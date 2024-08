L'Alzheimer's Association se félicite de l'approbation par le Royaume-Uni de Leqembi, mais condamne la décision de refuser l'accès au NHS

CHICAGO, 23 août 2024 /PRNewswire/ -- L'Alzheimer's Association se félicite de la décision prise aujourd'hui par la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni d'approuver Leqembi® (lecanemab) pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. Cependant, tout en célébrant cette étape importante - le premier traitement modificateur de la maladie d'Alzheimer approuvé au Royaume-Uni - la décision de l'Institut national pour la santé et l'excellence des soins (NICE) de refuser l'accès par le biais du Service national de santé (NHS) aggravera les inégalités en matière de santé dans le monde.

Joanne Pike, DrPH, présidente-directrice générale de l'Alzheimer's Association, a déclaré : « Aujourd'hui est un jour d'émotions mitigées pour de nombreuses personnes au Royaume-Uni. » « La décision d'approbation d'aujourd'hui pourrait permettre aux personnes vivant avec cette maladie fatale et dévastatrice de disposer de plus de temps, mais cela n'est possible que si les personnes ont accès à ce traitement. »

Dans sa décision, la MHRA confirme ce que la communauté scientifique et de nombreux autres organismes de réglementation de la santé savent depuis longtemps : le lecanemab est sûr, efficace et bénéfique pour les personnes aux premiers stades de la maladie d'Alzheimer ou vivant avec un trouble cognitif léger (MCI). Le Royaume-Uni rejoint les États-Unis, la Chine, la Corée du Sud, Israël, Hong Kong et le Japon dans son approbation de Leqembi.

« Il est déconcertant que le NICE ait décidé de refuser à ses contribuables l'option d'un traitement. Elle ne correspond pas aux données scientifiques, elle est en contradiction avec les décisions d'autres agences de régulation, y compris ici aux États-Unis, et elle est tout simplement erronée », a déclaré M. Pike. « Nous demandons instamment au NICE de modifier immédiatement sa décision ».

Leqembi agit en ciblant l'amyloïde bêta, le principal composant des plaques amyloïdes, qui sont la marque distinctive du cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Des essais cliniques bien menés démontrent clairement que l'élimination de l'amyloïde du cerveau apporte un bénéfice mesurable et significatif chez les personnes atteintes d'une forme précoce de la maladie d'Alzheimer.

« Malgré l'échec lié à l'absence de couverture, l'approbation d'aujourd'hui est une étape importante pour le traitement de la maladie d'Alzheimer qui doit être célébrée. Cependant, d'autres thérapies ciblant la maladie sous tous ses angles sont nécessaires », a ajouté M. Pike. « Nous venons de prendre connaissance de nombreuses avancées passionnantes dans le domaine des thérapies et des outils de diagnostic pour la maladie d'Alzheimer et la démence lors d'une Conférence Internationale de l'Association Alzheimer® (AAIC®) qui a battu tous les records, et nous savons que l'avenir du traitement de la maladie d'Alzheimer et de la démence est prometteur ».

