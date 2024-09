AM Green adquiere la tecnología de biocombustibles 2G de próxima generación de Chempolis; invertirá MIL MILLONES de dólares para producir combustible de aviación sostenible (SAF, por sus siglas en inglés)

Adquisición estratégica y nuevas inversiones para acelerar la visión de AM Green de desarrollar la tecnología de Chempolis en una plataforma global de tecnología de biorrefinería

AM Green invertirá aproximadamente 1.000 millones de dólares en los próximos 3 años para producir más de 0,5 millones de toneladas por año de combustible de aviación sostenible (SAF) para la descarbonización global de las aerolíneas

AM Green se asociará a nivel mundial para crear un ecosistema de biorrefinería utilizando la tecnología de Chempolis a través de un modelo de licencia

OULU, Finlandia y HYDERABAD, India, 24 de septiembre de 2024 /PRNewswire/ -- AM Green Technology and Solutions B.V. (parte de AM Green Group), uno de los principales proveedores de soluciones de transición energética del mundo, ha anunciado la firma de acuerdos vinculantes para adquirir las entidades Chempolis Oy y Fortum 3 B.V.

Esta adquisición destaca el compromiso de AM Green de desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras. AM Green establecerá biorrefinerías a gran escala que utilicen múltiples materias primas y elaboren productos ecológicos de alto valor que permitan la descarbonización global en la aviación, combustibles, productos químicos y otros sectores industriales.

La tecnología de Chempolis permitirá procesar múltiples materias primas de residuos 2G y producir productos químicos y productos ecológicos de alto valor como etanol, furfural y lignina pura, con el fin de acelerar la visión de AM Green de convertirse en la plataforma de descarbonización industrial líder en el mundo.

Chempolis Oy es pionera en el procesamiento de materias primas lignocelulósicas con investigación, capacidades tecnológicas y experiencia en el desarrollo de productos que abarca más de 15 años con importantes equipos de investigación y desarrollo (I+D).

AM Green prevé un potencial significativo en las aplicaciones posteriores de estos productos clave, lo que podría allanar el camino para la entrada en múltiples cadenas de valor de productos químicos ecológicos en varios sectores, incluidos los casos de uso industrial y de consumo.

Anil Chalamalasetty, presidente del grupo de AM Green indicó: "Estamos entusiasmados de asociarnos con Chempolis para avanzar en el procesamiento de materias primas lignocelulósicas 2G. Esto destaca nuestro compromiso de desarrollar soluciones innovadoras y tecnológicas para establecer biorrefinerías a gran escala que utilicen múltiples materias primas y elaboren productos ecológicos de alto valor que permitan la descarbonización global en la aviación, los combustibles, los productos químicos y otros sectores industriales".

AM Green trabajará con socios de todo el mundo para establecer un ecosistema global de biorrefinería utilizando un modelo de licencia de la tecnología de Chempolis. Este enfoque de colaboración acelerará la transición energética global.

Las biorrefinerías a gran escala que se están desarrollando con la tecnología de Chempolis ayudan a responder al procesamiento inicial crítico de materias primas, que se valorizan aún más en productos químicos y combustibles posteriores, incluyendo el SAF. AM Green invertirá aproximadamente 1.000 millones de dólares para desarrollar más de 0,5 millones de toneladas por año de plantas SAF de alcohol a chorro (ATJ, por sus siglas en inglés) para 2027, para la descarbonización global de las aerolíneas.

AM Green mejorará aún más las capacidades tecnológicas de la plataforma para procesar una gama más amplia de materias primas, transformándolas en productos ecológicos de alto valor adaptados a diversas aplicaciones de consumo e industriales.

