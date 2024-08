मीडिया अलर्ट: Supermicro ने 13 अगस्त से शुरू होने वाली Open Storage Summit '24 की घोषणा की

5वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में 17 अग्रणी स्टोरेज टेक्नोलॉजी भागीदारों और 30 वक्ताओं के साथ 7 सत्र होंगे, जिनमें AI, CSP, HPC, HCI और कई अन्य कार्यभारों के लिए स्टोरेज में सर्वोत्तम प्रथाओं और नए विकास पर चर्चा की जाएगी

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 9 अगस्त, 2024 /PRNewswire/ -- 13 अगस्त, 2024 को, Supermicro (SMCI) अपने वार्षिक ओपन स्टोरेज शिखर सम्मेलन की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें Supermicro और NVIDIA, AMD, Intel, Nutanix, Micron, Kioxia, Western Digital, Seagate, DDN, VAST Data, WEKA, और कई अन्य प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, जो AI, क्लाउड सेवा प्रदाताओं, HPC, मीडिया और मनोरंजन, HCI, इत्यादि के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्टोरेज समाधानों पर चर्चा करेंगे। 13 अगस्त से 29 अगस्त तक तीन सप्ताह तक चलने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम में Supermicro की दूरदर्शी टीम, और आज की शीर्ष स्टोरेज संबंधी चुनौतियों का सामना करने पर ध्यान केंद्रित करने और कई प्रकार के कार्यभारों पर AI के प्रभाव, CXL जैसी नई टेक्नोलॉजियों को लागू करने और स्टोरेज तथा IT व्यवसायियों को स्टोरेज हार्डवेयर, मीडिया और सॉफ्टवेयर में नई टेक्नोलॉजियों पर सर्वोत्तम अभ्यास और नवीनतम जानकारियां प्रदान करने वाले 30 अग्रणी स्टोरेज इनोवेटर्स के साथ सात पैनल सत्र आयोजित किए जाएंगे।

Supermicro Announces Fifth Open Storage Summit ’24 -- Starts August 13

Supermicro की पांचवीं Open Storage Summit '24 के बारे में अधिक जानकारी और सभी सत्रों के लिए निःशुल्क पंजीकरण करने के लिए कृपया यहां जाएं: https://www.thecube.net/events/supermicro/open-storage-summit-2024

सत्र 1: AI डेटा पाइपलाइनों को सक्षम करना: AI के लिए अनुकूलित स्टोरेज

भाग लेने वाली कंपनियाँ : Supermicro, NVIDIA, Micron, WEKA, और Cloudian

: इस बात पर गहनता से विचार किया जना चाहिए कि बड़े AI मॉडलों के प्रशिक्षण के लिए नई नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, उच्च प्रदर्शन वाले ऑल-फ्लैश और बड़ी क्षमता वाले डिस्क स्टोरेज सर्वर, तथा सॉफ्टवेयर-परिभाषित स्टोरेज एप्लिकेशनों की GPU कंप्यूट से सर्वोत्तम प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से आवश्यकता होती है। विवरण: 13 अगस्त, 2024 | सुबह 10:00 से 11:00 बजे PT या उसके बाद, अनुरोध पर

सत्र 2: AI और मीडिया स्टोरेज कार्यप्रवाहों का भविष्य: मनोरंजन उद्योग के लिए नवाचार

भाग लेने वाली कंपनियाँ : Supermicro, AMD, Western Digital, और Quantum

: जानें कि AI टेक्नोलॉजी मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में किस प्रकार से क्रांति ला रही है, चाहे वह फिल्में हों, टीवी हों या कॉर्पोरेट वीडियो हों, और प्राथमिक और द्वितीयक स्टोरेज को इन पोस्ट-प्रोडक्शन वर्कफ़्लो के लिए किस प्रकार से अनुकूलित किया जाता है। विवरण: 14 अगस्त, 2024 | सुबह 10:00 से 11:00 बजे PT या उसके बाद, अनुरोध पर

सत्र 3: नया हाइपरकन्वर्ज्ड: एंटरप्राइज़ के लिए उच्च प्रदर्शन कार्यभारों को सक्षम करना

भाग लेने वाली कंपनियाँ : Supermicro, Intel, Nutanix, और Western Digital

: जानें कि हाइपरकन्वर्ज्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर (HCI) को पारंपरिक वर्चुअलाइज्ड वर्कलोडों से आगे बढ़कर नए AI, डेटाबेस और एंटरप्राइज़ एप्लिकेशनों तक किस प्रकार से विस्तारित हो गया है। विवरण: 15 अगस्त, 2024 | सुबह 10:00 से 11:00 बजे PT या उसके बाद, अनुरोध पर

सत्र 4: हाइपरस्केल AI: CSPs के लिए सुरक्षित डेटा सेवाएँ

भाग लेने वाली कम्पनियाँ: Supermicro, AMD, VAST Data, और Solidigm

सारांश: जानें कि CSPs द्वारा हजारों GPU पर अभूतपूर्व तरीके से आत्मविश्वास, सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता के साथ बड़े पैमाने पर स्टोरेज द्वारा समर्थित AI मॉडल को किस प्रकार से तैनात किया जा सकता है।

