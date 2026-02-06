AITO a ADM uzavřely strategické partnerství, které znamená novou kapitolu v globální expanzi inteligentního luxusu
ČCHUNG-ČCHING, Čína, 6. února 2026 /PRNewswire/ - AITO, čínská značka luxusních inteligentních vozidel, oficiálně podepsala strategickou dohodu o spolupráci s Performance Plus Motors (dceřinou společností Abu Dhabi Motors), přední skupinou prodejců luxusních automobilů ve Spojených arabských emirátech. Dohoda byla podepsána v čínském Čchung-čchingu Jasonem Wangem, ředitelem SERES AUTO Overseas BU, a Syedem Faizem Karimem, generálním ředitelem Abu Dhabi Motors. Leon He, ředitel SERES AUTO, a Kelvin Zhao, hlavní zástupce ADM China, se zúčastnili podpisu smlouvy jako svědci. Toto partnerství představuje významný milník v expanzi společnosti AITO na zahraniční trhy s luxusními vozidly na novou energii a signalizuje oficiální zahájení další fáze globálního růstu značky.
Díky 40 letům zkušeností v oboru se ADM stala jednou z nejvlivnějších skupin prodejců luxusních automobilů na Středním východě, podporovanou rozsáhlou prodejní sítí, silnou zákaznickou základnou s vysokým čistým jměním a profesionálními operacemi a službami. Její koncepce zaměřená na zákazníka a obchodní inovace stanovily měřítka pro celý obor. AITO se stala nejrychleji rostoucí značkou automobilů na novou energii, která překonala hranici jednoho milionu vyrobených vozů, a to za pouhých 46 měsíců. Vlajková loď AITO 9 vede již 21 měsíců segment vozů v cenové kategorii nad 500.000 jüanů, čímž posiluje vedoucí postavení AITO v oblasti luxusní inteligentní mobility díky velké produktové síle.
Toto strategické partnerství vytvoří vzájemnou podporu a bude neustále posilovat klíčovou konkurenceschopnost v oblasti luxusních automobilů. Díky hluboké spolupráci zahájí obě strany novou kapitolu na trhu inteligentních luxusních vozidel na Středním východě a dosáhnou společného růstu hodnoty jak pro značku, tak pro trh.
Performance Plus Motors, dceřiná společnost ADM, bude zodpovědná za prodej, dodávky a poprodejní servis luxusních inteligentních modelů AITO ve Spojených arabských emirátech. Plánuje zřídit značková zkušební a servisní centra, která budou poskytovat uživatelské zkušenosti v souladu s pozicí značky AITO. Zároveň společnost ADM využije své znalosti trhu k podpoře lokalizovaného marketingu a komunikace značky, čímž podpoří urychlený vstup společnosti AITO do segmentu nejnáročnějších spotřebitelů v tomto regionu. Obě strany budou také spolupracovat v oblasti zákaznických služeb, tržních informací a sdílení zdrojů s cílem vybudovat dlouhodobé partnerství výhodné pro obě strany.
Jason Wang, ředitel SERES AUTO Overseas BU, uvedl: „Naše spolupráce s ADM je důležitým milníkem v globalizační strategii AITO a znamená nový výchozí bod pro společné zkoumání trhu s luxusními vozidly na novou energii na Středním východě. Bohaté zkušenosti a zdroje ADM na místním trhu s luxusními automobily poskytnou silnou podporu místnímu působení AITO. Toto společné úsilí nejen přinese inteligentní inovace na trh s luxusními automobily na Středním východě, ale také podpoří technologické schopnosti společnosti AITO k dosažení větších průlomů na globálním trhu."
Syed Faiz Karim, generální ředitel společnosti ADM, řekl: „Technologické schopnosti, kvalita produktů a pozice luxusní značky společnosti AITO jsou v naprostém souladu s požadavky vysoce náročného trhu na Středním východě a odpovídají naší koncepci rozvíjení luxusního segmentu a snaze o výjimečné zážitky. Využijeme své kanály, zdroje a provozní výhody k plné podpoře dlouhodobého rozvoje společnosti AITO na trhu Spojených arabských emirátů, k prozkoumání nových příležitostí v oblasti luxusních vozů na novou energii a k neustálému poskytování inovativnějších a luxusnějších zážitků v oblasti mobility."
Modely AITO prošly lokalizací hardwaru a softwaru a získaly potřebné certifikace. Vlajková loď AITO 9 zahájila místní testovací jízdy ve Spojených arabských emirátech, což představuje průkopnický krok čínské značky směrem k zahraničním uživatelům. Současně dorazila vozidla AITO do přístavu v Dubaji, kde jsou připravena k okamžitému dodání po oficiálním uvedení na trh. Dobře zavedená místní infrastruktura společnosti ADM také poskytne pevný základ pro uvedení produktů AITO na trh, jejich dodávky a dlouhodobý provoz ve Spojených arabských emirátech. AITO bude i nadále rozvíjet svou přítomnost na Středním východě a položí základy pro expanzi do okolních regionů, přičemž bude neustále posilovat mezinárodní přítomnost značky a její postup na globálním trhu luxusních inteligentních vozů na nové energie.
