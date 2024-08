Alzheimer's Association 讚揚英國批准 Leqembi，但譴責拒絕 NHS 使用的決定

芝加哥2024年8月23日 /美通社/ -- Alzheimer's Association 歡迎英國 Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) 今天的決定,即批准 Leqembi® (lecanemab) 用於治療阿爾茨海默氏病。然而,在慶祝這一里程碑 —— 英國批准的首個阿爾茨海默氏病修改治療方法 —— National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 拒絕通過 National Health Service (NHS) 接受的決定,將加深全球健康的不平等。

Alzheimer's Association 主席兼行政總裁 Joanne Pike 表示:「今天對於英國許多人而言,是情緒混亂的一天。」「今天的批准決定,可為罹患這種致命且具毀滅性疾病的人提供更多的時間,但這只有在人們有機會獲得這種治療的情況下,方有可能。」

MHRA 在其決定中,確認了科學界和多間其他健康監管機構早期所知的一點 —— lecanemab 對於阿爾茨海默氏症早期階段,或患有輕度認知障礙 (Mild Cognitive Impairment, MCI) 的人而言,是安全、有效且有益的。病英國與美國、中國、南韓、以色列、香港和日本一起批准 Leqembi。

「NICE 拒絕納稅人獲得治療選項的決定,令人費解。此決定與科學脫節,與其他監管機構(包括美國本土的監管機構)的決定大相逕庭,而且是完全錯誤的,」Pike 說:「我們強烈促請 NICE 立即更改決定。」

Leqembi 針對澱粉樣蛋白 beta 發揮作用,澱粉樣蛋白 beta 是澱粉樣蛋白斑塊的主要成分,而澱粉樣蛋白斑塊是阿茲海默症病人大腦中的疾病特徵。良好的臨床試驗清楚地表明,從大腦中去除澱粉體,對早期阿茲海默症患者提供可衡量且有意義的益處。

「儘管缺乏保障,但今天的批准是阿爾茨海默症治療的重要里程碑,值得慶祝。不過,仍需要更多從不同角度針對疾病的療法,」Pike 補充道:「我們剛在破紀錄的 Alzheimer's Association International Conference® (AAIC®) 上聽到許多令人振奮的、有關阿茲海默症和癡呆症療法及診斷工具的進展,知道阿茲海默症和癡呆症治療的未來是充滿希望的。」

Alzheimer's Association 簡介

Alzheimer's Association 是一個全球性志願醫療組織,致力於阿茲海默症的護理、支援和研究。我們的使命是透過加速全球研究、推動風險降低和早期檢測,以及盡量提高護理和支援質素,引領終結阿茲海默症和其他失智症的進程。我們的願景是打造沒有阿茲海默症和其他所有失智症的世界®。請瀏覽 alz.org 或致電 800.272.3900。

