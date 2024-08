Alerta de Mídia: A Supermicro anuncia a Open Storage Summit 24, que começa em 13 de agosto

A 5ª Cúpula Anual apresenta 7 sessões com 17 parceiros líderes em tecnologia de armazenamento e 30 palestrantes para discutir as melhores práticas e os novos desenvolvimentos em armazenamento para IA, CSP, HPC, HCI e muitas outras cargas de trabalho

SAN JOSE, Califórnia, 9 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em 13 de agosto de 2024, a Supermicro (SMCI) dará início à sua Cúpula de Armazenamento Aberto anual com especialistas da Supermicro e das principais empresas de tecnologia NVIDIA, AMD, Intel, Nutanix, Micron, Kioxia, Western Digital, Seagate, DDN, VAST Data, WEKA e muitas outras, discutindo soluções de armazenamento de hardware e software para IA, provedores de serviços em nuvem, HPC, mídia e entretenimento, HCI e muito mais. Com duração de três semanas, de 13 de Agosto a 29 de Agosto, este evento virtual contará com sete sessões de painel com a equipe visionária da Supermicro e 30 dos principais inovadores em armazenamento. As sessões se concentrarão em abordar os principais desafios relacionados ao armazenamento atualmente, incluindo o impacto da IA em várias cargas de trabalho, a implementação de novas tecnologias como CXL e fornecer aos profissionais de armazenamento e TI as melhores práticas e as informações mais recentes sobre novas tecnologias em hardware, mídia e software de armazenamento.

Para saber mais sobre a quinta Open Storage Summit '24 da Supermicro e para se registrar gratuitamente em todas as sessões, acesse https://www.thecube.net/events/supermicro/open-storage-summit-2024

Sessão 1: Habilitando pipelines de dados de IA: Armazenamento otimizado para IA

Empresas participantes : Supermicro, NVIDIA, Micron, WEKA e Cloudian

: Supermicro, NVIDIA, Micron, WEKA e Cloudian Resumo : Aprofunde-se em como o treinamento de grandes modelos de IA requer uma nova tecnologia de rede, servidores de armazenamento de disco de alta capacidade e totalmente flash de alto desempenho e aplicativos de armazenamento definidos por software para obter o melhor desempenho da computação de GPU.

: Aprofunde-se em como o treinamento de grandes modelos de IA requer uma nova tecnologia de rede, servidores de armazenamento de disco de alta capacidade e totalmente flash de alto desempenho e aplicativos de armazenamento definidos por software para obter o melhor desempenho da computação de GPU. Detalhes: 13 de agosto de 2024 | 10h - 11h (horário do Pacífico) ou depois, sob demanda

Sessão 2: IA e o futuro dos fluxos de trabalho de armazenamento de mídia: Inovações para o setor de entretenimento

Empresas participantes : Supermicro, AMD, Western Digital e Quantum

: Supermicro, AMD, Western Digital e Quantum Resumo : Saiba como a tecnologia de IA está revolucionando o setor de M&E, seja em filmes, TV ou vídeos corporativos, e como o armazenamento primário e secundário é otimizado para esses fluxos de trabalho de pós-produção.

: Saiba como a tecnologia de IA está revolucionando o setor de M&E, seja em filmes, TV ou vídeos corporativos, e como o armazenamento primário e secundário é otimizado para esses fluxos de trabalho de pós-produção. Detalhes: 14 de agosto de 2024 | 10h - 11h (horário do Pacífico) ou depois, sob demanda

Sessão 3: O novo hiperconvergente: Habilitando cargas de trabalho de alto desempenho para a empresa

Empresas participantes : Supermicro, Intel, Nutanix e Western Digital

: Supermicro, Intel, Nutanix e Western Digital Resumo : Descubra como a infraestrutura hiperconvergente (HCI) se expandiu além das cargas de trabalho virtualizadas tradicionais para novos aplicativos de IA, banco de dados e corporativos.

: Descubra como a infraestrutura hiperconvergente (HCI) se expandiu além das cargas de trabalho virtualizadas tradicionais para novos aplicativos de IA, banco de dados e corporativos. Detalhes: 15 de agosto de 2024 | 10h - 11h (horário do Pacífico) ou depois, sob demanda

Sessão 4: IA em hiperescala: Serviços de dados seguros para CSPs

Empresas participantes: Supermicro, AMD, VAST Data e Solidigm

Resumo: Descubra como os CSPs podem implementar modelos de IA em milhares de GPUs, em uma escala sem precedentes, com suporte de armazenamento em grande escala, com confiança, segurança e eficiência energética.

Detalhes: 20 de agosto de 2024 | 10h - 11h (horário do Pacífico) ou depois, sob demanda

Sessão 5: Aumentando o tamanho ou aumentando a quantidade (Scaling Up ou Scaling Out) Tomando a decisão certa sobre a arquitetura de armazenamento

Empresas participantes : Supermicro, Intel, Kioxia, Seagate, OSNexus e Tecnologia Graid

: Supermicro, Intel, Kioxia, Seagate, OSNexus e Tecnologia Graid Resumo : Aprenda a montar um projeto ideal de armazenamento definido por software e saiba qual é a melhor arquitetura para seus requisitos de armazenamento (scale-up e scale-out)

: Aprenda a montar um projeto ideal de armazenamento definido por software e saiba qual é a melhor arquitetura para seus requisitos de armazenamento (scale-up e scale-out) Detalhes: 22 de agosto de 2024 | 10h - 11h (horário do Pacífico) ou depois, sob demanda

Sessão 6: A nova computação de alto desempenho: Armazenamento otimizado de HPC para IA

Empresas participantes : Supermicro, NVIDIA, DDN e Solidigm

: Supermicro, NVIDIA, DDN e Solidigm Resumo : Descubra como cada empresa está contribuindo para uma nova geração de armazenamento HPC que saiu do laboratório e entrou na empresa com novas cargas de trabalho de IA, aproveitando o legado da supercomputação de alto desempenho para cargas de trabalho de simulação.

: Descubra como cada empresa está contribuindo para uma nova geração de armazenamento HPC que saiu do laboratório e entrou na empresa com novas cargas de trabalho de IA, aproveitando o legado da supercomputação de alto desempenho para cargas de trabalho de simulação. Detalhes: 27 de agosto de 2024 | 10h - 11h (horário do Pacífico) ou depois, sob demanda

Sessão 7: Como a CXL possibilita novos casos de uso para armazenamento e servidores

Empresas participantes : Supermicro, Intel, Micron e Memverge

: Supermicro, Intel, Micron e Memverge Resumo : Descubra como a CXL Gen 2 oferece suporte a novos casos de uso para sistemas de computação e armazenamento para expansão de memória, permitindo melhorias de desempenho em grandes aplicativos de memória, como treinamento e inferência de IA, bancos de dados e análises na memória.

: Descubra como a CXL Gen 2 oferece suporte a novos casos de uso para sistemas de computação e armazenamento para expansão de memória, permitindo melhorias de desempenho em grandes aplicativos de memória, como treinamento e inferência de IA, bancos de dados e análises na memória. Detalhes: 29 de agosto de 2024 | 10h - 11h (horário do Pacífico) ou depois, sob demanda

