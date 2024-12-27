Aghanim анонсирует мгновенные выплаты для разработчиков мобильных игр

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 28 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Aghanim, инновационная финтех-компания, ориентированная на сферу мобильных игр, объявляет о новой функции для разработчиков игр: мгновенные выплаты. Платформа Aghanim, основанная выпускниками Гарвардской школы бизнеса с более чем 40-летним опытом работы в области видеоигр и финтеха, обеспечивает мгновенные выплаты, что резко контрастирует с отраслевым стандартом 45-дневных платежных циклов, используемых магазинам приложений..

Разработчики игр, движущая сила $107-миллиардной экосистемы мобильных игр, часто теряют значительную часть своих доходов из-за доминирующих приложений-магазинов. Ожидание своих заработков в течение 45 дней дополнительно препятствует их способности реинвестировать в привлечение пользователей, разработку и маркетинг. Aghanim меняет баланс сил, позволяя разработчикам переходить на прямую модель взаимодействия с пользователями (DTC), увеличивая их доходы и чистую прибыль до 200% вне платформ. Это сдвиг дает разработчикам возможность контролировать свои доходы и инвестиции, усиливая независимость и контроль.

Созданная для увеличения чистого дохода и чистой прибыли издателей мобильных игр до 200% вне платформ, Aghanim является первым в отрасли полностью самостоятельным комплексным решением которое предлагает инструменты для создания и управления веб-хабами игр, интегрированной коммерции, автоматизации LiveOps, взаимодействия с сообществом и платформу платежей. Веб-хабы игр предоставляют игрокам значительные преимущества через соревновательные, социальные и метаигровые функции, а также персонализированные монетизационные предложения, которые повышают вовлеченность игроков. Благодаря модели DTC разработчики мобильных игр открывают новые источники доходов и укрепляют связь с комьюнити, возвращая себе контроль над своими заработками.

«Мы рады представить использующим нашу платформу разработчикам игр функцию мгновенных выплат , — сказал Константин Андри (Constantin Andry), сооснователь Aghanim. — Наша цель заключается в преобразовании ландшафта отрасли игр для мобильных устройств за счет объединения нашего опыта в области финтеха для игр с передовыми платежными решениями. Это невероятно ценно для разработчиков и издателей по всему миру. Отныне этот подход является новым отраслевым стандартом выплат».

Предлагая мгновенные выплаты без дополнительной платы, Aghanim обеспечивает квалифированным разработчикам игр и издателям беспрецедентную финансовую гибкость, позволяя реинвестировать в такие важные области, как привлечение новых игроков и развитие сообщества. Например, разработчики могут использовать дополнительный доход для проведения целевых маркетинговых кампаний, улучшения функциональности игр или организации мероприятий для сообщества. Этот шаг значительно повышает способность студий разработки игр быстро получать и эффективно использовать полученный дополнительный чистый доход, что обеспечивает им конкурентное преимущество в быстро развивающейся отрасли.

В настоящее время функция мгновенных выплат находится в стадии «мягкого запуска» и действует только на некоторых территориях, возможны дополнительные ограничения. Теперь клиенты Aghanim могут отправить заявку на включение мгновенных выплат через панель управления Aghanim.

Дополнительные сведения о преимуществах функции мгновенных выплат и возможности ее испытать см. на веб-сайте Aghanim и на странице компании в Linkedin. Присоединяйтесь к Aghanim, чтобы вместе менять ландшафт отрасли игр для мобильных устройств.

О компании Aghanim :

Основанная в июне 2023 года, Aghanim — это финтех-компания в сфере мобильных игр, специализирующаяся на интегрированной коммерции, автоматизации LiveOps, взаимодействии с сообществом и платежах. С миссией революционизировать способы монетизации и дистрибуции мобильных игр, веб-хабы Aghanim позволяют разработчикам переходить на прямую модель взаимодействия с пользователями и открывать новые источники доходов.

Контакты для СМИ: [email protected]

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