遊戲金融科技公司阿哈利姆今日欣然宣布佈為手機遊戲開發者推出一項顛覆性的嶄新功能：即時付款。阿哈利姆由哈佛商學院精英校友創立，其團隊在電子遊戲和金融科技領域累積了超過 40 年的深厚經驗。阿哈利姆平台確保開發者能即時收取款項，與 Google 和 Apple 等「圍牆花園」平台普遍採用的 45 天付款週期形成強烈對比。

手機遊戲開發者是這個價值高達 1,070 億美元的手機遊戲生態系統的核心驅動力，但他們卻經常將很大一部分收入讓渡予具主導地位的應用程式商店。而長達 45 天的收款等待期，更進一步阻礙了他們將資金重新投放於獲取使用者、開發遊戲和市場推廣等方面的能力。阿哈利姆致力於扭轉此局面，讓開發者能夠直接面向消費者 (DTC)，並將其於平台外的收入和淨利潤提升高達 200%。這種權力轉移使開發者能夠完全掌控自己的收入和投資，建立起獨立自主的營運模式。

阿哈利姆旨在將手機遊戲發行商的平台外淨收入和淨利潤大幅提升高達 200%，是手機遊戲行業中首個全方位自助式端到端管理解決方案，提供一系列可互相操作的工具，包括：建立和管理網頁版遊戲中心、整合電子商務、網上營運自動化、社群互動，以及支付平台。阿哈利姆的網頁版遊戲中心透過提供具競爭性、社交性和元遊戲等多元化功能，以及針對性的促銷優惠，為玩家創造極高價值，進而大幅提升玩家的參與度。透過協助開發者採用 DTC 模式，阿哈利姆不僅開拓了新的收入來源，更促進了開發者和玩家之間建立更緊密的聯繫，讓開發者重新執掌收入的控制權，建立起獨立性和控制力。

「我們非常高興能為使用我們平台的手機遊戲開發者帶來即時收款服務，」 阿哈利姆聯合創辦人 Constantin Andry 表示，「我們的目標是透過結合團隊在遊戲金融科技領域的深厚專業知識和先進的支付解決方案，徹底革新手機遊戲的產業格局。這將為全球的開發者和發行商創造前所未有的價值。從今開始，這將成為業界收款的全新標準。」

阿哈利姆的即時付款服務完全免費，為合資格的遊戲開發者和發行商提供無可比擬的財務靈活性，讓他們可以將資金重新投放於關鍵的業務範疇，例如吸納使用者和建立社群。舉例來說，開發者可以利用這筆額外收入來推行針對性的市場推廣活動、優化遊戲的各項功能，或舉辦不同的社群活動。這項變革顯著提升了手機遊戲工作室快速獲取和運用額外淨收入的能力，讓他們在這個瞬息萬變的行業中佔盡競爭優勢。

即時付款服務目前正處於試行階段，率先於特定地區推出，並可能設有其他相關限制。阿哈利姆的客戶現在可以在 阿哈利姆控制面板中提交即時收款的申請。

如欲了解更多資訊並親身體驗即時收款服務的優勢，請瀏覽阿哈利姆的官方網站，並在 Linkedin 上追蹤他們的最新動態。加入阿哈利姆，與我們攜手引領手機遊戲產業的未來發展！

關於阿哈利姆：

阿哈利姆成立於 2023 年 6 月，是一家專注於整合電子商務、網上營運自動化、社群互動和支付服務的手機遊戲金融科技公司。阿哈利姆矢志徹底革新手機遊戲的營利和發行模式，其網頁版遊戲中心讓開發者能夠直接面向消費者，開拓新的收入來源。

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SOURCE Aghanim Inc.