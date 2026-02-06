AITO y ADM establecen una asociación estratégica, lo que marca un nuevo capítulo en la expansión mundial del lujo inteligente

CHONGQING, China, 6 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- AITO, la marca de vehículos inteligentes de lujo de China, ha firmado oficialmente un acuerdo de cooperación estratégica con Performance Plus Motors (filial de Abu Dhabi Motors), un grupo de concesionarios de automóviles de lujo líder en los Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo fue firmado en Chongqing, China, por Jason Wang, presidente de SERES AUTO Overseas BU, y Syed Faiz Karim, director ejecutivo de Abu Dhabi Motors. Leon He, presidente de SERES AUTO, y Kelvin Zhao, representante principal de ADM China, asistieron a la ceremonia de firma como testigos. Esta asociación marca un hito importante en la expansión de AITO en los mercados de vehículos de nueva energía de lujo en el extranjero y señala el lanzamiento oficial de la próxima fase de crecimiento mundial de la marca.

Ceremonia de la firma (PRNewsfoto/AITO) Jason Wang, presidente de SERES AUTO Overseas BU y Syed Faiz Karim, director ejecutivo de ADM (PRNewsfoto/AITO) Medio Oriente AITO Modelos Prueba de Carretera (PRNewsfoto/AITO)

Con 40 años de experiencia en el sector, ADM se ha convertido en uno de los grupos de concesionarios de automóviles de lujo más influyentes de Oriente Medio, respaldado por una extensa red de ventas, una sólida base de clientes de alto patrimonio neto y operaciones y servicios profesionales. Su filosofía centrada en el cliente y sus innovaciones empresariales han establecido puntos de referencia para la industria. AITO se ha convertido en la marca Nev emergente más rápida en superar el millón de unidades en producción, lo que se logra en solo 46 meses. El buque insignia AITO 9 ha liderado el segmento de más de 500.000RMB de China durante 21 meses consecutivos, reforzando el liderazgo de AITO en movilidad inteligente de lujo con su sólida solidez de productos.

Esta alianza estratégica creará un fuerte empoderamiento mutuo, fortaleciendo continuamente la competitividad central en todo el espacio automotriz de lujo. A través de una profunda colaboración, las dos partes se embarcarán en un nuevo capítulo en el mercado de vehículos de lujo inteligentes de Medio Oriente, logrando un crecimiento de valor compartido tanto para la marca como para el mercado.

Performance Plus Motors, filial de ADM, será responsable de la venta, entrega y servicio posventa de los modelos inteligentes de lujo de AITO en los Emiratos Árabes Unidos, con planes para establecer centros de servicio y experiencia de marca que ofrezcan experiencias de usuario en profundidad alineadas con el posicionamiento de AITO. Al mismo tiempo, ADM aprovechará los conocimientos del mercado para impulsar el marketing localizado y las comunicaciones de marca, apoyando la entrada acelerada de AITO en los segmentos de consumidores de gama alta de la región. Las dos partes también colaborarán en el servicio al cliente, la inteligencia de mercado y el intercambio de recursos, con el objetivo de construir una asociación a largo plazo y beneficiosa para todos.

Jason Wang, presidente de SERES AUTO Overseas BU, declaró: "Nuestra colaboración con ADM es un hito importante en la estrategia de globalización de AITO y marca un nuevo punto de partida para la exploración conjunta del mercado de Nev de lujo en Medio Oriente. La amplia experiencia y los recursos de ADM en el mercado automotriz de lujo local brindarán un fuerte apoyo a las operaciones locales de AITO. Este esfuerzo mutuo no solo aportará una innovación inteligente al mercado de automóviles de lujo de Oriente Medio, sino que también impulsará las capacidades tecnológicas de AITO para lograr mayores avances en el mercado mundial ".

Syed Faiz Karim, CEO de ADM, dijo: "Las capacidades tecnológicas, la calidad del producto y el posicionamiento de la marca de lujo de AITO se alinean estrechamente con las demandas del mercado de alta gama de Medio Oriente y coinciden con nuestra filosofía de cultivar el segmento de lujo y buscar experiencias excepcionales. Aprovecharemos nuestros canales, recursos y ventajas operativas para respaldar plenamente el desarrollo a largo plazo de AITO en el mercado de los EAU, explorar nuevas oportunidades en el segmento de Nev de lujo y ofrecer continuamente experiencias de movilidad más innovadoras y lujosas ".

Los modelos AITO han completado la adaptación localizada de hardware y software y las certificaciones requeridas. El buque insignia AITO 9 ha comenzado las pruebas de manejo de usuarios locales en los Emiratos Árabes Unidos, marcando un movimiento pionero de una marca china para involucrar a los usuarios extranjeros. Al mismo tiempo, los vehículos de AITO han llegado al puerto de Dubai, listos para su entrega inmediata en el lanzamiento oficial. La infraestructura local bien establecida de ADM también proporcionará una base sólida para el lanzamiento, la entrega y las operaciones a largo plazo del producto de AITO en los Emiratos Árabes Unidos. AITO continuará desarrollando su presencia en Medio Oriente, sentando las bases para la expansión a las regiones circundantes, al tiempo que mejorará constantemente la presencia internacional de la marca y su avance en el mercado global de Nev inteligentes de lujo.

