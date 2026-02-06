AITO e ADM firmam parceria estratégica, marcando um novo capítulo na expansão global do luxo inteligente

CHONGQING, China, 6 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A AITO, marca de veículos inteligentes de luxo da China, assinou oficialmente um acordo de cooperação estratégica com a Performance Plus Motors (subsidiária da Abu Dhabi Motors), um dos principais grupos de revendedores automotivos de luxo nos Emirados Árabes Unidos. O acordo foi assinado em Chongqing, na China, por Jason Wang, presidente da SERES AUTO Overseas BU, e Syed Faiz Karim, CEO da Abu Dhabi Motors. Leon He, presidente da SERES AUTO, e Kelvin Zhao, representante-chefe da ADM China, participaram da cerimônia de assinatura como testemunhas. Essa parceria representa um marco importante na expansão AITO Aito em mercados de veículos de nova energia de luxo no exterior e sinaliza o lançamento oficial da próxima fase de crescimento global da marca.

Cerimônia de Assinatura (PRNewsfoto/AITO) Jason Wang, presidente da SERES AUTO Overseas BU e Syed Faiz Karim, CEO da ADM (PRNewsfoto/AITO) Teste de estrada AITO modelos Aito no Oriente Médio (PRNewsfoto/AITO)

Com 40 anos de experiência no setor, a ADM tornou-se um dos grupos de revendedores automotivos de luxo mais influentes do Oriente Médio, apoiada por uma extensa rede de vendas, forte base de clientes de alto patrimônio líquido e operações e serviços profissionais. Sua filosofia centrada no cliente e inovações de negócios estabeleceram padrões para o setor. AITO Aito tornou-se a marca Nev emergente mais rápida a ultrapassar um milhão de unidades em produção, alcançada em apenas 46 meses. O carro-chefe AITO 9 liderou o segmento de RMB 500.000+ da China por 21 meses consecutivos, reforçando a liderança AITO Aito em mobilidade inteligente de luxo com sua forte força de produto.

Essa parceria estratégica criará um forte empoderamento mútuo, fortalecendo continuamente a competitividade central em todo o espaço automotivo de luxo. Por meio de uma profunda colaboração, as duas partes iniciarão um novo capítulo no mercado de veículos de luxo inteligentes do Oriente Médio, alcançando um crescimento de valor compartilhado tanto para a marca quanto para o mercado.

A Performance Plus Motors, subsidiária da ADM, será responsável pelas vendas, entrega e serviço pós-venda dos modelos inteligentes de luxo AITOda Aito nos Emirados Árabes Unidos, com planos de estabelecer centros de experiência e serviços de marca que ofereçam experiências de usuário aprofundadas e alinhadas com o AITO da Aito. Ao mesmo tempo, a ADM aproveitará os insights de mercado para impulsionar o marketing localizado e as comunicações de marca, apoiando AITO entrada acelerada da Aito nos segmentos de consumidores de ponta da região. As duas partes também colaborarão em atendimento ao cliente, inteligência de mercado e compartilhamento de recursos, com o objetivo de construir uma parceria de longo prazo e ganha-ganha.

Jason Wang, presidente da SERES AUTO Overseas BU, declarou: "Nossa colaboração com a ADM é um marco importante na estratégia AITO globalização da Aito e marca um novo ponto de partida para a exploração conjunta do mercado de Nev de luxo no Oriente Médio. A vasta experiência e os recursos da ADM no mercado automotivo de luxo local fornecerão um forte suporte para AITO operações locais da Aito. Esse esforço mútuo não apenas trará inovação inteligente para o mercado de carros de luxo do Oriente Médio, mas também AITO as capacidades tecnológicas da Aito para alcançar maiores avanços no mercado global."

Syed Faiz Karim, CEO da ADM, disse: "As capacidadesAITO tecnológicas, a qualidade do produto e o posicionamento da marca de luxo da Aito se alinham intimamente às demandas do mercado de ponta do Oriente Médio e correspondem à nossa filosofia de cultivar o segmento de luxo e buscar experiências excepcionais. Aproveitaremos nossos canais, recursos e vantagens operacionais para apoiar totalmente o desenvolvimento de longo AITO da Aito no mercado dos Emirados Árabes Unidos, explorar novas oportunidades no segmento de Nev de luxo e oferecer continuamente experiências de mobilidade mais inovadoras e luxuosas."

Os modelos AITO concluíram a adaptação localizada de hardware e software e as certificações necessárias. O carro-chefe AITO 9 iniciou testes de usuários locais nos Emirados Árabes Unidos, marcando um movimento pioneiro de uma marca chinesa para envolver usuários estrangeiros. Ao mesmo tempo, os veículos AITO Aito chegaram ao porto de Dubai, prontos para entrega imediata após o lançamento oficial. A infraestrutura local bem estabelecida da ADM também fornecerá uma base sólida para AITO lançamento, entrega e operações de longo prazo da Aito nos Emirados Árabes Unidos. AITO Aito continuará a desenvolver sua presença no Oriente Médio, lançando as bases para a expansão nas regiões vizinhas, ao mesmo tempo em que aumenta constantemente a presença internacional e o avanço da marca no mercado global de Nev inteligente de luxo.