विवरण: 20 अगस्त, 2024 | सुबह 10:00 से 11:00 बजे PT या उसके बाद, अनुरोध पर

सत्र 5: स्केलिंग अप या स्केलिंग आउट: उचित स्टोरेज आर्किटेक्चर निर्णय लेना

भाग लेने वाली कंपनियाँ : Supermicro, Intel, Kioxia, Seagate, OSNexus, और Graid Technology

: जानें कि इष्टतम सॉफ्टवेयर-परिभाषित स्टोरेज डिज़ाइन को कैसे बनाया जा सकता है और अपनी स्टोरेज आवश्यकताओं (स्केल-अप और स्केल-आउट) के लिए सबसे उपयुक्त आर्किटेक्चर को जानें। विवरण: 22 अगस्त, 2024 | सुबह 10:00 से 11:00 बजे PT या उसके बाद, अनुरोध पर

सत्र 6: नई उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग: HPC से AI तक अनुकूलित स्टोरेज

भाग लेने वाली कंपनियाँ : Supermicro, NVIDIA, DDN, और Solidigm

: पता लगाएं कि प्रत्येक कंपनी HPC स्टोरेज की नई पीढ़ी में किस प्रकार से योगदान दे रही है, जो प्रयोगशाला से निकल कर नए AI कार्यभारों के साथ एंटरप्राइज़ में आ गई है, तथा सिमुलेशन कार्यभारों के लिए उच्च प्रदर्शन सुपरकंप्यूटिंग की विरासत का लाभ उठा रही है। विवरण: 27 अगस्त, 2024 | सुबह 10:00 से 11:00 बजे PT या उसके बाद, अनुरोध पर

सत्र 7: किस प्रकार से CXL स्टोरेज और सर्वर के लिए नए उपयोग के मामलों को सक्षम बनाता है

भाग लेने वाली कंपनियाँ : Supermicro, Intel, Micron, और Memverge

: जानें कि CXL Gen 2 मेमोरी विस्तार हेतु कंप्यूट और स्टोरेज सिस्टम के लिए नए उपयोग मामलों में किस प्रकार से समर्थन किया जा सकता है, जिससे AI प्रशिक्षण और अनुमान, इन-मेमोरी डेटाबेस और एनालैटिक्स जैसी बड़ी मेमोरी एप्लिकेशनों में प्रदर्शन में सुधार संभव हो सके। विवरण: 29 अगस्त, 2024 | सुबह 10:00 से 11:00 बजे PT या उसके बाद, अनुरोध पर

Super Micro Computer, Inc. का परिचय

Supermicro (NASDAQ: SMCI) एप्लीकेशन-अनुकूलित टोटल IT समाधानों की एक वैश्विक अग्रणी कंपनी है। सैन जोस, कैलिफोर्निया में संस्थापित और संचालित Supermicro Enterprise, क्लाउड, AI और 5G Telco/Edge IT इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बाजार में सबसे पहले नवाचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सर्वर, AI, स्टोरेज, IoT, स्विच सिस्टम, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सेवाओं सहित टोटल IT समाधानों के निर्माता हैं। हमारे वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड से लेकर Edge तक अगली पीढ़ी के नवाचार को सक्षम बनाने के लिए Supermicro की मदरबोर्ड, पॉवर और चेसिस डिज़ाइन विशेषज्ञता हमारे विकास और उत्पादन को और अधिक सक्षम बनाती है। हमारे उत्पादों का हमारे कार्यस्थलों के भीतर (अमेरिका, एशिया और नीदरलैंड में) ही डिज़ाइन और निर्माण किया जाता है, जो पैमाने और दक्षता के लिए वैश्विक संचालन का लाभ उठाते हुए TCO में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव (ग्रीन कंप्यूटिंग) को कम करने के लिए अनुकूलित होते हैं। Server Building Block Solutions® का पुरस्कार-विजेता पोर्टफोलियो ग्राहकों को हमारे सहज और पुन: प्रयोज्य बिल्डिंग ब्लॉकों से निर्मित सिस्टमों के व्यापक परिवार से चयन करके उनके सटीक कार्यभार और एप्लिकेशन के लिए अनुकूल बनाने में सहायता करता है, जो फॉर्म फैक्टरों, प्रोसेसरों, मेमोरी, GPUs, स्टोरेज, नेटवर्किंग, पॉवर और कूलिंग समाधानों (वातानुकूलित, निर्बाध एयर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग) के सर्वसमावेशी सेट को सपोर्ट करते हैं।

Supermicro, Server Building Block Solutions और We Keep IT Green, Super Micro Computer, Inc. के ट्रेडमार्क और/या पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

अन्य सभी ब्रांड, नाम और ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2477942/22_2024_OpenStorageSummit_PressRelease_r01_1080x1080px.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg