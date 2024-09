AM Green adquire a tecnologia de biocombustível 2G de última geração da Chempolis; para investir US$ 1 bilhão para produzir combustível de aviação sustentável (SAF)

Aquisição estratégica e mais investimentos para acelerar a visão da AM Green de desenvolver a tecnologia da Chempolis em uma plataforma global de tecnologia de biorrefinaria

A AM Green investirá cerca de US$ 1 bilhão nos próximos 3 anos para a produção de mais de 0,5 MTPA de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) para a descarbonização global de companhias aéreas

A AM Green fará parceria global para criar um ecossistema de biorrefinaria usando a tecnologia da Chempolis por meio de um modelo de licenciamento

OULU, Finlândia e HYDERABAD, Índia, 24 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A AM Green Technology and Solutions B.V. (parte do AM Green Group), uma das principais fornecedoras de soluções de transição energética do mundo, anunciou a assinatura de acordos vinculativos para adquirir as entidades Chempolis Oy e Fortum 3 B.V.

Esta aquisição destaca o compromisso da AM Green em desenvolver soluções tecnológicas inovadoras. A AM Green estabelecerá biorrefinarias em grande escala que utilizam múltiplas matérias-primas e produzem produtos verdes de alto valor, permitindo a descarbonização global na aviação, combustíveis, produtos químicos e outros setores industriais.

A tecnologia da Chempolis permitirá o processamento de várias matérias-primas de resíduos 2G e a produção de produtos químicos e produtos verdes de alto valor, como etanol, furfural e lignina pura, acelerando a visão da AM Green de se tornar a principal plataforma de descarbonização industrial do mundo.

A Chempolis Oy é pioneira no processamento de matérias-primas lignocelulósicas com pesquisa, recursos tecnológicos e experiência em desenvolvimento de produtos, abrangendo mais de 15 anos com fortes equipes de P&D.

A AM Green prevê um potencial significativo nas aplicações posteriores desses produtos-chave, o que pode abrir caminho para a entrada em cadeias de valor multiquímicas verdes em vários setores, incluindo casos de uso de consumidores e industriais.

Anil Chalamalasetty, presidente do Grupo da AM Green, "Estamos entusiasmados com a parceria com a Chempolis para avançar no processamento de matérias-primas lignocelulósicas 2G. Isso destaca nosso compromisso de desenvolver soluções inovadoras e tecnológicas para estabelecer biorrefinarias em larga escala que utilizam várias matérias-primas e produzem produtos verdes de alto valor, permitindo a descarbonização global na aviação, combustíveis, produtos químicos e outros setores industriais."

A AM Green trabalhará com parceiros em todo o mundo para estabelecer um ecossistema global de biorrefinaria usando um modelo de licenciamento da tecnologia da Chempolis. Essa abordagem colaborativa acelerará a transição energética global.

As biorrefinarias de grande escala que estão sendo desenvolvidas com a tecnologia Chempolis ajudam a atender ao processamento crítico de matéria-prima anteriores, que é ainda mais valorizado em produtos químicos e combustíveis posteriores, incluindo SAF. A AM Green investirá cerca de US$ 1 bilhão para desenvolver mais de 0,5 MTPA de plantas SAF de álcool para jato (ATJ) até 2027 para a descarbonização global das companhias aéreas.

A AM Green desenvolverá ainda mais as capacidades tecnológicas da plataforma para processar uma gama mais ampla de matérias-primas, transformando-as em produtos verdes de alto valor, adaptados para diversas aplicações industriais e de consumo.

