AITO a ADM uzavřely strategické partnerství, které znamená novou kapitolu v globální expanzi inteligentního luxusu

ČCHUNG-ČCHING, Čína, 6. února 2026 /PRNewswire/ - AITO, čínská značka luxusních inteligentních vozidel, oficiálně podepsala strategickou dohodu o spolupráci s Performance Plus Motors (dceřinou společností Abu Dhabi Motors), přední skupinou prodejců luxusních automobilů ve Spojených arabských emirátech. Dohoda byla podepsána v čínském Čchung-čchingu Jasonem Wangem, ředitelem SERES AUTO Overseas BU, a Syedem Faizem Karimem, generálním ředitelem Abu Dhabi Motors. Leon He, ředitel SERES AUTO, a Kelvin Zhao, hlavní zástupce ADM China, se zúčastnili podpisu smlouvy jako svědci. Toto partnerství představuje významný milník v expanzi společnosti AITO na zahraniční trhy s luxusními vozidly na novou energii a signalizuje oficiální zahájení další fáze globálního růstu značky.

Signing Ceremony
Jason Wang, President of SERES AUTO Overseas BU and Syed Faiz Karim, CEO of ADM
Middle East AITO Models Road Test
Díky 40 letům zkušeností v oboru se ADM stala jednou z nejvlivnějších skupin prodejců luxusních automobilů na Středním východě, podporovanou rozsáhlou prodejní sítí, silnou zákaznickou základnou s vysokým čistým jměním a profesionálními operacemi a službami. Její koncepce zaměřená na zákazníka a obchodní inovace stanovily měřítka pro celý obor. AITO se stala nejrychleji rostoucí značkou automobilů na novou energii, která překonala hranici jednoho milionu vyrobených vozů, a to za pouhých 46 měsíců. Vlajková loď AITO 9 vede již 21 měsíců segment vozů v cenové kategorii nad 500.000 jüanů, čímž posiluje vedoucí postavení AITO v oblasti luxusní inteligentní mobility díky velké produktové síle.

Toto strategické partnerství vytvoří vzájemnou podporu a bude neustále posilovat klíčovou konkurenceschopnost v oblasti luxusních automobilů. Díky hluboké spolupráci zahájí obě strany novou kapitolu na trhu inteligentních luxusních vozidel na Středním východě a dosáhnou společného růstu hodnoty jak pro značku, tak pro trh.

Performance Plus Motors, dceřiná společnost ADM, bude zodpovědná za prodej, dodávky a poprodejní servis luxusních inteligentních modelů AITO ve Spojených arabských emirátech. Plánuje zřídit značková zkušební a servisní centra, která budou poskytovat uživatelské zkušenosti v souladu s pozicí značky AITO. Zároveň společnost ADM využije své znalosti trhu k podpoře lokalizovaného marketingu a komunikace značky, čímž podpoří urychlený vstup společnosti AITO do segmentu nejnáročnějších spotřebitelů v tomto regionu. Obě strany budou také spolupracovat v oblasti zákaznických služeb, tržních informací a sdílení zdrojů s cílem vybudovat dlouhodobé partnerství výhodné pro obě strany.

Jason Wang, ředitel SERES AUTO Overseas BU, uvedl: „Naše spolupráce s ADM je důležitým milníkem v globalizační strategii AITO a znamená nový výchozí bod pro společné zkoumání trhu s luxusními vozidly na novou energii na Středním východě. Bohaté zkušenosti a zdroje ADM na místním trhu s luxusními automobily poskytnou silnou podporu místnímu působení AITO. Toto společné úsilí nejen přinese inteligentní inovace na trh s luxusními automobily na Středním východě, ale také podpoří technologické schopnosti společnosti AITO k dosažení větších průlomů na globálním trhu."

Syed Faiz Karim, generální ředitel společnosti ADM, řekl: „Technologické schopnosti, kvalita produktů a pozice luxusní značky společnosti AITO jsou v naprostém souladu s požadavky vysoce náročného trhu na Středním východě a odpovídají naší koncepci rozvíjení luxusního segmentu a snaze o výjimečné zážitky. Využijeme své kanály, zdroje a provozní výhody k plné podpoře dlouhodobého rozvoje společnosti AITO na trhu Spojených arabských emirátů, k prozkoumání nových příležitostí v oblasti luxusních vozů na novou energii a k neustálému poskytování inovativnějších a luxusnějších zážitků v oblasti mobility."

Modely AITO prošly lokalizací hardwaru a softwaru a získaly potřebné certifikace. Vlajková loď AITO 9 zahájila místní testovací jízdy ve Spojených arabských emirátech, což představuje průkopnický krok čínské značky směrem k zahraničním uživatelům. Současně dorazila vozidla AITO do přístavu v Dubaji, kde jsou připravena k okamžitému dodání po oficiálním uvedení na trh. Dobře zavedená místní infrastruktura společnosti ADM také poskytne pevný základ pro uvedení produktů AITO na trh, jejich dodávky a dlouhodobý provoz ve Spojených arabských emirátech. AITO bude i nadále rozvíjet svou přítomnost na Středním východě a položí základy pro expanzi do okolních regionů, přičemž bude neustále posilovat mezinárodní přítomnost značky a její postup na globálním trhu luxusních inteligentních vozů na nové energie.

