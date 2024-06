Além do trading: A dedicação de seis anos da BingX à responsabilidade social

VILNIUS, Lithuania, 18 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Enquanto a BingX comemora o sexto aniversário, a exchange reflete sobre seu compromisso com a responsabilidade social corporativa (CSR) e expressa sua sincera gratidão pelo apoio que possibilitou sua jornada impactante. Desde que estabeleceu o 10 Million BingX Charity Fund em 2022, o braço filantrópico da BingX permaneceu dedicado a fazer uma diferença positiva nas comunidades globais por meio de uma gama diversificada de projetos significativos. Com otimismo e determinação, a BingX Charity planeja continuar e expandir esses esforços como parte da estratégia de crescimento global da BingX, com o objetivo de tocar mais vidas e promover um mundo melhor.

Um legado de retribuição

A dedicação da BingX Charity é demonstrada por meio de uma ampla gama de iniciativas voltadas para o alívio de desastres, a sustentabilidade ambiental e o apoio à comunidade. Os principais projetos incluem:

Ajuda em caso de desastres naturais: Fornecimento de ajuda para desastres naturais, como socorro a tufões nas Filipinas, socorro a terremotos em Taiwan e na Turquia, socorro a enchentes no Brasil e socorro a furacões no México.

Distribuição de alimentos, doações de sangue e programas de cuidados infantis em , doações em dinheiro e construção de escolas no Vietnã e Fundo de Ajuda Especial para o colapso da FTX. Sustentabilidade ambiental: Projetos de reflorestamento na Turquia e parcerias voltadas para acabar com o cativeiro e proteger a vida marinha com a Whale and Dolphin Conservation (WDC).

Essas iniciativas ressaltam a determinação da BingX Charity em fazer uma diferença tangível na vida das pessoas afetadas por desastres naturais e em promover práticas ambientais sustentáveis.

Expandindo o horizonte da CRS

Ao comemorar seu aniversário do "Amazing Six", a BingX também está buscando expandir seus esforços de CSR. A BingX Charity planeja aumentar seu investimento em duas áreas principais: Educação e Desenvolvimento de Habilidades, e Diversidade e Inclusão. A empresa acredita que a promoção de oportunidades educacionais e a promoção de uma sociedade inclusiva são fundamentais para a construção de um futuro mais brilhante.

Atualmente, a BingX Charity está explorando ativamente projetos nessas áreas e compartilhará atualizações com o público à medida que essas iniciativas se desenvolverem. Ela está entusiasmada com os possíveis impactos desses novos empreendimentos e espera colaborar com as comunidades locais para garantir seu sucesso.

Buscando mais comprometimento

Para promover sua missão de responsabilidade social corporativa, a BingX Charity convida todos os setores a recomendar projetos de CRS promissores e impactantes. Sejam regionais ou globais, essas sugestões são cruciais para ajudar a identificar iniciativas que possam fazer uma diferença real. A BingX Charity agradece todas as contribuições de organizações sem fins lucrativos, organizações comunitárias e indivíduos que são apaixonados por criar mudanças positivas.

Uma mensagem da porta-voz

Vivien Lin, porta-voz do BingX, compartilhou seus pensamentos sinceros: "Ao refletirmos sobre nossa jornada de seis anos, o que se destaca é nosso profundo compromisso de retribuir e fazer uma diferença real no mundo. Nossos esforços de CSR não são apenas iniciativas; eles são um testemunho de nossa crença no poder da comunidade e na importância de apoiar os necessitados. Olhando para o futuro, estamos mais dedicados do que nunca a fomentar a educação, promover a inclusão e promover mudanças sustentáveis. Somos gratos à nossa comunidade BingX por seu apoio inabalável e estamos animados para continuarmos juntos essa jornada de impacto positivo. Obrigado por ser uma parte vital de nossa missão de criar um mundo melhor."

Sobre a BingX

Fundada em 2018, a BingX é uma exchange de criptografia líder, atendendo a mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. A BingX oferece produtos e serviços diversificados, incluindo spot, derivativos, copy trading e gerenciamento de ativos - todos projetados para as necessidades em evolução dos usuários, de iniciantes a profissionais. A BingX tem o compromisso de fornecer uma plataforma confiável que capacita os usuários com ferramentas e recursos inovadores para elevar sua proficiência em negociação. Em 2024, a BingX orgulhosamente se tornou a principal parceira do Chelsea FC, marcando uma estreia empolgante no mundo dos esportes.

