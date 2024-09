AM Green erwirbt Chempolis 2G-Biokraftstofftechnologie der nächsten Generation; Investition von 1 Mrd. USD zur Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff

Strategische Akquisition und weitere Investitionen zur Beschleunigung der Vision von AM Green, die Technologie von Chempolis zu einer globalen Technologieplattform für Bioraffinerien zu entwickeln.

AM Green wird in den nächsten 3 Jahren ca. 1 Mrd. USD in die Produktion von 0,5+ MTPA nachhaltigem Flugkraftstoff (Sustainable Aviation Fuel, SAF) für die Dekarbonisierung von Fluggesellschaften weltweit investieren.

AM Green will eine globale Partnerschaft eingehen, um ein Bioraffinerie-Ökosystem zu schaffen, das die Technologie von Chempolis im Rahmen eines Lizenzierungsmodells nutzt.

OULU, Finnland und HYDERABAD, Indien, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- AM Green Technology and Solutions B.V. (Teil der AM Green Group), einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für die Energiewende, hat die Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen zur Übernahme der Unternehmen Chempolis Oy und Fortum 3 B.V. bekannt gegeben.

Chempolis Biorefining Park at Oulu, Finland

Diese Übernahme unterstreicht das Engagement von AM Green bei der Entwicklung innovativer technologiegestützter Lösungen. AM Green wird groß angelegte Bioraffinerien errichten, die verschiedene Rohstoffe nutzen und hochwertige grüne Produkte herstellen, die die globale Dekarbonisierung in der Luftfahrt, bei Kraftstoffen, Chemikalien und in anderen Industriesektoren ermöglichen.

Die Technologie von Chempolis wird die Verarbeitung mehrerer 2G-Abfallrohstoffe und die Herstellung hochwertiger grüner Chemikalien und Produkte wie Ethanol, Furfural und reines Lignin ermöglichen und damit die Vision von AM Green beschleunigen, die weltweit führende industrielle Dekarbonisierungsplattform zu werden.

Chempolis Oy ist ein Pionier in der Verarbeitung von Lignozellulose-Rohstoffen und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Forschung, Technologie und Produktentwicklung mit starken F&E-Teams.

AM Green sieht ein beträchtliches Potenzial in den nachgelagerten Anwendungen dieser Schlüsselprodukte, die den Weg für den Eintritt in mehrere grüne chemische Wertschöpfungsketten in verschiedenen Sektoren, einschließlich Verbraucher- und Industrieanwendungen, ebnen könnten.

Anil Chalamalasetty, Group Chairman von AM Green: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Chempolis, um die Verarbeitung von lignozellulosehaltigen 2G-Rohstoffen voranzutreiben. Dies unterstreicht unser Engagement für die Entwicklung innovativer, technologiegestützter Lösungen zur Errichtung groß angelegter Bioraffinerien, die mehrere Rohstoffe nutzen und hochwertige grüne Produkte herstellen, die die globale Dekarbonisierung in der Luftfahrt, bei Kraftstoffen, Chemikalien und in anderen Industriesektoren ermöglichen."

AM Green wird mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenarbeiten, um ein globales Bioraffinerie-Ökosystem auf der Grundlage eines Lizenzmodells für die Technologie von Chempolis aufzubauen. Dieser kooperative Ansatz wird die globale Energiewende beschleunigen.

Groß angelegte Bioraffinerien, die mit der Chempolis-Technologie entwickelt werden, dienen der kritischen vorgelagerten Verarbeitung von Rohstoffen, die zu nachgelagerten Chemikalien und Kraftstoffen einschließlich SAF weiterverarbeitet werden. AM Green wird ca. 1 Mrd. USD investieren, um bis 2027 0,5+ Mio. Tonnen pro Jahr (MTPA) an Alcohol-to-Jet (ATJ) SAF-Anlagen für die Dekarbonisierung von Fluggesellschaften weltweit zu entwickeln.

AM Green wird die technologischen Fähigkeiten der Plattform weiter ausbauen, um ein breiteres Spektrum an Rohstoffen zu verarbeiten und sie in hochwertige grüne Produkte umzuwandeln, die auf verschiedene Verbraucher- und Industrieanwendungen zugeschnitten sind.

