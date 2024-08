Die Alzheimer-Vereinigung begrüßt die britische Zulassung von Leqembi, verurteilt aber die Entscheidung, dem NHS den Zugang zu verweigern

CHICAGO, 23. August 2024 /PRNewswire/ -- Die Alzheimer's Association begrüßt die heutige Entscheidung der britischen Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency), Leqembi® (Lecanemab) für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit zuzulassen. Während wir diesen Meilenstein - die erste in Großbritannien zugelassene Alzheimer-Therapie - feiern, wird die Entscheidung des National Institute for Health and Care Excellence (NICE), den Zugang über den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) zu verweigern, die globale Ungleichheit im Gesundheitsbereich vertiefen.

„Heute ist für viele Menschen in Großbritannien ein Tag mit gemischten Gefühlen", sagte Joanne Pike, DrPH, Präsidentin und CEO der Alzheimer's Association. „Die heutige Zulassungsentscheidung könnte Menschen, die mit dieser tödlichen und verheerenden Krankheit leben, die Möglichkeit geben, mehr Zeit zu gewinnen, aber das ist nur möglich, wenn die Menschen Zugang zu dieser Behandlung haben."

Mit ihrer Entscheidung bestätigt die MHRA, was die wissenschaftliche Gemeinschaft und mehrere andere Gesundheitsbehörden seit langem wissen: Lecanemab ist sicher, wirksam und vorteilhaft für Menschen, die sich im Frühstadium der Alzheimer-Krankheit befinden oder mit einer leichten kognitiven Beeinträchtigung (MCI) leben. Das Vereinigte Königreich schließt sich mit seiner Zulassung von Leqembi den USA, China, Südkorea, Israel, Hongkong und Japan an.

„Es ist unfassbar, dass das NICE beschlossen hat, den Steuerzahlern die Möglichkeit einer Behandlung zu verweigern. Sie entspricht nicht den wissenschaftlichen Erkenntnissen, sie steht im Gegensatz zu den Entscheidungen anderer Regulierungsbehörden, auch hier in den USA, und sie ist schlichtweg falsch", sagte Pike. „Wir fordern das NICE dringend auf, seine Entscheidung sofort zu ändern."

Leqembi wirkt gegen Amyloid-beta, den Hauptbestandteil der Amyloid-Plaques, die ein krankheitsbestimmendes Merkmal im Gehirn von Alzheimer-Patienten sind. Gut durchgeführte klinische Studien zeigen eindeutig, dass die Entfernung von Amyloid aus dem Gehirn bei Menschen mit früher Alzheimer-Krankheit einen messbaren, bedeutenden Nutzen bringt.

„Trotz des Rückschlags durch die fehlende Kostenübernahme ist die heutige Zulassung ein wichtiger Meilenstein für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit, der gefeiert werden sollte. Dennoch werden mehr Therapien benötigt, die die Krankheit von allen Seiten angehen", so Pike weiter. „Wir haben gerade auf einer rekordverdächtigen Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) viele aufregende Fortschritte bei Alzheimer- und Demenztherapien und Diagnoseinstrumenten gehört und wissen, dass die Zukunft der Alzheimer- und Demenzbehandlung vielversprechend ist."

