AITO a ADM uzatvárajú strategické partnerstvo - nová kapitola globálnej expanzie inteligentného luxusu
Feb 06, 2026, 13:59 ET
CHONGQING, Čína, 6. február 2026 /PRNewswire/ -- AITO, čínska značka luxusných inteligentných vozidiel, oficiálne podpísala dohodu o strategickej spolupráci so spoločnosťou Performance Plus Motors (dcérska spoločnosť Abu Dhabi Motors), poprednou skupinou predajcov luxusných automobilov v Spojených arabských emirátoch. V čínskom meste Chongqing podpísali dohodu Jason Wang, prezident zámorského obchodného útvaru SERES AUTO, a Syed Faiz Karim, generálny riaditeľ spoločnosti Abu Dhabi Motors. Ako svedkovia sa slávnostného podpisu zúčastnili Leon He, prezident spoločnosti SERES AUTO, a Kelvin Zhao, hlavný zástupca spoločnosti ADM China. Toto partnerstvo predstavuje významný míľnik v expanzii spoločnosti AITO na zámorské trhy s luxusnými vozidlami poháňanými novou energiou (NEV) a signalizuje oficiálny začiatok ďalšej fázy globálneho rastu značky.
Vďaka 40 rokom skúseností z odvetvia sa spoločnosť ADM stala jednou z najvplyvnejších skupín predajcov luxusných automobilov na Blízkom východe. Podporuje ju rozsiahla sieť predajní, silná základňa majetných zákazníkov, ako aj profesionálne prevádzky a služby. Jej filozofia zameraná na zákazníka a obchodné inovácie určujú štandardy v tomto odvetví. AITO sa stala najrýchlejšie sa rozvíjajúcou značkou NEV, ktorá prekonala jeden milión vyrobených kusov, čo sa podarilo dosiahnuť len za 46 mesiacov. Vlajková loď AITO 9 stojí na čele segmentu čínskych vozidiel s cenou nad 500 000 RMB už 21 mesiacov po sebe. Posilňuje tak vedúce postavenie spoločnosti AITO v oblasti luxusnej inteligentnej mobility so silnou ponukou produktov.
Toto strategické partnerstvo upevní vzájomnú podporu a bude naďalej posilňovať základnú konkurencieschopnosť v celom segmente luxusných automobilov. Vďaka úzkej spolupráci obe strany otvoria novú kapitolu na trhu s inteligentnými luxusnými vozidlami na Blízkom východe a dosiahnu rast spoločnej hodnoty pre značku aj trh.
Spoločnosť Performance Plus Motors, dcérska spoločnosť ADM, bude zodpovedná za predaj, dodávky a popredajný servis luxusných inteligentných modelov AITO v Spojených arabských emirátoch. Zároveň sa budú realizovať plány na zriadenie zákazníckych a servisných centier, ktoré poskytnú komplexné používateľské skúsenosti v súlade s pozíciou značky AITO. Spoločnosť ADM okrem toho využije poznatky o trhu na podporu lokalizovaného marketingu a komunikácie značky, čím podporí zrýchlený vstup spoločnosti AITO do segmentov luxusných spotrebiteľov v regióne. Obe strany budú spolupracovať aj v oblasti služieb zákazníkom, prieskumu trhu a zdieľania zdrojov s cieľom vybudovať obojstranne výhodné dlhodobé partnerstvo.
Jason Wang, prezident zámorského obchodného útvaru SERES AUTO, uviedol: „Naša spolupráca s ADM je dôležitým míľnikom v globalizačnej stratégii AITO a predstavuje nový východiskový bod pre spoločné objavovanie trhu luxusných NEV na Blízkom východe. Rozsiahle skúsenosti a zdroje spoločnosti ADM na miestnom trhu s luxusnými automobilmi poskytnú silnú podporu lokálnej prevádzke spoločnosti AITO. Toto spoločné úsilie nielenže prinesie na trh s luxusnými automobilmi na Blízkom východe inteligentné inovácie, ale zároveň posilní technologické schopnosti AITO k dosiahnutiu väčších prielomov na globálnom trhu."
Syed Faiz Karim, generálny riaditeľ spoločnosti ADM, uviedol: „Technologické možnosti, kvalita produktov a pozícia luxusnej značky AITO sú v súlade s požiadavkami trhu s luxusným tovarom na Blízkom východe. Zároveň zodpovedajú našej filozofii pestovania luxusného segmentu a snahy o výnimočné zážitky. Naše kanály, zdroje a prevádzkové výhody využijeme na plnú podporu dlhodobého rozvoja spoločnosti AITO na trhu Spojených arabských emirátov, preskúmanie nových príležitostí v segmente luxusných NEV a neustále poskytovanie inovatívnejších a luxusnejších zážitkov z mobility."
Modely AITO majú dokončenú lokalizovanú hardvérovú a softvérovú adaptáciu a získali požadované certifikácie. V rámci priekopníckeho kroku čínskej značky na oslovenie zahraničných používateľov začala vlajková loď AITO 9 testovacie jazdy s lokálnymi používateľmi v Spojených arabských emirátoch. Do dubajského prístavu zároveň dorazili vozidlá AITO, ktoré sú pripravené na okamžité dodanie po oficiálnom uvedení na trh. Stabilná lokálna infraštruktúra spoločnosti ADM tiež poskytne pevný základ pre uvedenie produktov na trh, dodávky a dlhodobé pôsobenie spoločnosti AITO v Spojených arabských emirátoch. Spoločnosť AITO bude naďalej rozvíjať svoju pôsobnosť na Blízkom východe, čím položí základy pre expanziu do okolitých regiónov a zároveň bude neustále posilňovať medzinárodnú prítomnosť značky a jej rozvoj na globálnom trhu s luxusnými inteligentnými NEV.
