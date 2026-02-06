AITO et ADM concluent un partenariat stratégique, marquant un nouveau chapitre dans l'expansion mondiale du luxe intelligent

CHONGQING, Chine, 6 février 2026 /PRNewswire/ -- AITO, la marque chinoise de véhicules intelligents de luxe, a officiellement signé un accord de coopération stratégique avec Performance Plus Motors (filiale d'Abu Dhabi Motors), un groupe de concessionnaires automobiles de luxe de premier plan aux Émirats arabes unis. L'accord a été signé à Chongqing, en Chine, par Jason Wang, président de SERES AUTO Overseas BU, et Syed Faiz Karim, PDG d'Abu Dhabi Motors. Leon He, président de SERES AUTO, et Kelvin Zhao, représentant en chef d'ADM Chine, ont assisté à la cérémonie de signature en tant que témoins. Ce partenariat marque une étape importante dans l'expansion d'AITO sur les marchés étrangers des véhicules de luxe à énergie nouvelle et signale le lancement officiel de la prochaine phase de croissance mondiale de la marque.

Signing Ceremony Jason Wang, President of SERES AUTO Overseas BU and Syed Faiz Karim, CEO of ADM Middle East AITO Models Road Test

Avec 40 ans d'expérience dans le secteur, ADM est devenu l'un des groupes de concessionnaires d'automobiles de luxe les plus influents du Moyen-Orient, soutenu par un vaste réseau de vente, une solide clientèle fortunée et des opérations et services professionnels. Sa philosophie centrée sur le client et ses innovations commerciales ont posé des jalons pour le secteur. AITO est devenue la marque NEV émergente la plus rapide à dépasser le million d'unités en production, en seulement 46 mois. Le modèle phare AITO 9 a dominé le segment des véhicules de plus de 500 000 RMB en Chine pendant 21 mois consécutifs, renforçant ainsi le leadership d'AITO dans le domaine de la mobilité intelligente de luxe grâce à la solidité de ses produits.

Ce partenariat stratégique créera une forte responsabilisation mutuelle, renforçant continuellement la compétitivité de base dans le domaine de l'automobile de luxe. Grâce à une collaboration étroite, les deux parties ouvriront un nouveau chapitre sur le marché des véhicules de luxe intelligents au Moyen-Orient, en réalisant une croissance de la valeur partagée à la fois pour la marque et pour le marché.

Performance Plus Motors, filiale d'ADM, sera responsable de la vente, de la livraison et du service après-vente des modèles de luxe intelligents d'AITO aux Émirats arabes unis, et prévoit d'établir des centres de service et d'expérience de la marque qui offriront une expérience approfondie aux utilisateurs, conformément au positionnement d'AITO. Dans le même temps, ADM s'appuiera sur la connaissance du marché pour mener des actions de marketing et de communication de marque localisées, soutenant ainsi l'entrée accélérée d'AITO dans les segments de consommation haut de gamme de la région. Les deux parties collaboreront également dans les domaines du service à la clientèle, de l'information commerciale et du partage des ressources, dans le but d'établir un partenariat à long terme et gagnant-gagnant.

Jason Wang, président de SERES AUTO Overseas BU, a déclaré : « Notre collaboration avec ADM est une étape importante dans la stratégie de mondialisation d'AITO et marque un nouveau point de départ pour l'exploration conjointe du marché des véhicules électriques de luxe au Moyen-Orient. La vaste expérience et les ressources d'ADM sur le marché local de l'automobile de luxe apporteront un soutien solide aux opérations locales d'AITO. Cet effort mutuel permettra non seulement d'apporter une innovation intelligente au marché des voitures de luxe du Moyen-Orient, mais aussi de stimuler les capacités technologiques d'AITO afin de réaliser de plus grandes percées sur le marché mondial ».

Syed Faiz Karim, PDG d'ADM, a déclaré : « Les capacités technologiques d'AITO, la qualité de ses produits et le positionnement de sa marque de luxe correspondent étroitement aux exigences du marché haut de gamme du Moyen-Orient et correspondent à notre philosophie qui consiste à cultiver le segment du luxe et à rechercher des expériences exceptionnelles. Nous exploiterons nos canaux, nos ressources et nos avantages opérationnels pour soutenir pleinement le développement à long terme d'AITO sur le marché des Émirats arabes unis, explorer de nouvelles opportunités dans le segment des véhicules électriques de luxe et offrir en permanence des expériences de mobilité plus innovantes et plus luxueuses ».

Les modèles AITO ont fait l'objet d'une adaptation matérielle et logicielle locale et des certifications requises. Le produit phare AITO 9 a commencé à être testé par des utilisateurs locaux aux Émirats arabes unis, ce qui constitue une première pour une marque chinoise qui souhaite s'adresser à des utilisateurs étrangers. Parallèlement, les véhicules AITO sont arrivés au port de Dubaï, prêts à être livrés dès le lancement officiel. L'infrastructure locale bien établie d'ADM constituera également une base solide pour le lancement et la livraison des produits d'AITO, ainsi que pour ses activités à long terme dans les Émirats arabes unis. AITO continuera à développer sa présence au Moyen-Orient, jetant les bases d'une expansion dans les régions avoisinantes, tout en renforçant régulièrement la présence internationale de la marque et en progressant sur le marché mondial des véhicules électriques intelligents de luxe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888776/Signing_Ceremony__2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888777/Jason_Wang__President_of_SERES_AUTO_Overseas_BU_and_Syed_Faiz_Karim__CEO_of_ADM__2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2888775/Middle_East_AITO_Models_Road_Test.jpg