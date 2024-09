AM Green acquiert la technologie de biocarburant 2G de prochaine génération de Chempolis et investit 1 milliard de dollars dans la production de carburant d'aviation durable (SAF)

Acquisition stratégique et investissements supplémentaires pour accélérer l'objectif d'AM Green de développer la technologie de Chempolis pour en faire une plateforme technologique mondiale de bioraffinage

AM Green investira environ 1 milliard d'USD au cours des trois prochaines années pour la production de 0,5 + MTPA (million de tonnes par an) de carburant aviation durable (SAF) en vue de la décarbonisation des compagnies aériennes mondiales

AM Green établira des partenariats mondiaux pour créer un écosystème de bioraffinage en utilisant la technologie de Chempolis par le biais d'un modèle de licence

OULU, Finlande et HYDERABAD, Inde, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- AM Green Technology and Solutions B.V. (qui fait partie du groupe AM Green), l'un des principaux fournisseurs de solutions de transition énergétique au monde, a annoncé la signature d'accords contraignants pour l'acquisition des entités Chempolis Oy et Fortum 3 B.V.

Chempolis Biorefining Park at Oulu, Finland

Cette acquisition souligne l'engagement d'AM Green à développer des solutions technologiques innovantes. AM Green établira des bioraffineries à grande échelle qui utiliseront plusieurs matières premières et produiront des produits verts de grande valeur permettant une décarbonisation mondiale dans les secteurs de l'aviation, des carburants, des produits chimiques et d'autres secteurs industriels.

La technologie de Chempolis permettra de traiter plusieurs types de déchets de matières premières 2G et de produire des produits chimiques et des produits verts de grande valeur tels que l'éthanol, le furfural et la lignine pure, accélérant ainsi l'objectif d'AM Green de devenir la plus importante plateforme de décarbonisation industrielle au monde.

Chempolis Oy est un pionnier du traitement des matières premières lignocellulosiques. Ses recherches, ses capacités technologiques et son expertise en matière de développement de produits s'étendent sur plus de 15 ans et s'appuient sur de solides équipes de recherche et de développement.

AM Green prévoit un potentiel important dans les applications en aval de ces produitsclés, ce qui pourrait ouvrir la voie à l'entrée dans les chaînes de valeur de la chimie verte dans plusieurs secteurs, y compris les cas d'utilisation pour les consommateurs et l'industrie.

Anil Chalamalasetty, président du groupe AM Green : « Nous sommes ravis de nous associer à Chempolis pour faire progresser le traitement des matières premières ligno-cellulosiques 2G. Cela souligne notre engagement à développer des solutions technologiques innovantes pour établir des bioraffineries à grande échelle qui utilisent plusieurs matières premières et produisent des produits verts à haute valeur ajoutée permettant une décarbonisation mondiale dans l'aviation, les carburants, les produits chimiques et d'autres secteurs industriels ».

AM Green travaillera avec des partenaires du monde entier pour établir un écosystème mondial de bioraffinerie en utilisant un modèle de licence de la technologie de Chempolis. Cette approche collaborative accélérera la transition énergétique mondiale.

Les bioraffineries à grande échelle développées avec la technologie Chempolis contribuent au traitement critique en amont des matières premières, qui sont ensuite valorisées dans des produits chimiques et des carburants en aval, y compris SAF. AM Green investira environ 1 milliard d'USD pour développer 0,5 + MTPA d'usines SAF d'alcool à jet (ATJ) d'ici 2027 pour la décarbonisation des compagnies aériennes mondiales.

AM Green fera progresser les capacités technologiques de la plateforme afin de traiter une gamme plus large de matières premières et de les transformer en produits verts de grande valeur adaptés à diverses applications industrielles et de consommation.

