Alzheimer's Association elogia a aprovação do Leqembi pelo Reino Unido, mas condena a DeCision a negar o acesso ao NHS

CHICAGO, 23 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Alzheimer's Association dá as boas-vindas ao deCision de hoje da Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) do Reino Unido para aprovar o Leqembi® (lecanemab) para o tratamento da doença de Alzheimer. No entanto, ao celebrar este marco — o primeiro tratamento modificador da doença de Alzheimer aprovado no Reino Unido — o deCision do Instituto Nacional de Excelência em Saúde e Cuidados (NICE) para negar o acesso através do Serviço Nacional de Saúde (NHS) aprofundará a desigualdade global na saúde.

"Hoje é um dia de emoções mistas para muitos no Reino Unido", disse Joanne Pike, DrPH, presidente e CEO da Alzheimer's Association. "A aprovação de hoje da Cision poderia dar às pessoas que vivem com esta doença fatal e devastadora a possibilidade de mais tempo, mas isso só é possível se as pessoas tiverem acesso a este tratamento."

Em seu relatório deCision, a MHRA confirma o que a comunidade científica e várias outras agências reguladoras de saúde sabem há muito tempo — o lecanemab é seguro, eficaz e benéfico para pessoas nos estágios iniciais da doença de Alzheimer ou que vivem com comprometimento cognitivo leve (MCI). O Reino Unido se junta aos EUA, China, Coreia do Sul, Israel, Hong Kong e Japão em sua aprovação do Leqembi.

"É desconcertante que o NICE tenha decidido negar a seus contribuintes a opção de tratamento. Está fora de sintonia com a ciência, está em contraste com as deCision de outras agências reguladoras, inclusive aqui nos EUA, e está simplesmente errado ", disse Pike. "Pedimos veementemente à NICE que mude seu deCision imediatamente."

O Leqembi funciona visando a beta-amiloide, o principal componente das placas amiloides, que são uma característica definidora de doenças no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer. Ensaios clínicos bem conduzidos demonstram claramente que a remoção da amiloide do cérebro fornece benefícios mensuráveis e significativos em pessoas com doença de Alzheimer precoce.

"Apesar do revés da falta de cobertura, a aprovação de hoje é um marco importante para o tratamento de Alzheimer que deve ser comemorado. Ainda assim, são necessárias mais terapias que visem a doença de todos os ângulos ", acrescentou Pike. "Acabamos de ouvir muitos avanços empolgantes em terapias e ferramentas de diagnóstico de Alzheimer e demência em uma Conferência Internacional da Alzheimer's Association ® (AAIC®) e sabemos que o futuro do tratamento de Alzheimer e demência é promissor."

